Auf dem Brühlhof der Familie Jäger am Ortsrand von Gurtweil arbeiten neben der Familie, zu der die Großeltern, die Besitzer Martin Jäger, seine Frau Silvia, und der Sohn Andreas gehören, zudem einige Saisonarbeitskräfte mit. Auf dem Betrieb werden seit vielen Jahren junge Landwirte ausgebildet. Vor einigen Tagen, zum 1. September hat ein junger Mann seine Ausbildung zum Landwirt auf dem Brühlhof begonnen.

Schon von der Straße aus sieht man auf dem Hof eine große Halle. In der befindet sich der Milchviehstall, in dem 220 Kühe gemolken werden. Hinzu kommt noch etwa dieselbe Zahl an Kälbern und Rindern, die versorgt werden müssen. „Die Tiere“, so der Betriebsleiter, sollen und müssen mit eigenem Futter versorgt werden“.

Statistiken zur Ernte Das statistische Landesamt beziffert die Getreideernte in Baden-Württemberg in einer ersten Schätzung auf 2,77 Millionen Tonnen (ohne Körnermais). Das sind drei Prozent weniger als im Mittel der vergangenen sechs Jahre und vier Prozent weniger als im Vorjahr. Die Erträge sind: Wintergerste: 6,9 Tonnen/Hektar; Winterweizen: 7,4 Tonnen/Hektar; Raps 4,0 Tonnen/Hektar; Diese Werte sind ähnlich wie im Schnitt der Vorjahre. Sommergerste 5,4 Tonnen/Hektar und Hafer 4,2 Tonnen/Hektar liegen deutlicher unter langjährigen Mittelwerten.

Eventuell muss Futter nachgekauft werden

Falls aufgrund von Ernteeinbußen, das eigene Futter dieses Jahr nicht ausreichend wäre, wollen die Jägers noch Futter zukaufen. Das ist in der Region möglich, weil andere Landwirte ihre Betriebe ohne Vieh bewirtschaften und Futter verkaufen. Die Versorgung der Tiere steht für den Brühlhof an erster Stelle. „Notfalls können wir bei der Biogasanlage etwas zurückgefahren“, so Martin Jäger.

Landwirt Martin Jäger bei der Maisernte. Gut zu erkennen sind die aufgrund des heißen Wetters zum Teil stark verdorrten Maiskolben links vor der Ernte. | Bild: Matthias Werner

Das zweite Standbein des Betriebes ist die Biogasanlage, in der Strom erzeugt wird. Sie wird mit der Gülle der Tiere, Mais, Gras und Getreide gefüttert. Die vergorene Gülle aus der Biogasanlage wird auf die Felder ausgebracht und ist für die Pflanzen weit verträglicher als die frische.

Erst zu nass, dann zu trocken

Zur Gesamtsituation meint Martin Jäger: „Wir sind in diesem Jahr von extremen Einschnitten und Ereignissen verschont geblieben. Dennoch gab es auch schwierige Phasen. Im Frühjahr war es erst lange Zeit zu nass, sodass wir nicht auf den Felder fahren konnten.“

So konnte die Maissaat erst spät erfolgen. Das Wachstum der Maispflanzen wurde durch die langen Trocken- und Nassperioden immer wieder verzögert. Es regnete ab und zu, aber im Gesamten war es zu wenig und zu unregelmäßig Niederschlag für die Pflanzen. Während der ersten, sehr warmen Augustwochen hat der Mais stark gelitten.

Nach der Ernte wird das Saatgut abtransportiert. Verwendung findet es dann als Futter für die Tiere oder als Brennstoff für die Biogasanlage. | Bild: Matthias Werner

Auf den Untergrund kommt es an

Es war zu heiß und zugleich fehlte den Pflanzen das Wasser, was sie das Wachstum einstellen ließ. Gerade auf den Standorten mit Kies-Untergrund, besonders in den Tälern, kann man anhand der braunen Blätter die Unterversorgung mit Wasser erkennen. „Auf den schwereren Lehmböden, die das Wasser länger speichern, hat sich der Mais wacker gehalten. Wir werden in diesen Tagen mit dem Silieren beginnen.“

„Die angebauten Getreidesorten, darunter Wintergerste und Triticale, waren in Ertrag und Qualität in Ordnung, auch die Ausbeute mit Stroh war zufriedenstellend“, so Martin Jäger.

Ab 30 Grad machen viele Pflanzen schlapp

Bedingt durch ausreichenden Regen im Frühjahr war der Ertrag aus dem ersten Grasschnitt sehr üppig. Beim zweiter und dritter Schnitt fehlten wegen Hitze und Trockenheit die erwarteten und benötigten Mengen. „Bei Temperaturen über 30 °Celsius stellen viele Pflanzen das Wachstum ein“, so Andreas Jäger. „Wir erfahren, dass die Wetterlagen länger andauern, was zu langen Trocken- oder Nassperioden führt und die Pflanzen stresst. Gott sei Dank sind wir von schweren Unwettern verschont geblieben.“

Ein anderes Phänomen entsteht durch die zu warmen und zu trockenen Nächte. So kann sich am Morgen kein Tau bilden, der die Kulturen benetzt. „Regen und damit das Wasser für die Pflanzen ist die Voraussetzung für das Wachsen der Kulturen.“ so Andreas Jäger. Bedingt durch die Nässe im Frühjahr fiel der erste Grasschnitt recht üppig aus, durch die spätere Trockenheit und große Hitze war der Ertrag beim zweiten und dritten Schnitt viel zu gering, was uns Probleme bei der Tierfütterung bringen kann.“

Planungen für die kommenden Jahre

In Zukunft plant die Familie Jäger, mehr tiefwurzelnde Pflanzen anzubauen und mehr auf die Fruchtfolge zu achten. So könnte Wintergerste auf leichteren Böden angebaut werden. Auch Luzerne habe man schon ins Auge gefasst. Dafür müssten auf den Äckern aber zuerst die Steine abgelesen werden, da sie sonst in der Silage landen und Maschinen und Tiere schädigen können. Da diese Arbeit sehr zeitintensiv sei, habe man sie vorerst hinten angestellt.