Nachdem Unbekannte die Betonwand am Hauptgebäude der Volksbank-Hochrhein am Fuß- und Radweg in Richtung Rheinfähre in Waldshut beschmiert haben, soll die Wand nun offiziell verschönert werden. Dafür ruft die Volksbank Hochrhein in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Waldshut und dem SÜDKURIER als Medienpartner einen Graffiti-Wettbewerb aus, der am Montag, 10. Juli, startet.

Projektverantwortliche Ann-Kathrin Happe: „Ein professionell angebrachtes Graffiti wird in der Regel nicht wieder beschmiert.“ Mit dem Projekt will die Volksbank Hochrhein auch weiteren Verunstaltungen vorbeugen.

So können Sie sich bewerben

„Alle jungen Künstler sollen zwischen 18 und 30 Jahre alt sein, wobei theoretische und praktische Erfahrung vorhanden sein sollte“, informiert Ann-Kathrin Happe, bei der Volksbank Hochrhein zuständig für das Projekt. Thema des Motivs ist „Leben am Hochrhein“. Dabei soll es darum gehen, was der Künstler mit der Region und den Menschen vor Ort verbindet.

Im Vorfeld soll der Künstler einen farbigen Gestaltungsvorschlag für die Fläche seiner Wahl ausgestalten und diesen gemeinsam mit dem Teilnahmeformular an die Volksbank Hochrhein schicken. Zusätzlich kann der Künstler ein paar Sätze über sein Motiv schreiben, informiert Ann-Kathrin Happe. Insgesamt werden zwei Motive gesucht. „Die Mauer ist sehr lang, weshalb wir uns entschieden haben, sie aufzuteilen“, erklärt Happe.

Das sind die beiden Flächen, die mit Graffitis verziert werden sollen. | Bild: Volksbank Hochrhein

Eckdaten auf einen Blick Die Wand entlang der Tiefgarage am Gebäude der Volksbank Hochrhein wird für den Wettbewerb in zwei Flächen aufgeteilt.

Fläche A: Höhe links: 2,7 Meter, Höhe rechts: 4 Meter, Länge: 14,5 Meter und insgesamt etwa 50 Quadratmeter

Fläche B: Höhe links: 2,8 Meter, Höhe rechts: 5,3 Meter, Länge: 26 Meter und insgesamt etwa 105 Quadratmeter.

Das Graffiti soll sich rund um das Thema „Leben am Hochrhein“ drehen.

Einsendeschluss ist Sonntag, 27. August 2023, 24 Uhr.

Eine Jury trifft eine Vorauswahl

Eine Jury, bestehend aus Ann-Kathrin Happe, Marketing Volksbank und Projektleiterin, Kevin Sachse, Kundenberater, Susanna Heim, Leiterin Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises Waldshut, Markus Baier, Leiter Lokalredaktion SÜDKURIER Waldshut sowie Zara Tiefert-Reckermann, Kunsthistorikerin, wird dann vorab eine Auswahl treffen. Eine öffentliche Abstimmung ist vom 11. bis zum 17. September geplant.

Das sind die Preise

Ende September bis Anfang Oktober können die beiden Gewinner dann ihre Motive an die Wand sprayen. Als Preis übernimmt die Volksbank alle Kosten für das Material, das die Künstler benötigen. Zudem gibt es 3000 Euro Preisgeld, dass unter den Künstlern aufgeteilt werden soll.

Christa Bader, Vorsitzende der Volksbank Hochrhein: „Die Förderung unserer Region ist Teil unserer genossenschaftlichen DNA. Der Wettbewerb gibt uns eine ganz neue Möglichkeit, junge Nachwuchstalente zu unterstützen. Darauf freuen wir uns.“ Und Stefan Aust, Vorsitzender der Volksbank Hochrhein, ergänzt: „Die Graffiti-Szene ist zu einer weltweiten Kunstbewegung geworden und fasziniert Menschen von jung bis alt – so auch uns. Deshalb ist die Idee entstanden, diesem Thema an einem Teil unseres Gebäudes in Waldshut Raum zu geben.“

Alle weiteren Informationen gibt es auf der Homepage der Volksbank Hochrhein (www.volksbank-hochrhein.de/graffiti).