Tiengen – Vor über 40 Jahren haben die Gebrüder Julius, Georg, Klaus und Peter das Familienunternehmen Werne gegründet. Was als kleines Versicherungsbüro in der Tiengener Innenstadt seinen Anfang nahm, hat sich zu einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte entwickelt. Mit großem Fleiß, Mut für Veränderungen und einem ausgezeichneten Gespür für immer wieder neue Geschäftsfelder, haben die vier Brüder ihr Unternehmen zu einem der größten Dienstleister rund um das Thema Immobilien, Versicherungen, Wohnungs-und Gewerbebau in der Region entwickelt.

Tiengen (sho) Damit knüpft das junge Unternehmen an die Familientradition an. Deren Werte finden sich nicht nur in der Verbundenheit mit der Region wieder, sondern auch in der sorgfältigen Projektentwicklung und dem gewohnt guten Kundenservice. „Bewährtes, wofür unser Name steht, wollen wir beibehalten und auch weiterhin gut machen“, dabei sind wir sehr dankbar auch zukünftig auf die Erfahrung und Unterstützung unserer Vaters zurückgreifen zu können“, erklärt Manuel Werne. „Wir wollen Wohnraum schaffen in dem sich die Bewohner wirklich rundum wohlfühlen können“, bekräftigt Sarah Werne. Eine ansprechende und qualitative Bauweise, großzügige und durchdachte Grundrisse, eine komfortable Wohnungsausstattung, überdurchschnittlich große Balkone und Terrassen, das alles gehört bei Werne Wohnbau & Immobilien zum normalen Standard. Das junge Unternehmen profitiert von jahrelangem Know-How als Bauträger und Generalübernehmer. Nach hunderten bereits realisierten Eigentumswohnungen weiß Familie Werne ganz genau, was Kunden wünschen. Von der Planung bis zur Fertigstellung begleiten eigene Bauleiter die Projekte und haben vom Einsatz hochwertiger Materialien bis zur korrekten Ausführung der Gewerke alles im Blick. Dabei setzt das Unternehmen gerne auf die Zusammenarbeit mit Bau- und Handwerksbetrieben aus der Region.

Ein weiteres Plus ist das komfortable Alles-aus- einer- Hand- Paket. Vom ersten Beratungsgespräch, über den Kauf bis hin zur Mietersuche und der professionellen Wohnungs-und Mietverwaltung haben die Kunden mit der Firma Werne immer denselben Ansprechpartner. Das wissen die vielen Stammkunden sehr zu schätzen. Wer sich einen neuen Lebensmittelpunkt wünscht, ist bei der Werne Wohnbau & Immobilien ebenso gut aufgehoben wie Investoren, die auf der Suche nach einem soliden Renditeobjekt sind.

Dafür ist Werne Wohnbau & Immobilien immer auf der Suche nach geeigneten Baugrundtücken im Landkreis Waldshut und entlang des gesamten Hochrheins.