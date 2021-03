von sk

Der Turnverein Tiengen verlängert seinen Bewegungsparcours bis 31. März, denn der Vereinssport steht wegen Corona weiterhin still. Da auch die Turnhallen nicht öffnen dürfen, hatte der Turnverein Tiengen vor einigen Wochen einen Bewegungsparcours für Groß und Klein nach Absprache mit dem städtischen Ordnungsamt auf den Weg gebracht.

Acht Standorte

An acht unterschiedlichen Standorten können die Übungen in Tiengen durchlaufen werden: Bahnhof, am Brünnele, Brunnen Weihergasse, Haus am Vitibuck, Ölmühle, Schlossgarten Schlosstreppe und Storchenturm. An den jeweiligen Standorten hängt ein Plan mit den Übungen wie Strecksprünge, Balance-Übungen und Intervalltraining. „Mitmachen dürfen natürlich alle, die Lust dazu haben. Nicht nur Mitglieder“, betont die Vorsitzende Melanie Mallinovski. Der Bewegungsparcours kann alleine, zu zweit oder gemeinsam mit der Familie durchlaufen werden. Eine Karte sowie ein genauer Laufplan, auf dem man seine Erfolge eintragen kann, gibt es auf der Internetseite (www.tvtiengen.de).