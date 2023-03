Sie haben lustige Namen wie Klugi, Möhri oder Angsthasi, sind kunterbunt und sollen vor allem Kindern im Frühjahr ein Lächeln ins Gesicht zaubern: Die Hasensticker, die es im März in den Innenstädten von Waldshut-Tiengen zu sammeln gilt.

Der Werbe- und Förderungskreis (WuF) Waldshut und die Aktionsgemeinschaft Tiengen veranstalten nämlich in diesem Jahr zum ersten Mal eine große Hasenjagd. „Ganz ohne Blut, dafür mit ganz viel Sammelspaß“, verspricht Nikola Kögel von der Aktionsgemeinschaft.

So funktioniert die Sammel-Aktion

Der Sammelzeitraum beginnt am Samstag, 18. März. In 20 teilnehmenden Geschäften in Tiengen und 15 in Waldshut bekommen Kinder unter zwölf Jahren Stickeralben, die bis 1. April mit zehn verschiedenen Hasen-Stickern beklebt werden müssen.

Liegt in den Geschäften bereit für Kinder unter zwölf Jahren: Das Sticker-Sammel-Album mit einer Karte von Waldshut-Tiengen, auf die alle Hasensticker geklebt werden müssen. | Bild: Sira Huwiler-Flamm

„Die Sticker-Sets mit je fünf Aufklebern werden einzeln in den teilnehmenden Geschäften ausgegeben“, erklärt Thomas Wartner, Vorsitzender des WuF, „und mit etwas Glück findet man einen der zehn goldenen Hasen.“

Das gibt es zu gewinnen

Wer „Goldi“ findet, kann diesen auf die Titelseite seines Stickeralbums kleben und darf automatisch an der Verlosung der zehn Hauptgewinne teilnehmen. Es winken nämlich insgesamt zehn Einkaufsgutscheine für Waldshut-Tiengen im Wert von je 50 Euro.

Schnell sein lohnt sich, denn: Das Angebot ist limitiert, das heißt Sammelalben und Sticker gibt es nur, solange der Vorrat reicht.

Die Sammel-Aktion Von Samstag, 18. März, bis Samstag, 1. April, können Kinder unter zwölf Jahren in teilnehmenden Innenstadt-Geschäften Stickeralben und dazugehörige Sticker-Sets abholen. Im Album versteckt sich eine Karte mit den Wahrzeichen von Waldshut und Tiengen: Dem Stadttor und dem Storchenturm. Ob Sporti, Tauchi oder Yogi – jeder der zehn verschiedenen Hasensticker hat einen festen Platz auf der Karte im Inneren des Albums. Goldi, der sich nur zehn Mal in der Sticker-Sets versteckt, hat einen Ehrenplatz auf der Titelseite des Albums. Das Design hat Logos Lab aus Waldshut entwickelt. Die kompletten Spielregeln, eine Liste der teilnehmenden Geschäfte finden Sie hier willkommen-in-wt.info

„Wer keinen goldenen Hasen findet, muss aber nicht traurig sein“, verspricht Nikola Kögel. Denn am Samstag, 1. April, haben die fleißigsten kleinen Sammler die Chance, doch noch einen Platz in der Lostrommel zu ergattern: An diesem Tag findet parallel in den Fußgängerzonen in Waldshut und Tiengen ein Aktionstag mit einer Sticker-Tausch-Börse und je drei lustigen Kinderspielen statt.

Hier finden die Spiele statt

In Waldshut werden die Spiele am Brunnen vor dem Oberen Tor, am Rathaus und am Metzgertörle zu finden sein, in Tiengen am Storchenturm, vor dem Löwendenkmal und am Marienbrunnen.

Thomas Wartner, Vorsitzender des Werbe- und Förderungskreises Waldshut, mit dem Plakat zur Frühjahrsaktion „Hasenjagd“, die ab 18. März in Waldshut und Tiengen stattfindt. | Bild: Werbe- und Förderungskreis Waldshut

„Wer uns ein volles Album vorlegen kann und an allen drei Spielstationen mitgemacht hat, kann ebenfalls an der Hauptverlosung teilnehmen“, sagt Kögel, „bei der Hasenjagd soll vor allem die Freude der Kinder im Mittelpunkt stehen!“

Am Aktionstag können sich alle Sammler zur Gewinnspielteilnahme registrieren. Im Anschluss werden je fünf Gewinner in Waldshut und Tiengen gezogen und benachrichtigt.