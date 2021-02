von Ursula Freudig

Nicht immer reißt der Tod von Menschen Lücken in Familien, nicht immer nimmt eine Trauergemeinde auf dem Friedhof Abschied von Verstorbenen. Es sterben auch Menschen, die niemanden haben, der sich nach ihrem Tod um ihre Beerdigung kümmert. In solchen Fällen organisiert die Ortspolizeibehörde, in deren Einzugsgebiet der Sterbeort des Betreffenden liegt, die Bestattung.

„Wir haben in der Stadt ein Spital und mehrere Altersheime, deshalb fallen solche Fälle regelmäßig an“, sagt Jürgen Wiener, Leiter der Ortspolizeibehörde beim Ordnungsamt Waldshut-Tiengen. | Bild: Ursula Freudig

Auch in Waldshut-Tiengen ist dies so. „Wir haben in der Stadt ein Spital und mehrere Altersheime, deshalb fallen solche Fälle regelmäßig an“, erklärt Jürgen Wiener, Leiter der Ortspolizeibehörde beim Ordnungsamt Waldshut-Tiengen. Nach seiner Aussage werden es immer mehr. 2020 gab es 32 Fälle in Waldshut-Tiengen, bei denen von Amts wegen Bestattungen durchgeführt wurden, einige standen auch in Zusammenhang mit Corona. 2019 waren es 22 Fälle, zwei mehr als noch 2018.

Ein Sarg wird in die Brennkammer eines Krematoriums geschoben. | Bild: Thomas Frey/dpa

Die Stadt Waldshut-Tiengen vergibt im Zuge einer Ausschreibung jeweils für ein Jahr den Auftrag an ein Bestattungsinstitut, diese sogenannten ordnungsbehördlichen Bestattungen vorzunehmen. Aktuell wird in diesen Fällen der Leichnam von dem beauftragten Bestattungsinstitut in Deutschland eingeäschert und die Urne in die Schweiz überführt.

Dort findet in der Natur eine in Deutschland nicht erlaubte anonyme Luftbestattung statt, das heißt: die Asche wird in der Luft verstreut. Laut Jürgen Wiener ist dies in solchen Fällen die derzeit günstigste Bestattungsmöglichkeit, die mit Blick auf den möglichst wirtschaftlichen Umgang mit Steuergeldern zum Tragen kommt.

In einem Bestattungsunternehmen zeigt ein Mitarbeiter eine mit Asche gefüllte Urne. | Bild: Sebastian Kahnert/dpa

Aber nicht immer. Äußert ein Verstorbener in einem Testament bestimmte Wünsche, folgt ihnen die Ortspolizeibehörde im Rahmen des Möglichen. Oder äußern sich nach bereits erfolgter Einäscherung doch noch potenzielle Angehörige, sind deren Wünsche maßgebend. Die Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen übernimmt die Stadt nur dann, wenn der Verstorbene kein Vermögen hinterlässt und die Suche der Ortspolizeibehörde nach Angehörigen erfolglos geblieben ist.

Das Bestattungsrecht Bestattungen sind in Deutschland Ländersache. Gesetzliche Grundlage in Baden-Württemberg ist das Bestattungsgesetz. Dort heißt es in §30, dass Angehörige für die Bestattung eines Familienmitglieds sorgen müssen (Bestattungspflicht). Erfolgt die Bestattung nicht oder nicht rechtzeitig – spätestens 96 Stunden nach dem Tod – muss nach § 31 die zuständige Behörde die Bestattung veranlassen. Im BGB § 1968 ist hinterlegt, dass die Erben die Kosten der Beerdigung des Erblassers zu bezahlen haben (Kostentragungspflicht).

Das ist aber eher die Ausnahme. „Wir recherchieren akribisch und sind in der Regel auch erfolgreich, Standesämter und auch Einwohnermeldeämter helfen uns oft weiter“, berichtet Jürgen Wiener. Ist Vermögen da, sind Erben ermittelt oder Angehörige gefunden worden, müssen diese die Bestattungskosten begleichen. Hat die Stadt bereits bezahlt, wird der Betrag von den Angehörigen oder den Erben zurückgefordert. Bei mittellosen Angehörigen, die einen Antrag beim Sozialamt auf Bestattungskostenhilfe gestellt haben, übernimmt in der Regel das Sozialamt die Beerdigungskosten.