Das Verhältnis der Waldshuter zu ihren gefiederten Mit-Stadtbewohnern ist zwiespältig. Manche Menschen finden die Tauben nervend und angesichts ihrer auf Fensterbänken und in Hinterhöfen verbreiteten Hinterlassenschaften unhygienisch, andere wiederum finden sie hübsch anzusehen und haben Freude daran, die flatternden Geschöpfe zu füttern (was nur an der Rheinpromenade erlaubt ist). Auch wenn ihre Zahl dank der städtischen Strategie, in dem eigens eingerichteten Taubenschlag neben der Seltenbachbrücke echte Eier gegen künstliche Exemplare auszutauschen, deutlich zurückgegangen sind, kann man sie nach wie vor nicht übersehen.

Es sei denn, es ist Winter, und über den Schnee trippelt eine weiße Vertreterin der lateinisch Columbidae genannten Tierfamilie – so wie unlängst in der Rheinstraße zu sehen. Das ist dann etwa so, wie wenn ein Schornsteinfeger in einem Eisenbahntunnel steht (was er natürlich nicht tut, denn er soll ja Kamine inspizieren und reinigen und nicht sich und den Zugverkehr gefährden). Oder wie wenn Fiat-Lux-Jünger (gibt‘s die nach dem Tod der Sektengründerin Uriella im Jahr 2019 überhaupt noch?) eine Wanderung durch die verschneite Landschaft rund um ihren Stammsitz Ibach unternehmen. Doch kommen wir zurück zu den weißen Tauben. Während diese eher selten sind, können in Waldshut saisonal andere Gestalten gleicher Farbe in relativ großer Menge beobachtet werden. Dank ihrer roten Halstücher heben sich die fasnächtlichen Geltentrommler jedoch trotz ihrer hellen Nachthemden deutlich vom Schnee ab. Zu überhören sind sie ohnehin nicht.