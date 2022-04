von Ursula Freudig

Nach einer langen Pause bringt das Tiengener „Theater unterm Dach“ das Stück „Familienfest“ auf die Bühne. Eigentlich hätte es schon vor zwei Jahren gezeigt werden sollen, aber Corona kam dazwischen. „Familienfest“ hat wie die bisherigen Stücke auch, hohes Identifikationspotential, was den Unterhaltungswert eindeutig erhöht.

Das kommt nicht von ungefähr. Es handelt sich wieder um ein selbst entwickeltes und in gemeinsamer Regie inszeniertes Stück, das in und durch die Probenarbeit aus der Improvisation heraus entstanden ist.

„Durch die Konzentration der Schauspieler aufeinander, entwickeln sich die Dialoge, es ist ein Prozess an dessen Ende das fertige Stück steht“, so Klaus Herold, Leiter der Theatergruppe. Die Schauspieler bringen also ihre eigene Persönlichkeit, ihre eigenen Erfahrungen und natürlich auch ihre Gefühle mit ein. „Man kommt immer stärker in die Rolle hinein und spürt starke eigene Emotionen“, erklärt eine der Schauspielerinnen.

Lange angestaute Emotionen explodieren

Rahmenhandlung für „Familienfest“ ist der 70. Geburtstag von Familienoberhaupt Richard. Nach langer Zeit kommen alle Familienmitglieder wieder einmal zusammen. Der zunächst heitere und durch beschwingte Musik untermalte Anfang des Zusammentreffens kippt zusehends.

Verschiedene Lebensentwürfe der Familienmitglieder prallen aufeinander, Enttäuschungen, Vorwürfe, Verletzungen und Aggressionen, die sich in ihnen angestaut haben, bahnen sich ihren Weg nach außen – was die Distanz bislang unterm Teppich gehalten hat, bricht hervor und endet in einem peinlichen Eklat. Auf der Bühne stehen Klaus Herold, Heidrun Schäfer, Johannes Sandrock, Manuel Ebi, Nese Mavis, Angelika Bergér, Micha Bruder, Carola Herold und Tanja Zamecnik. Beleuchtung und Ton liegen in den Händen von Michael Beck.

Die Aufführungen: Samstag, 30. April; Sonntag, 1. Mai; Freitag, 6. Mai; Samstag, 7. Mai und Sonntag, 8. Mai, jeweils um 20 Uhr im Theater unterm Dach in der Breitestraße 7 (Dachgeschoss Musikschule Südschwarzwald) in Tiengen. Eintritt 15 Euro, drei Euro pro Karte gehen an eine Ukraine-Hilfsorganisation in der Region. Kartenvorverkauf in der Buchhandlung Kögel in Tiengen.