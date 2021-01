Der Landkreis Waldshut wird bei Prominenten offenbar immer beliebter. Bis zu seiner Rückkehr nach Moskau, wo er seitdem in Haft sitzt, postete der russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny auf seinem Instagram-Account regelmäßig Fotos aus Ibach und Umgebung, wo der 44-jährige sich von den Folgen des auf ihn verübten Giftanschlags erholte.

Nun sind in den sozialen Netzwerken Bilder eines weiteren Promis aufgetaucht, diesmal dem Anschein nach aufgenommen in Waldshut-Tiengen. Darauf ist der US-Senator Bernie Sanders sitzend vor einer Bankfiliale in der Waldshuter Bismarckstraße und vor einem Café in der Tiengener Hauptstraße zu sehen. „Ihm gefällt‘s auch in unserem Städtle“, schreibt eine Facebook-Nutzerin unter das letztgenannte Foto.

Während Nawalny leibhaftig im Südschwarzwald weilte und sich beim Waldspaziergang, beim Kaffeetrinken in St. Blasien und vor den Todtnauer Wasserfällen ablichten ließ, handelt es sich bei den Bildern von Sanders um Fotomontagen. Denn mit seiner Kleiderwahl bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden hat der demokratische Politiker einen Internet-Hype ausgelöst.

Die Volksbank Hochrhein postete auf Instagram diese Fotomontage von Bernie Sanders vor ihrer Filiale in der Waldshuter Bismarckstraße. | Bild: Instagram/Volksbank Hochrhein

Seitdem kursieren im Netz Tausende Fotomontagen mit dem 79-Jährigen, die ihn in brauner Winterjacke und mit auffälligen Strick-Fäustlingen beispielsweise vor dem Kolosseum in Rom, auf dem Mond und in der Hamburger Elbphilharmonie zeigen – oder eben auch in der Doppelstadt von Waldshut-Tiengen.

Mit seiner winterlich-rustikalen Garderobe stach Bernie Sanders in Washington aus der Reihe der elegant gekleideten Gäste der Amtseinführung heraus.

Weniger auffallen würde er bei einem anderen politischen Termin, der an diesem Sonntag im Hotzenwald ansteht. In Rickenbach, wo der Bürgermeister gewählt wird, kann man beim aktuellen Wetter mit einem Parka und Wollhandschuhen nichts falsch machen.