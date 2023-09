Waldshut-Tiengen – Die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen des Tiengener Weltladens haben mit einer festlichen Kaffee-Tafel im Hof des Storchenturms einen krönenden Abschluss gefunden. Der Festreigen, der im Frühjahr mit einer Feier zum 30. Geburtstag begann und im Sommer mit der Ausstellungseröffnung einen weiteren Höhepunkt fand, wurde jetzt mit der Jubiläums-Kaffee-Tafel stilvoll beendet.

Eigentlich wollte das Weltladen-Team mit der Vorsitzenden Barbara Kläsle in der vergangenen Woche noch das Doppelfest 30 Jahre Weltladen und 50 Jahre GLOBO Fairtrade Partner mit einem Abend des Fairen Handels feiern. Aber aufgrund der Erkrankung des Referenten Manfred Winkler musste der Vortragsabend mit dem Thema „heute für morgen“ ausfallen.

30 Jahre ist es nun her, dass eine Frauengruppe um Brigitte Wütz und Ela Hovorka die Idee des fairen Handels aufgriff und die Eine-Welt-Gruppe Tiengen gründete. Von da an platzierte sich der ehrenamtlich von vielen Frauen geführte Tiengener Weltladen mit seinem Angebot aus fair gehandelten Waren immer effektvoller auf dem heimischen Einkaufsmarkt.

Sabine Finkbohner bewertete in einem Gespräch mit dieser Zeitung das Jubiläumsjahr als „rundum gelungenes Jahr“. Begegnungen zu schaffen, zusammenzukommen, sich wiederzusehen, miteinander zu feiern und mit einem engagierten Mitarbeiterinnenteam einem guten Zweck zu dienen, dies alles und noch mehr sei gut gelaufen. Und genau so war es auch am letzten sonnigen Festtag im Schatten des Storchenturms.

Ein munteres Kommen und Gehen, genießende Kaffee-Gäste und zufriedene Gesichter bei den Gastgeberinnen des Weltladens prägten die Abschlussveranstaltung zum 30-jährigen Bestehen. Etliche Kaffeegäste sehnten sich bereits nach der nächsten Begegnung im schönen Umfeld des Storchenturms. Das Weltladenteam, so ließ Finkbohner noch wissen, bekam auch weitere großzügige und vielseitige Unterstützung, vor allem durch die Aktionsgemeinschaft Tiengen.