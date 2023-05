Das Oberalpfener Baugebiet „Im Hausacker“ ist ausgebucht. Daher war geplant, das Gebiet um einen dritten Bauabschnitt zu erweitern. Doch in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats dämpfte Ortsvorsteher Armin Arzner die Erwartungen: „Die Erschließung wird sich deutlich verzögern.“ Als Gründe nannte Arzner zum einen die Personalknappheit im städtischen Bauamt, zum andern die Bodenschutzklausel, die zu einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden mahnt. Darin werden die Gemeinden aufgefordert, erst die Baulücken im Dorf zu schließen, die auch in Oberalpfen ausreichend vorhanden seien. „Ihr braucht kein Neubaugebiet“, so hieß es in einer Stellungnahme, denn im Dorf gebe es genügend Baulücken. Inzwischen müssten diese Flächen, egal ob privat oder kommunal, in der Planung berücksichtigt werden.

In allen Ortsteilen werde der Wunsch nach kleinen Baugebieten geäußert, so Armin Arzner, aber mit der Umsetzung werde es zunehmend schwieriger. „Uns bleibt nur die Hoffnung, dass es irgendwann auch wieder aufwärts geht“, sagte er. Allerdings müssten für den dritten Bauabschnitt noch Grundstückskäufe getätigt werden und das sei bei der Finanzknappheit der Stadt ein weiteres Problem. „Im Moment bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis die Stellen im Bauamt wieder besetzt sind“, so der Ortsvorsteher. Über die aktuelle Situation wollte die Beigeordnete der Stadt, Petra Dorfmeister, in der Sitzung informieren, aber sie musste aus gesundheitlichen Gründen ihre Teilnahme absagen.

Im nächsten Punkt einigte sich der Ortschaftsrat auf den Einbau einer neuen Schiebetür zwischen Halle und Geräteraum. Dazu wurden drei Angebote eingeholt, das günstigste lag bei 4586 Euro. Die alte Tür hatte sich verzogen, klemmte und war zu einer Kältebrücke geworden. „Sie soll noch vor der Sommerpause eingebaut werden“, sagte Armin Arzner. Weiter ist geplant, die Decke des Gerätehauses zu isolieren, dazu müssten allerdings die Regale in der Höhe angepasst werden. Die Arbeiten sollen in Eigenleistung an zwei Samstagen, unter der Regie von Florian Schäuble, Mitglied des Ortschaftsrates, ausgeführt werden.

Dann ging es um die Straßenbeleuchtung. In Oberalpfen werden, um Energie zu sparen, die Lampen von 24 bis 5 Uhr abgestellt. Armin Arzner hätte gerne eine einheitliche Regelung für alle Ortsteile, aber diese sei nicht zustande gekommen. Inzwischen wurden auch in Oberalpfen vermehrt Sicherheitsaspekte, bei Dunkelheit unterwegs zu sein, angeführt. Das Energiesparen habe durch die Ausrüstung mit LED-Leuchten an Gewicht verloren. Ein Beschluss für eine neue Regelung wurde auf die nächste Sitzung verschoben.

Zum 1. Juli wird eine neue Kindergartenleiterin eingestellt. „Wir können uns glücklich schätzen, eine neue Kraft bekommen zu haben“, so der Ortsvorsteher, „sodass wir diesbezüglich wieder für eine Weile Ruhe haben.“ Dann ging es um die Aktion „Speicher aufräumen“. Der Speicher des Gemeindehauses wurde im Laufe der Jahrzehnte vollgestellt. Da seien Schindeln der Kapelle deponiert, Sachen vom Kinderchor, „den es längst nicht mehr gibt“ und alte Wahlurnen. Zuletzt wurden Wahlen in den Ortsteilen zentral im alten Waldkircher Rathaus abgehalten „und die haben ihre eigenen Urnen“. Für die OB-Wahlen müsse Oberalpfen zwei Wahlhelfer stellen. Eva Albiez und Arzner erklärten sich dazu bereit.

Das neue Spielgerät für den Spielplatz, ein Kletterturm mit Brücke, sei in Arbeit. Die Sitzgruppe soll demnächst aufgestellt und im Boden verankert werden. Die neue Himmelsliege, die die Stadt angeschafft hat, wurde bei der Feldkapelle, nahe der B500, aufgestellt. Der Ortschaftsrat hat die Feld- und Waldwege besichtigt. Sanierungsbedarf bestehe beim Talweg, so der Ortsvorsteher. Bei den Bürgerfragen wurde Kritik an der Gewohnheit des Kindergartens geäußert, die Spielgeräte in der Halle abzustellen: „Die Turnerfrauen brauchen die ganze Halle.“ Arzner versprach, eine bessere Lösung zu suchen.