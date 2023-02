Fachkräfte sind rar und werden oft vergeblich gesucht. Dies gilt besonders auch für den Bereich der Kleinkinderbetreuung, die dem Bedarf entsprechend, immer weiter ausgebaut wird. So sucht zum Beispiel Waldshut-Tiengen für vier städtische Kitas Fachpersonal.

Die Ausbildung zum staatlich geprüften Erzieher läuft im Landkreis Waldshut über die Fachschule Sozialpädagogik an der Justus-von-Liebig-Schule in Waldshut. Dort kamen kürzlich die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller (CDU) und eine Delegation der Frauen-Union Waldshut (CDU) mit dem Schulleiter der Liebig-Schule, Andreas Ackermann, und Dorothee König, Leiterin der Abteilung Sozialpädagogik, zu einem Gespräch zusammen.

Ausbildung auch für Quereinsteiger möglich

Im Mittelpunkt stand ein neuer Ausbildungsweg, den die Liebig-Schule seit Kurzem neben der klassischen und praxisintegrierten Erzieherausbildung, anbietet. Die Hoffnung ist, dadurch zusätzliches Fachpersonal für die Kitas zu gewinnen. Hauptzielgruppe sind Menschen mit mittlerem Bildungsabschluss, die nicht regelmäßig eine Schule besuchen können, Quereinsteiger oder Menschen, die beispielweise nach der Familienphase nochmals beruflich durchstarten möchten.

Thema Erzieherausbildung: Dorothee König (von links, Abteilungsleiterin Sozialpädagogik an der Justus von Liebig Schule), Andreas Ackermann (Schulleiter JLS) , Sabine Hartmann-Müller (Landtagsabgeordnete CDU), Elife Kizilhan (Geschäftsführerin CDU-Keisverband Waldshut), Charlotte Eckert (Beisitzerin Frauen-Union Waldshut) und Corinna Große (Vorsitzende der Frauen-Union) haben sich in der Justus-von-Liebig-Schule zu einem Informationsgespräch getroffen. | Bild: Ursula Freudig

Zweijährige Berufsfachschule zum Erwerb von Zusatzqualifikationen (2BFQ) ist die korrekte Bezeichnung für diesen Ausbildungsweg, der zuzüglich eines abschließenden Praktikumsjahrs nach drei Jahren zum staatlich geprüften Erzieher führt.

Theorie an der Justus-von-Liebig-Schule

In den ersten zwei Jahren wird die Theorie an der Justus-von-Liebig-Schule in wöchentlich zehn Stunden vermittelt. Dies aufgeteilt auf zwei Unterrichtseinheiten ab dem späten Nachmittag. Die Erledigung von Hausaufgaben und die Bereitschaft zuhause selbst organisiert zu lernen, sind bei diesem reduzierten Schulunterricht unumgänglich.

Hintergrund zur Ausbildung Die Zugangsvoraussetzungen Teilnehmer am neuen 2BFQ-Ausbildungsweg (Zweijährige Berufsfachschule zum Erwerb von Zusatzqualifikationen) müssen mindestens 21 Jahre alt sein, einen mittleren Bildungsabschluss und zusätzliche Qualifikationen wie eine abgeschlossene Berufsausbildung oder die Führung eines Haushalts mit mindestens einem Kind für mindestens drei Jahre nachweisen können. Der klassische Weg zum Erzieher nach dem einjährigen Berufskolleg (Vorpraktikum) sind zwei Jahre Schulbesuch und ein abschließendes einjähriges Berufspraktikum. Beim praxisintegrierten Weg wechseln sich von Beginn der Ausbildung an Schule und Praxis ab. Das abschließende Praxisjahr entfällt. Weitere Informationen im Internet unter (www.jls-wt.de). Studium an der Justus-von-Liebig-Schule Der Fernstudiengang Bachelor of Arts Sozialpädagogik und Management wird ebenfalls an der Justus-von-Liebig-Schule in Waldshut angeboten. Er ist ein Kooperationsprojekt von Schule, dem Landkreis Waldshut als Schulträger und der Fachhochschule des Mittelstandes Bielefeld. Alle Studieninhalte werden an Wochenenden an der Liebig-Schule vermittelt. Auch alle Prüfungen finden dort statt. Mit dem Erfüllen zusätzlicher Anforderungen kann außerdem die staatliche Anerkennung zum Sozialpädagogen erworben werden. Abitur oder Fachhochschulreife oder eine mindestens dreijährige Tätigkeit als Erzieher vor Studienbeginn sind Voraussetzung für das Studium. Zugelassen werden können auch staatlich anerkannte Heilerziehungspfleger und Heilpädagogen.

Pflicht ist bei dem neuen Angebot weiterhin ein mindestens 18-wöchiges Vollzeit-Praktikum in einer Kinderbetreuungseinrichtung während der beiden Theoriejahre. Um möglichst viele Teilnehmer für den neuen Ausbildungsweg zu gewinnen, hat die Liebig-Schule zusammen mit den Gemeinden des Landkreises Waldshut das sogenannte „Waldshuter Modell“ entwickelt.

Von der Unterstützungskraft zur Fachkraft

Die Gemeinden haben sich nach Aussage von Ackermann grundsätzlich bereit erklärt, sogenannte Unterstützungskräfte in ihren Kitas zu beschäftigen. „Die Teilnehmer können bei Beginn der Ausbildung als Unterstützungskräfte in Teilzeit eingestellt werden und nach Ende ihrer Ausbildung als Fachkräfte weiterbeschäftigt werden“, fasst Andreas Ackermann den neuen Ausbildungsweg zusammen.

Im Herbst 2022 ist er mit 21 Frauen und einem Mann unterschiedlichen Alters gestartet. Bei den meisten Absolventen handelt es sich um Umschüler und Wiedereinsteiger. Dass der Mangel an Fachpersonal in den Kitas an fehlender Attraktivität des Erzieherberufs liegt, glaubt Andreas Ackermann nicht.

Tätigkeit und Bezahlung sieht er bereits jetzt als attraktiv an. Allerdings würde der Erzieherberuf besondere Anforderungen stellen, anspruchsvoll und belastend sein und eine gewisse persönliche Eignung erfordern, die man nicht einfach in der Schule erlernen könne.