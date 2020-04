Weil die meisten Geschäfte derzeit geschlossen haben, die Betreiber aber aus nachvollziehbaren Gründen dennoch Geld verdienen wollen und müssen, kommen viele Einzelhändler auf zum Teil kreative Ideen.

Um nur wenige Beispiele zu nennen: Wer die großen Online-Händler nicht noch reicher machen und stattdessen lieber die regionalen Anbieter unterstützen will, kann sich mit den Auszubildenden eines Waldshuter Sportgeschäfts auf einen Rundgang durch die jeweilige Abteilung machen, die gewünschten Waren begutachten und sich beraten lassen.

Und dies alles, ohne die eigene Wohnung zu verlassen. Die Video-Chat-Funktion des Smartphones macht‘s möglich.

Und wer weniger den Drang nach neuen Turnschuhen oder einer Funktionsjacke verspürt, sondern Lust auf einen guten Tropfen Grauburgunder oder Merlot unter fachkundiger Anleitung hat, kann sich der digitalen Weinprobe eines Tiengener Weingeschäfts anschließen.

Bei der live im Internet übertragenen Veranstaltung müssen die Teilnehmer zum Glück nicht in die Röhre schauen, während der Sommelier am anderen Ende des Glasfaserkabels ein Schlückchen Rebensaft nach dem anderen schlürft. Die zu verköstigenden Weine werden vor dem medialen Ereignis nach Hause geliefert.

Flüssiges für daheim bietet übrigens auch die katholische Seelsorgeeinheit St. Verena an. Weil die Weihwasserbecken in den Kirchen wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus derzeit trockengelegt sind, gibt es für die Gläubigen, die die Gotteshäuser nach wie vor einzeln zum stillen Gebet aufsuchen können, Weihwasser zum Mitnehmen – auf Neudeutsch „To go“.

Die kleinen Fläschchen erinnern ein wenig an die Schnapsflaschen in Miniaturformat, die vor drei Jahren beim Anstich des neuen Autobahntunnels bei Rheinfelden verteilt wurden. Im Gegensatz dazu ist das Weihwasser zwar nicht zum Verzehr geeignet, doch gibt es in Sachen Corona-Krise hoffentlich bald Licht am Ende des Tunnels.