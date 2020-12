Apotheke Am Seidenhof, Bäckerei Preiser, Die Optiker, Edeka City-Markt Prem, Essbahn, Uhrenfachgeschäft Flaig, Fressnapf Fachmarkt Wieland, May fashion, Modehaus Stocker, Buchhandlung Kögel, Max Fritz Spiel & Schreibwaren, Markt-Apotheke, E-Center, Cafe-Konditorei Oberle, Optik Osti, Schertle & Schmidt Sportgeschäft, Schilling Digital-Foto-Video, Simon Select, Quick Schuh, Sparkasse Hochrhein Stadtwerke Waldshut-Tiengen, Storchenapotheke, Wagner Getränkeland, Medimax Electronic, Heizung-Sanitär Schwarz, Shell Station Brunner, Klamotte Boutique, Autohaus Waser, Engelapotheke

An allen Frischetheken gibt es zu den Festtagen viele kulinarische Besonderheiten. Hier finden sich alle Zutaten für ein perfektes Weihnachtsmenü. Um Hektik vor den Festtagen zu vermeiden, empfiehlt es sich Fleisch, Fisch und Käse jetzt schon vorzubestellen. Als Lebensmittel Vollsortimenter bietet das E-Center einfach alles, was man für ein schönes, kulinarisch gelungenes Weihnachtsfest benötigt. Unter Corona-Auflagen ist es in diesem Jahr sinnvoll, den Weihnachtseinkauf rechtzeitig zu planen und nicht auf die letzten Tage zu schieben.

Gourmets finden zu den Festtagen auserwählte Delikatessen an allen Frischetheken. Naschkatzen können in der Süßwarenabteilung schwelgen, und wer noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, wird bei dem vielfältigen Angebot ebenfalls fündig. Ein Besuch der Weinabteilung des E-Centers lohnt bei jedem Einkauf. Nicht umsonst wurde das E-Center Tiengen im vergangenen Jahr für die beste Weinabteilung Deutschlands im Lebensmitteleinzelhandel ausgezeichnet. Rund 2000 Weine aus aller Welt, edle Spirituosen und andere Schätze gibt es dort zu entdecken. Zum Verschenken oder selbst genießen. Vor den Festtagen halten Marktleiter Claudius Indlekofer und sein Team ganz besonders erlesene Tropfen für die Kunden bereit.

Corona hat unser Land fest im Griff. Ab heute bleiben zahlreiche Geschäfte auch in Waldshut-Tiengen wieder geschlossen.

Der Lockdown kurz vor den Feiertagen und in dem für den Handel so wichtigen Weihnachtsgeschäft trifft viele Unternehmen und auch deren Kunden in der Region schmerzlich. Jetzt ist unsere Solidarität gefragt, denn die lokalen Firmen brauchen Ihre Unterstützung mehr denn je: Bitte halten Sie den Geschäften vor Ort weiterhin die Treue. Nur so kann der lokale Handel diese Krise überstehen und wir können uns auch in Zukunft über lebendige Städte und die zuverlässige Versorgung vor Ort freuen.

Viele Betriebe bieten einen Liefer-oder Abholservice an und freuen sich, wenn sie ihre Kunden weiterhin versorgen können. Ein Anruf in den jeweiligen Geschäften bringt auf kurzem Wege Klarheit.

Auch das Weihnachtsgewinnspiel des SÜDKURIER Medienhauses, des Werbe-und Förderungskreises Waldshut und der Aktionsgemeinschaft Tiengen läuft weiter. In allen beteiligten Geschäften, die geöffnet bleiben dürfen oder einen Abhol-und Lieferservice bieten, gibt es die begehrten Rubbellose bis zum 21. Dezember weiterhin zu jedem Einkauf. Die Eingabe der Glückscodes ist an diesem Tage noch bis 23.59 Uhr möglich.

Die Ziehung der Hauptpreise findet wie geplant am Dienstag, 22. Dezember im Rathaus Tiengen statt, wegen der Corona Bestimmungen allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die glücklichen Gewinner werden vom SÜDKURIER Medienhaus informiert. Die Übergabe der Gewinne kann jedoch erst nach Aufhebung des Lockdown erfolgen.

Der Termin dafür wird den Gewinnern dann mit einem Schreiben vom SÜDKURIER rechtzeitig bekannt gegeben.