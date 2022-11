Mit ihrer Weihnachtswunschaktion setzen der Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen und die Wirtschaftsjunioren Hochrhein auch in diesem Jahr wieder ein Zeichen der Nächstenliebe. Für viele Eltern ist es nicht einfach, ihren Kindern ein fröhliches Weihnachtsfest mit vielen Geschenken zu ermöglichen. Oftmals fehlen die finanziellen Mittel.

Damit in Tiengen alle Kinder eine fröhliche Bescherung erleben, haben der Kiwanis-Club und die Wirtschaftsjunioren vor zwölf Jahren die Wunschaktion ins Leben gerufen, die Familien unterstützt, indem sie mit Hilfe zahlreicher Stadtbesucher, Kinderwünsche zu Weihnachten erfüllen.

Wer die Aktion in diesem Jahr unterstützen und damit ein Zeichen der Nächstenliebe setzen möchte, kann am morgigen Samstag, 26. November, ab 10 Uhr in der Fußgängerzone von Tiengen am Weihnachtswunschbaum persönlich einen Kinderwunsch auswählen und den entsprechenden Betrag bei den Organisatoren vor Ort entrichten. Das Besorgen der Geschenke übernehmen die Clubs, die gute Kontakte zu den Tiengener Geschäften unterhalten und dort große Unterstützung erfahren. „Auch in Tiengen leben Familien, die gerade zu Weihnachten finanziell an ihre Grenzen stoßen“, weiß Elbert. „Wir wollen diesen Familien helfen, denn gleichzeitig gibt es genug Menschen, die anderen gerne eine Freude bereiten.“ Alle eingegangenen Wünsche sollen auch in diesem Jahr erfüllt werden. „Wenn wir nicht genügend Mitstreiter finden, springt unser Hilfsfonds ein“, verspricht der Projektverantwortliche.

Damit die Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird, arbeiten die Clubs mit dem Jobcenter zusammen. Die Geschenke werden vor dem Weihnachtsfest persönlich in den Familien verteilt.

