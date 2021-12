Ich freue mich auf ein paar freie Tage mit meiner Familie. Sicherlich wird es den ein oder anderen Ausflug in den Schnee geben – wir lieben den Winter. Ansonsten genießen wir diese ruhige und entschleunigte Zeit. Ich lese gerne ein gutes Buch. Mein Mann kocht sehr gerne und gut.

Nach wie vor ist es schwierig zu planen. Die letzten zwei Jahre mussten wir lernen, kurzfristig Dinge umzusetzen. Daran wird sich leider vermutlich auch in 2022 vorerst nicht viel ändern. Aber ich bin mir sicher, dass wir wieder viele Ideen entwickeln werden. Wir haben ein sehr aktives Vorstandsteam in der Aktionsgemeinschaft mit kreativen Beiräten, denen immer wieder etwas Neues einfällt und die auch stets darum bemüht sind, gegebenenfalls Alternativen zu finden, die umsetzbar sind.

Ich wünsche mir, dass wir diese Vielfalt für Tiengen erhalten können und die Kunden unserem Städtle treu bleiben. Natürlich wünsche ich mir – wie wir uns alle – ein bisschen Normalität zurück, dass man wieder unbeschwert durchs Städtle bummeln, in Cafés und Restaurants einkehren kann, ohne 2G, 3G oder was gerade gilt. Auch wünsche ich mir, dass wir im kommenden Jahr wieder mehr Veranstaltungen umsetzen können wie etwa unser Jazzfest.

Was wünschen Sie sich im kommenden Jahr für Tiengen?

Die Krise hat die drei Gewerbevereine zusammenwachsen lassen. So haben wir gemeinsam die Willkommens-Kampagne umgesetzt, verbunden mit Aktionen wie den aktuell in den Schaufenstern von Tiengen und Waldshut zu sehenden Knusper-Häuschen oder auch dem Will Lachen Fotowettbewerb im Sommer, bei welchem der Hauptgewinn ein Erlebnistag in Waldshut & Tiengen war. Ermöglicht wurde diese Zusammenarbeit durch eine Wirtschaftsförderung seitens der Stadt, die erfreulicherweise auch in 2022 fortgesetzt werden soll.

Einige Projekte konnten in Zusammenarbeit mit dem Werbe- und Förderkreis Waldshut e.V. und der Interessengemeinschaft Schmittenau e.V. stattfinden. Wie kam es dazu?

Mit unserer Werbekampagne wollen wir die Vielfalt Tiengens vorstellen, die sich durch individuelle, oft inhabergeführte Geschäfte, hervorragende Gastronomiebetriebe, ein breites Angebot an Dienstleistern und Handwerk, sowie ein sehr aktives Vereinsleben auszeichnet. In den sozialen Medien, aber auch als Bauzaunwerbung oder im Hochsommer als Liegestühle unter der LuftArt sind diese „Tiengener Spitzen“ überall sehr präsent gewesen. Eine weitere Idee, die daraus entstand, ist die „Tiengener Tüte“ – eine Überraschungstüte, bestückt mit schönen Dingen aus Tiengener Geschäften. Diese Tüte erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit und kann über unsere Homepage www.tiengen.de bestellt werden.

Die Aktionsgemeinschaft hat sich einiges einfallen lassen, um die Mitglieder während des Lockdowns zu unterstützen. Im ersten Lockdown war es eine digitale Soforthilfe, die initiiert wurde. Dieses Jahr entstand die große Werbekampagne der „Tiengener Spitzen“. Was hat es damit auf sich?

Das vergangene Jahr bzw. die vergangenen zwei Jahre waren für uns alle eine große Herausforderung – vor allem für unsere Mitglieder. Einzelhandel und Gastronomie mussten mehrfach ihre Türen schließen. Nach wie vor ist es eine große Herausforderung, unsere Kunden wieder zurück in die Städte zu bringen. Andererseits konnten wir und können wir uns über viele treue Kunden freuen, die uns ganz bewusst in dieser schwierigen Situation unterstützen.

Zara Tiefert-Reckermann über Aktivitäten und Veranstaltungen der Aktionsgemeinschaft Tiengen in 2021 sowie über Wünsche und Planungen fürs kommende Jahr.

Kaum eine Zeit ist so gefüllt mit Köstlichkeiten wie die Wochen vor und um Weihnachten. Eine Adventszeit ohne Lebkuchen, Zimtsterne und Dominosteine mag man sich eigentlich nicht vorstellen. Dennoch gibt es tatsächlich auch Alternativen für die Kaffeetafel, die man getrost ausprobieren kann und überrascht sein wird, wie gut beispielsweise ein veganer und zudem glutenfreier Chocolate Mousse Cake schmecken kann. Je nach Jahreszeit, in diesem Fall geht es um die Adventszeit, kann beispielsweise mit einem Lebkuchengewürz oder Zimt noch die passende Geschmacksnote hinzugefügt werden.

Der Teig

Das Rezept ist recht einfach und auch für Neulinge der veganen Küche sehr leicht umzusetzen. Man benötigt zunächst für den Teig:

- Idealerweise eine Springform mit dem Durchmesser von 26 Zentimeter

- 200 Gramm glutenfreies Mehl

- 200 Milliliter Pflanzenmilch

- Je 100 Milliliter Kokosfett und heißes Wasser

- 1 Esslöffel Apfelessig

- 2 Esslöffel geschrotete Leinsamen

- 6 Esslöffel Ahornsirup

- 1/4 Teelöffel Natron

- 10 Gramm Backpulver

- 50 Gramm Backkakao

- 1/2 Teelöffel Vanille

- eine Prise Salz

Zu der Pflanzenmilch wird zunächst Apfelessig hinzugefügt. Die Kombination sollte gute zehn Minuten stehen. Weiter sollten den geschroteten Leinsamen sechs Esslöffel warmes Wasser hinzugefügt werden und etwas Zeit zum Quellen gegeben werden. Wer möchte, kann jetzt schon die Backform mit ein wenig Kokosfett einreiben und den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

Die trockenen Zutaten werden jetzt schon mal in die Rührschüssel gefüllt und vermischt. Jetzt folgen die restlichen Zutaten wie das Wasser, Ahornsirup, Kokosöl, die Pflanzenmilch, sowie die geschroteten Leinsamen. Alles zusammengefügt sollte es gut verrührt und dann in die Backform gefüllt werden. Für die nächsten 25-30 Minuten darf der Teig nun in den Backofen.

Chocolate Mousse

Während dieser Zeit kann schon mal die Chocolate Mousse vorbereitet werden. Hierfür wird folgendes benötigt:

- 400 Gramm Seidentofu

- 200 Gramm Zartbitterschokolade (70 Prozent)

- 3 Esslöffel Backkakao

- 1 Teelöffel Vanille

- 3 Esslöffel Ahornsirup

Zunächst sollte die Schokolade in einem Wasserbad vorsichtig zum schmelzen gebracht werden. Dann wird diese zusammen mit den anderen Zutaten gut aufgeschlagen, so dass eine homogene Masse entsteht. Bitte nicht wundern – am Anfang sieht die Creme etwas „krisselig“ aus. Das legt sich aber, je länger man sie schlägt.

Mittlerweile sollte der Kuchenboden fertig gebacken sein und jetzt etwas abkühlen dürfen, bevor die Creme oben aufgetragen wird. Wer etwas unsicher ist, ob dies gleichmäßig gelingt, kann einen Tortenring zur Unterstützung verwenden. Das war es auch schon. Der Kuchen sollte idealerweise noch etwas kühl stehen, bevor er dekoriert werden kann. Granatäpfel, Orangen, Physalis oder Sternfrucht eignen sich aktuell optimal für einen stimmungsvollen Anblick. Aber wie bei allen Kuchen und Torten, sind der Phantasie auch hier keine Grenzen gesetzt. Inklusive Kühlzeit sollten etwa 90 Minuten für das Rezept eingeplant werden.

Und als kleiner abschließender Tipp sei verraten, der Kuchen schmeckt am nächsten Tag tatsächlich noch besser.