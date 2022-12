Seit fast 20 Jahren begeistern Andreas Kowalski und seine Projektgruppe „The Voices of Christmas“ die Menschen am Hochrhein im Advent mit der Aufführung ihrer Weihnachtsmusicals. In jedem Jahr gibt es eine neue zauberhafte Geschichte aus der Feder von Kowalski, in der er die die Botschaft aus der auf moderne, humorvolle und unaufdringliche Weise unter die Menschen bringt. In diesem Jahr dürfen sich die Zuschauer der beiden Aufführungen auf das neue Musical „DWWLE – Das wichtigste Weihnachtslied EVER!“, freuen.

Das Ensemble nimmt seine Zuschauer dabei mit auf eine Reise über die Entstehung und Bedeutung der schönsten Weihnachtslieder. Neben den bezaubernden Elfen des Weihnachtsmannes spielen darin auch die berühmtesten Festtagslieder eine Hauptrolle. Im Liederarchiv des Weihnachtsmannes herrscht nämlich dicke Luft.

Es gibt Streit unter den vielen Weihnachtsliedern, weil jedes davon überzeugt ist, dass es das wichtigste Weihnachtslied auf der Welt ist. Die Elfen des Weihnachtsmannes werden sich schnell einig, dass dies nur in einem Wettbewerb geklärt werden kann. Und so entsteht eine große Weihnachtsshow, der Song-Contest «DWWLE – Das wichtigste Weihnachtslied EVER!».

Die Musicalgruppe „Voices of Christmas“ wird wieder zusammen mit der Ballettschule Küssaberg die Bühne erobern. Mehr als 70 Darsteller im Alter von vier bis über 50Jahren werden mitspielen, singen und tanzen. Begleitet werden die Akteure von einer fünfköpfigen Liveband und in diesem Jahr gehören auch der bekannte Sänger Nigel Elvis Kingsley und seine Frau Monika zu den Stars auf der Bühne.

Die modernen Songs und Ohrwürmer, die Andreas Kowalski zu seinem Stück ausgewählt hat, dürfen vom Publikum unbedingt mitgesungen werden. Welches Weihnachtslied am Ende als Sieger aus dem Song-Contest hervorgeht und welche Botschaft das Musical den Zuschauern zu den Festtagen übermitteln möchte, wird am 11. Dezember in der Stadthalle Waldshut und am 18. Dezember in der Stadthalle in Tiengen, jeweils ab 17 Uhr, zu sehen sein.

Seit September laufen die Proben für das Musical auf Hochtouren. Dank der Bürger- und Narrenzunft Tiengen hat die Musicalgruppe in der Zunftstube im Tiengener Schloss einen festen Proben- und Lagerort. „ Es ist in jedem Jahr fantastisch, die Entwicklung der Kinder während der Proben und Auftritte zu erleben. Wenn man die Kids nur lässt und bestärkt, dann sind sie mutig und stark, wachsen oftmals förmlich über sich hinaus“, freut sich Kowalski. Auch Darsteller mit Handicap zeigen in dem inklusiven Stück, was sie können.

Den Stoff für sein diesjähriges Musical hat Kowalski im Sommerurlaub am Meer geschrieben. „Das hat inzwischen schon Tradition“, verrät der sympathische Hobbymusiker. Seit fast 20 Jahren steht für ihn und seine ganze Familie das letzte Quartal im Jahr ganz im Zeichen des Weihnachtsmusicals.

Drehbuch, Proben, Organisation bedeuten in jedem Jahr eine Menge Arbeit und ehrenamtliches Engagement, doch für die Kowalskis ist es eine echte Herzensangelegenheit. Die Kinder Annalena und Lukas spielen in der Band mit, Andreas Kowalskis Ehefrau Margot ist, wie sie selbst lachend erklärt,“ Mädchen für alles“.

Viele Helfer am Werk

„Wir haben aber auch viele helfende Hände aus dem Umfeld und in der Musicaltruppe selbst“, betont Andreas Kowalski. „So ist Olga Michel seit vielen Jahren für die Kostüme verantwortlich und auch bei der Kulissengestaltung eine große Bereicherung. HTV unterstützt in jedem Jahr mit Bühnentechnik und in diesem Jahr freuen wir uns über die Engel-Apotheke als Sponsor.“

Die Band, bestehend aus Manuel Bergmann, Filipe Diaz, Annalena, Lukas und Andreas Kowalski, ist übrigens inzwischen das ganze Jahr über aktiv und bereichert mit regelmäßigen Auftritten die regionale Musikszene. „Im nächsten Jahr haben wir sogar einen Auftritt auf Mallorca“, erklärt Andreas Kowalski stolz.

Kartenvorverkauf

Karten für die Aufführungen am 11. Dezember in Waldshut und am 18. Dezember in Tiengen sind im Vorverkauf erhältlich bei Max-Fritz in Tiengen und bei der Tourist-Information in Waldshut. Das Musical wird jeweils in der Stadthalle aufgeführt, Start ist um 17 Uhr, Einlass eine Stunde früher.