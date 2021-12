von Tina Prause

Seit sechs Jahren lädt die Aktionsgemeinschaft Tiengen e.V. die regionalen Kindergärten, Grund- und Förderklassen am Donnerstag vor dem ersten Advent zum weihnachtlichen Schmücken der Fußgängerzone ein. Zuständig für den reibungslosen Ablauf ist Sabine Finkbohner vom Weltladen in Tiengen, der ebenfalls Teil der Aktionsgemeinschaft ist. Bereits im Oktober starten die Vorbereitungen und die Einladungen werden verschickt. „Mittlerweile ist es ein Selbstläufer“ resümiert Sabine Finkbohner die Aktion zufrieden. Jede Klasse, jede Kindergartengruppe bekommt einen eigenen Baum, der zwischen 2,50 bis zu 3 Meter groß ist. Während die insgesamt 15 Tannenbäume mit Lichterketten von der Aktionsgemeinschaft gespendet und aufgestellt werden, schmücken die Kinder jedes Jahr auf ein Neues mit einer selbst hergestellten Dekoration ihren Baum, so dass die Fußgängerzone im Advent kaum schöner geschmückt sein könnte und weihnachtliche Stimmung verbreitet. Voller Vorfreude schon während des Bastelns Nicht nur für die Aktionsgemeinschaft, auch für die teilnehmenden Kindergärten und Schulen ist es eine liebgewonnene Tradition geworden, die mit der Ideensammlung, was in diesem Jahr gebastelt werden soll, beginnt. Wichtig bei den Überlegungen ist, es sollte Wind- und Wetterfest sein, denn der Baumschmuck muss einige Wochen unter freiem Himmel aushalten. „Da regnet es mal und schneit hoffentlich auch“ erklärt Sabine Finkbohner den Kindern die Gründe hierfür. Schneemänner aus Eisstielen, Nikoläuse aus Holzscheiben, kleine verpackte Geschenke, Schneeflocken oder weihnachtlich glänzende Ornamente sind in diesem Jahr entstanden. Aber auch Wünsche der Kinder wie „Milch und Kekse für den Weihnachtsmann“ oder „Das jeder jemand hat, der einen lieb hat“ sind zu finden, die liebevoll auf kleinen Engeln, Sternen oder Nikoläusen angebracht wurden. Jetzt dürfen die Bäume bewundert werden Etwas anders als in den Jahren zuvor musste das aktuelle Baumschmücken organisiert werden. Tummelten sich vor Beginn der Pandemie viele Kinder gleichzeitig in der Fußgängerzone, wurde in diesem Jahr auf die Teilnehmerzahl und ausreichend Abstand geachtet. Was allerdings, wie deutlich zu sehen war, den Spaß der Kinder nicht minderte. Voller Sorgfalt wurden die Kunstwerke sicher an den Bäumen angebracht. Die Leiter wurde mutig bestiegen, um auch den oberen Teil der Bäume mit weihnachtlichem Glanz zu versehen. Stolz berichten die Kinder, wer in welcher Formation später nochmal im Städtle vorbeischauen wird, um die Weihnachtsbäume zu bestaunen. Sicher ist, dass über die Familie und Freunde hinaus, sich jeder Besucher der Fußgängerzone über die kreativ geschmückten Bäume freuen wird.

Das Auto ein Jahr lang gratis parken

Ein Jahr lang darf gratis in Waldshuts Parkhäusern geparkt werden. Bild: Julia Winker/Stadtwerke Waldshut-Tiengen

Ein Jahr lang gratis, unbegrenzt und unkompliziert in den Waldshuter Parkhäusern „Am Viehmarktplatz“ und „Kornhaus“ parken, das wünschen sich sicher viele Bürgerinnen und Bürger. Sei es für den gelegentlichen Stadtbummel oder für die Notwendigkeit, weil man in Waldshut arbeitet oder wohnt. Gespendet von der Parkhausgesellschaft Waldshut-Tiengen ist dies der vierte Preis des Weihnachtsgewinnspiels mit einem Wert von 850 Euro. Dank der Dauerkarte stehen die Parkhäuser, anders wie bei Tageskarten, der Gewinnerin oder dem Gewinner an allen Wochentagen für 24 Stunden zur Verfügung. Der Kunde ist während jedem Besuch in Waldshut flexibel, welches der beiden Parkhäuser er nutzen möchte. Auch ein längeres Parken ist möglich. Wer beispielsweise das Auto während einer Urlaubs- oder Dienstreise sicher versorgt wissen möchte, kann den PKW während dieser Zeit in einem der Parkhäuser abstellen. Der Service steht individuell zur Verfügung, so wie er benötigt wird. Es ist lediglich darauf zu achten, dass immer nur ein Auto mit der Parkkarte abgestellt werden kann. Eine Mehrfachnutzung ist nicht möglich. Die Jahreskarten der eigenständigen Parkhausgesellschaft sind sehr gefragt. Aktuell gibt es nur eine freie Karte und diese ist dem Gewinnspiel vorbehalten. Das Parkhaus am Kornhaus hat insgesamt 385 Plätze. Etwas weniger als die Hälfte ist fest vermietet. 195 Parkplätze sind Tageskunden vorbehalten. Im Parkhaus am Viehmarktplatz sind es insgesamt 560 Parkplätze, von denen 250 fest vermietet sind. Für Tagesgäste stehen neben 310 Parkplätzen als zusätzlicher Service auch zwei Ladesäulen für Elektroautos zur Verfügung. Die Kosten für Tageskarten liegen bei 50 Cent für die ersten 30 Minuten. Jede weitere halbe Stunde kostet 60 Cent. Der Höchsttagessatz liegt bei 5,50 Euro.

Ein Abend voller Genussmomente

In privater Atmosphäre einen Abend in einer gemütlichen Location verbringen zu dürfen ist schon etwas besonderes. Kombiniert mit einem Gin-Tasting wird es sicher ein unvergessliches Erlebnis. Bild: Getränkeland WAgner