Ein reich geschmückter Tannenbaum, Besuch der Christmette, besinnliche Lieder und die Familie am Tisch um die Festtagsgans versammelt – so traditionell feiern die meisten Deutschen das Weihnachtsfest. Das ist nicht überall auf der Welt so. Fast jedes Land rund um unseren Globus hat seine ganz eigenen Weihnachtsbräuche – und einige davon klingen für uns ziemlich kurios.

Unser Nachbarland Österreich beispielsweise wird um die Weihnachtszeit herum jedes Jahr von finstern Gestalten heimgesucht. In Masken und Felle gehüllt stürmen die wilden Perchten durch die Straßen, verursachen mit Glocken und Peitschen einen ohrenbetäubenden Lärm und versetzen vor allem die jungen Mädchen in Angst und Schrecken. Die Rede ist von den Perchten, dass sind Schreckensgestalten des Alpenländischen Brauchtums, welche mit lautem Glockengeläut die bösen Geister des Winters vertreiben sollen.

In vielen nordischen Ländern gibt es die Sage, dass nicht der Weihnachtsmann, sondern kleine Wichtel die Geschenke bringen. Und die gilt es bei Laune zu halten, denn wütende Wichtel bringen Unglück für das kommende Jahr. Darum stellt man in Skandinavien am Heiligabend eine Schüssel Milchbrei vor die Türe. Traditionell bleiben Fenster und Türen zum Heiligen Abend geöffnet. So können Freunde und Nachbarn ihre Geschenk in die Wohnstuben zu werfen.

Weihnachten ist in Italien ein fröhliches Fest, unter dem Tannenbaum jedoch liegen nur kleine Geschenke. Die richtige Bescherung gibt es erst im Januar, genauer gesagt am Dreikönigstag. Aber nicht die heiligen drei Könige bringen die Geschenke, sondern die Hexe Befana. Einer Sage nach wollte die schusselige Befana vor langer Zeit, zu Jesu Geburt, zusammen mit den Weisen aus dem Morgenland zur Krippe reisen, kam aber leider zu spät. Der Stern, der sie führen sollte, war bereits erloschen Auf der Suche nach dem Jesuskind, fliegt Befana noch heute jedes Jahr mit ihrem Besen in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar von Haus zu Haus und beschert die Kinder.

In Australien ist an Weihnachten Hochsommer und die Familien treffen sich zu einem Barbecue oder Picknick. Weihnachtsflair inklusive, denn zu Badehose und Bikini tragen viele Menschen eine Nikolausmütze. In der mexikanischen Stadt Oaxaca wird am 23. Dezember das große Radieschenfest gefeiert. Dafür werden aufwendige Krippenfiguren aus Radieschen geschnitzt. Das erscheint auf den ersten Blick unmöglich, aber man muss wissen, dass die mexikanischen Radieschen ungefähr kartoffelgroß sind. Die besten Arbeiten werden prämiert, bevor die “Nacht der Radieschen” von einem großen Feuerwerk erleuchtet wird. Farbenfrohe Umzüge, mit dem Namen Psadas gehören ebenso in die mexikanische Vorweihnachtszeit. Die Umzüge stellen die Herbergssuche von Maria und Josef nach. Einen der witzigsten Weihnachtsbräuche hat Katalonien in Spanien zu bieten. Ein Baumstumpf, zwei Holzbeine, und ein freundliches Gesicht unter einer roten Mütze- fertig ist der spanische Tió de Nadal, was zu Deutsch dann auch passenderweise Weihnachtsholzklotz heißt. Zu Maria Empfängnis am 8. Dezember, zieht er überall in die Häuser Kataloniens ein. Dort wird er viele Tage liebevoll über eine Öffnung mit Obst und Brot gefüttert wird. Abends wird „Tió” zugedeckt, damit er nicht friert. Am 24. Dezember muss Tio sich dann revanchieren und kräftig verdauen – die Kinder ermuntern ihn dazu mit Stockschlägen auf den Bauch und speziellen Liedern, die sie so lange singen, bis Tio sich endlich entleert und Süßigkeiten und kleine Präsente von sich gibt. Die großen Geschenke bringen, wie in ganz Spanien, erst die Heiligen Drei Könige am 06. Januar.

Hier gibt’s

Rubbellose

Tiengen: E-Center, Engel Apotheke, MEDIMAX, Getränkeland Wagner, mein Bett, Autohaus Waser, Automarkt 2000, Shell Brunner, Stadtwerke, Apotheke am Seidenhof, QuickSchuh, Nähzentrum Hug, EDEKA City-Markt Prem, Storchenapotheke, MAY fashion, Buchhandlung Kögel, Kaufhaus Stocker, Max-Fritz, Foto Schilling, Die Optiker, Bäckerei Preiser, Simon Select, Marktapotheke, Cafe-Konditorei Oberle, Uhren Flaig GmbH, OstiOptik, Schertle-Schmidt-Sport, Seipp Wohnen, B-K Baucenter Kiener e. K., Wieland GmbH, Fressnapf, Parkhausgesellschaft.

Waldshut: Sparkasse Hochrhein, Simon Select, SPORTHOUSE, Seipp Wohnen, Metzgerei Mühlhaupt, Jack & Jones, Metzgerei Ebner, ZETT, Konditorei Ratsstüble, VERO MODA, Rümmele, prooptik, Cafe-Konditorei Albrecht GmbH, stulz-mode:genuss:leben, Elektrohaus Reinhard, Sperl Juwel, Lederwaren Wegeler, Stil und Ambiente, Engel Apotheke, Edeka Fechtig, Albiez Creativ & Designbau, Foto Schilling, Brille & Design, expert OCTOMEDIA GmbH

Albbruck: Autohaus Ebner