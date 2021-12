Der Glühwein gehört zu den beliebtesten Wintergetränken der Deutschen und bestimmt ist er auch eines der ältesten Traditionsgetränke. Denn bereits in der Antike haben die Menschen ihren Wein mit verschiedensten Zutaten gewürzt. Erste Belege dafür fanden sich in Griechenland. Dabei ging es beim Zusetzen der Gewürze allerdings weniger um den Geschmack, sondern darum, den Wein möglichst lange haltbar zu machen. Durch die Beigabe von Gewürzen konnte der Wein länger gelagert werden.

Eine erste Variante unseres Glühweins stellten dann die Römer her. Sie mischten Wein mit Honig und unterschiedlichen Gewürzen, die zu der Zeit so teuer waren, dass sich lediglich die reichen Römer den Genuss des exklusive Getränkes leisten konnten. Ein entsprechendes Rezept wurde im ältesten erhaltenen Kochbuch der römischen Antike aus dem 3. Jahrhundert entdeckt. Der gewürzte Wein wurde aber nicht nur als Genussmittel geschätzt, sondern galt auch als wirkungsvolles Heilmittel für unterschiedlichste Krankheiten. Grund dafür sind die in den Gewürzen enthaltenden ätherischen Öle.

So wirken Nelken verdauungsfördernd und antibakteriell, während Kardamom appetitanregend ist und dem Zimt eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt wird.

Das älteste, überlieferte Glühweinrezept Deutschlands stammt aus dem Jahre 1834 und wurde von dem Historiker August Josef Ludwig von Wackerbarth niedergeschrieben. Auf der Suche nach einem genussvollen, wärmenden Getränk, war er vermutlich auch der Erste, der seinen mit edlen Gewürzen versetzen Wein erhitzte. Eine geniale Idee, die aber trotzdem wieder in Vergessenheit geriet. Erst im 20. Jahrhundert gelang dem Glühwein als Heißgetränk für die Winterzeit der Durchbruch, wobei er dem ersten Händler, dem Augsburger Rudolf Kunzmann, statt der erhofften Gewinne erst einmal ein Bußgeld einbrachte.

Im Winter 1956 verkaufte er in seiner kleinen Weinkellerei erstmals mit Zucker und Gewürzen versetzten Wein in Flaschen. Da Zucker zur damaligen Zeit als verbotene Zutat galt und der abgefüllte Wein gegen das Weinrecht verstieß, flatterte Kunzmann ein Bußgeldbescheid ins Haus. Dieser Strafzettel ging in die Geschichte ein, als Beleg für die ersten abgefüllten Flaschen Glühwein Deutschlands.

Mit der Änderung des Weingesetzes und der Legalisierung des Glühweins stand dem Siegeszug des Heißgetränks nichts mehr im Wege. Heute ist der beliebte Gewürzwein aus der Vorweihnachtszeit hierzulande nicht mehr wegzudenken.