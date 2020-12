von SAndra Holzwarth,Susanne Eschbach

Weihnachten ist die Zeit des Schenkens. Schön, wenn man dann auch an Menschen und Tiere denkt, denen es nicht so gut geht. An eben solche Tiere erinnern die Wunschbäume in den Fressnapffilialen in Tiengen, Jestetten, Laufenburg und Klettgau. Die Tierfreunde Hochrhein e.V. der Tierschutzverein Rheinfelden, das Katzenhaus Schaffhausen, das Schaffhauser Tierheim Buchbronnen und das Tierschutzheim der Helena Frey Stiftung in Rümlang stellen auf weihnachtlich geschmückten Wunschzetteln an den Bäumen ihre Schützlinge vor und verraten auch, woran es ihnen am meisten fehlt. Die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter der Organisationen kennen die Bedürfnisse ihrer Schützlinge sehr genau und haben die Wünsche mit Blick auf die Tiere sorgfältig gewählt. Auf den liebevoll dekorierten Karten ist auch ein Bild der Vierbeiner zu sehen, so dass jeder Spender weiß, wer sich über sein Geschenk freut. Epi wünscht sich ein gemütliches Körbchen, Freya macht man mit Futter die größte Freude und die jungen Kätzchen benötigen vor allem Aufzuchtmilch – auch unsere tierischen Freunde haben Bedürfnisse und freuen sich, wenn wir ihnen etwas Gutes tun. Wer die Weihnachtsbaum-Aktion unterstützen möchte, darf sich eine der bedürftigen Fellnasen auswählen und deren Wunsch erfüllen. Alle Produkte sind in den Fressnapf-Filialen erhältlich und die Mitarbeiter beraten und helfen gerne bei der Auswahl. Dank dieser Aktion haben auch herrenlose Hunde und Katzen, die bisher nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, eine Weihnachtsfreude und die Organisationen gleichzeitig wertvolle Hilfe. Christopher Wieland, Inhaber der vier Fressnapffilialen im Landkreis Waldshut hat die Aktion nicht nur organisiert, sondern unterstützt die Spender mit 20 Prozent Rabatt auf alle Geschenke die vom Weihnachtswunschbaum erfüllt werden. „Wir versprechen, dass jeder gekaufte Artikel bei den bedürftigen Tieren ankommt“ versichert Christopher Wieland. Die Wunschbäume stehen bis zum 24. Dezember in den Fressnapffilialen. Anschließend werden die Geschenke an die bedachten Tiere verteilt. Attraktive Sachpreise Hauptpreis: Skoda Fabia Cool Plus im Wert von 16.500 Euro, gesponsert vom SÜDKURIER Medienhaus und dem Autohaus Waser. Hier die weiteren Sachpreise: 1. Preis: Kamera FUJI XT4 inklusive Objektiv, Tasche und Speicherkarte, Wert 2199 Euro, gesponsert von Foto Schilling.

Immer den richtigen Durchblick

Andreas Mayerhöfer von Brille & Design in Waldshut sorgt dafür, dass seine Kunden immer den richtigen Durchblick haben. Bild: S. Eschbach

Zu tragen sind die Brillen nur mit Fassung - und der Optiker Brille & Design in Waldshut hat jede Menge davon, für jeden Tag und für jeden Anlass. Um sich diesen besonderen Begleiter zu sichern, stellt Inhaber Andreas Mayerhöfer einen Gutschein für eine Brille im Wert von 700 Euro zur Verfügung. Die entsprechenden, auf den Gewinner abgestimmten Gläser sorgen dafür, dass der Träger immer den richtigen Durchblick hat. Vor drei Jahren hat sich der erfahrene Optikermeister Andreas Mayerhöfer mit seinem Geschäft selbstständig gemacht. Und wer sich in dem kleinen Brillengeschäft in der Rheinstraße 33 umsieht, wird so manche Besonderheiten entdecken. Darunter viele außergewöhnliche Modelle. „Bei mir gibt es eine Auswahl aus 1000 Brillen verschiedener Designs von namhaften Herstellern wie Joshi, Guess, Mitho und mehr“, erklärt er. Eine Besonderheit ist die Clip-On-Sonnenbrille. Damit erhält der Kunde eine Fassung und zwei Funktionen. Der Sonnenclip hält sich mit unsichtbaren Magneten direkt an der Brillenfassung wahlweise aus Metall oder Kunststoff fest und bildet eine formschöne Einheit. So muss auch der Brillenträger nicht auf den richtigen Sonnenschutz verzichten und kann sich auf einen exklusiven Tragekomfort freuen. Natürlich verlässt kein Kunde das Geschäft ohne ausführliche und maßgeschneiderte Beratung. Kostenlose Sehtests sind eine Selbstverständlichkeit und mit modernesten Geräten werden die Augen ausgemessen. Kein Wunder also, dass die Bewertungen in den Onlineforen für Optikermeister Anderas Mayerhöfer ausschließlich gut ausfallen. Dies, gepaart mit hervorragender Qualität, umfangreichen Serviceleistungen sowie kundenorientiertem Denken und Handeln, ist der Schlüssel zum Erfolg von Brille & Design. in der Rheinstraße 33 in Waldshut

Drei Generationen backen Plätzchen

Das Ausstechen der Plätzchen klappt bei Felix, Luisa und Leonie schon super, drum herum unterstützen Diana Huber ihre Tochter, Nichte und Neffe noch ein wenig.

Jede Familie pflegt Traditionen in der Weihnachtszeit und gerade in Familien mit Kindern gehört das Backen von Weihnachtsplätzchen unbedingt dazu. Wie bei Familie Beha aus Tiengen, wo die Oma alljährlich zum gemeinsamen Plätzchenbacken einlädt und drei Generationen dann eine Menge Spaß miteinander haben. Alle fünf Enkel sind beim backen dabei und lieben diesen besonderen Tag im Jahr. Butterplätzchen mit den eigenen Händchen zu schaffen, das Ausstechen mit bunten Formen und vor allem das Dekorieren bereitet viel Freude. Viele Erwachsene erinnern sich dabei gerne an die eigene Kindheit zurück. Weihnachtsduft im ganzen Haus, klebrige Finger, Zuckerstreusel und Weihnachtslieder die man beim Backen ganz wunderbar miteinander singen kann. Traditionell wurden die Weihnachtsplätzchen übrigens nicht nur zum Naschen gebacken sondern schmückten auch den Weihnachtsbaum. Der Brauch des weihnachtlichen Plätzchenbäckerei kam erst um das Jahr 1850 auf. Allerdings liegt der Ursprung, der Weihnachtsbäckerei viel weiter zurück. In den Klöstern wurde bereits im Mittelalter Plätzchen gebacken um Christi Geburt zu feiern. Damals waren Zutaten wie Zucker, Mandeln, Kakao und Gewürze eine seltene Kostbarkeit, die sich die meisten Menschen nicht leisten konnten. Die Mönchen verteilten die Plätzchen aus der Klosterküche deshalb als besondere Weihnachtsgabe in der Bevölkerung. Bis weit in das 19. Jahrhundert blieb das Plätzchenbacken ein teurer Luxus. Erst als es gelang günstigen Zucker aus den heimischen Zuckerrüben zu gewinnen, wurde das Plätzchenbacken für viele Menschen erschwinglich.

Gutscheine für den Einkauf

Thomas Bommer, Leiter des Sparkassencenters in Waldshut und die Direktorin Privatkunden, Silvia Knöpfle, spendieren im Namen der Sparkasse Hochrhein Einkaufsgutscheine im Wert von 600 Euro. Bild: Susanne Eschbach