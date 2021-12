von Susanne Eschbach,Sandra Holzwarth,Tina Prause

Die Idee, Lebensmittel in Bienenwachstücher zu wickeln oder als Abdeckung für Lebensmittel zu verwenden, ist nicht neu. Viele ältere Menschen kennen es immer noch, dass Wachspapier oder in Wachs getränkte Leinentücher als Verpackung genutzt worden sind. Heute werden die Bienenwachstücher in vielen Haushalten als Alternative zur Alu- oder Frischhaltefolie wiederentdeckt. Die darin eingepackten Lebensmittel länger frisch, weil Bienenwachs eine antiseptische Wirkung hat, das sich auf die Lebensmittel überträgt. Obwohl das Bienenwachs selbst einen Eigengeruch hat, wird dieser nicht auf die Lebensmittel übertragen und umgekehrt nehmen die Wachstücher auch den Geruch nicht an. Wie die Frischhaltefolie selbst, haftet das Wachstuch an glatten Oberflächen und an sich selbst. Aber das Wichtigste: Sie sind wiederverwendbar. Frisches Obst oder Gemüse können darin eingewickelt werden und auch Pausenbrote halten sich darin länger frisch. Wird aus den Wachstüchern ein Beutel genäht, kann ein Laib Brot ebenfalls darin eingepackt werden. Bedingt durch die genannten Eigenschaften des Bienenwachstuches, hält sich der Brotlaib deutlich länger frisch. Gerade in kleinen Haushalten ein toller Helfer. Fisch, Wurst oder Fleisch sollten aus hygienischen Gründen allerdings nicht in diese Tücher eingewickelt werden. Inzwischen sind Bienenwachstücher in vielen Geschäften im Angebot, können aber selbst hergestellt werden. Der Aufwand ist allerdings etwas höher und lohnt sich nicht für ein Tuch alleine. Benötigt wird ein Stück Baumwolle oder Leinen. Wer keinen Stoff zur Hand hat, kann auch den Stoff eines alten Hemdes oder einer Bluse zuschneiden. Den Stoff einfach in Quadrate in beliebiger Größe zuschneiden, je nachdem, welche Größe im Haushalt benötigt wird. Um den Baumwollstoff einzuwachsen, ist es wichtig, dass ausschließlich Bienenwachs dazu genutzt wird. Herkömmliches Wachs beinhaltet zu viele Schadstoffe, die sich auf die Lebensmittel übertragen können. Aber auch beim Bienenwachs gibt es Unterschiede. Unbedingt darauf achten, dass die Qualität zur Herstellung von Wachstüchern geeignet ist. Natürliches Bienenwachs gibt es beim Imker. In Bastelgeschäften findet sich auch weißes Bienenwachs, dass zuvor auf schonende Weise gebleicht worden ist. Auch übrige Bienenwachskerzen vom Weihnachtsbaum können zur Herstellung verwendet werden. Um die Tücher in Wachs zu tränken, gibt es verschiedene Methoden. Entweder wird das Wachs in einer Wanne geschmolzen und die Tücher kurz darin getränkt oder das Wachs wird mit einem Pinsel auf das Tuch aufgetragen. Man kann den Stoff auch im Backofen flach auf ein Backpapier legen, mit den Wachspastillen gleichmäßig bestreuen oder wenn das Wachs am Stück ist, mit einer Reibe zerkleinern. Den Backofen auf 80 Grad einstellen und das Tuch für knapp zehn Minuten in den Ofen. Eine weitere Möglichkeit ist mit dem Bügeleisen. Einen Bogen Backpapier auf ein Bügelbrett legen, den Stoff darauf und das Wachs darüber und mit einem zweiten Bogen Backpapier abdecken. Dann mit dem heißen Bügeleisen darüber, bis das Wachs geschmolzen ist.

Waldshut und Tiengen laden zum Einkaufen in weihnachtlicher Atmosphäre ein

Zur Weihnachtszeit zeigt sich Waldshut-Tiengen von seiner schönsten Seite. Beide Städte tragen derzeit ihr schönstes Festtagskleid aus tausenden funkelnden Lichtern und weihnachtlichen Dekorationen. Wer die 2 G-Regel berücksichtigt, braucht auf Shoppingvergnügen in den beiden Einkaufsstädten während der Adventszeit nicht zu verzichten. Alle Geschäfte haben geöffnet, locken mit weihnachtlichem Ambiente und freuen sich den Kunden ihre Schätze zu präsentieren. Auch ein Schaufensterbummel in den Abendstunden ist ein besinnliches Erlebnis. Die weihnachtliche Beleuchtung und die festlichen Dekorationen tauchen die Einkaufsstraßen in ein warmes Licht und sorgen für eine besondere Atmosphäre. Die Gewerbevereine von Waldshut und Tiengen sorgen in ihren Städten mit festlicher Dekorration für weihnachtliches Ambiente. Liebevoll haben auch die Besitzer und Bewohner der Stadthäuser von Waldshut und Tiengen die Fenster und Fassaden beleuchtet und dekoriert. In Tiengen bietet die beleuchtete Schlossmauer einen imposanten Eindruck und beim Bummel durch die Fußgängerzone ist es ein Vergnügen, die besonders schönen Weihnachtsbäume zu betrachten. Die Kindergarten-und Schulkinder von Tiengen haben den Schmuck für die Bäume gebastelt und ihren Baum in der Stadt auch selbst dekoriert. Alljährlich sorgt die Aktionsgemeinschaft für den weihnachtlichen Charme in der Innenstadt von Tiengen. Waldshut präsentiert sich in diesem Jahr mit einer neuen Weihnachtsbeleuchtung, welche der Werbe-und Förderungskreis mit Unterstützung der Stadt gekauft hat. Ihren Zauber verbreitet sie besonders in den Abendstunden, weshalb das Weihnachtsshopping unbedingt in die Abendstunden ausgeweitet werden sollte. Bei Einbruch der Dunkelheit erstrahlt die Stadt im Schein von vielen Lichtern und zaubert, geschmückt mit Tannen und leuchtend roten Sternen eine ganz besondere Atmosphäre. Auch wenn der traditionelle Weihnachtsmarkt in Waldshut wegen Corona bereits im zweiten Jahr ausfallen muss, so ist ein Bummel durch die Fußgängerzone und die angrenzenden Straßen dennoch ein Erlebnis, welches die Vorfreude auf Weihnachten weckt. Und damit sich dennoch das rechte Weihnachtsmarkt-Feeling einstellt, empfehlen wir zum geplanten Stadtbummel einen besonders leckeren Punsch-to-go (siehe Rezept rechts).

Punsch-to-go für’s Weihnachtsfeeling