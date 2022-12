Mit den kalorienreichen Plätzchen übertreiben es Tierhalter besser nicht. Sonst werden die Lieblinge dick. Die Menge hängt zum einen davon ab, um welchen Vogel es sich handelt – so brauchen laut Eberhardt zum Beispiel Graupapageien viele Kalorien, Amazonenpapageien weniger. Die nur wenige Gramm schweren Wellensittiche haben sich ohnehin schnell überfuttert. Auch auf die Haltung kommt es an, in der Außenvolière verbrauchen die Piepmätze mehr Energie als im kuschelig warmen Wohnzimmer.

„Hunde lieben Zutaten, die stark riechen, wie Leberwurst, Käse oder Fisch“, sagt Nina Rottig von der Dog-Bakery in Würzburg. In den Hundekeks gehören zudem etwas Öl und Mehl, auch Eier sind sinnvoll. Für Hunde mit Glutenunverträglichkeit nimmt man Buchweizenmehl.

Weihnachten ist das Fest der Liebe und die geht bekanntlich durch den Magen. Grund genug also, um das geliebte Haustier an Heiligabend mit etwas Leckerem zu beschenken? Im Handel gibt es etliche Angebote, doch Kekse für Hund, Katze und Vogel können auch ohne Backtalent und großen Aufwand selbst hergestellt werden.

„Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter“, wird es bald wieder erschallen. Auch wenn der Weihnachtsbaum statt der Blätter Tannennadeln aufweist, stellt sich jedes Jahr die Frage: Wie soll er geschmückt werden? Klassiker unter den Weihnachtsbäumen ist die Nordmanntanne (lat. abies nordmanniana) mit ihren satten grünen Nadeln, welche durch ihre lange Haltbarkeit überzeugt. Aber auch Fichten, Kiefern und andere Tannensorten bestechen durch ihre Schönheit.

Traditionell wird in den Familien der Christbaum alle Jahre am Heiligabend aufgestellt und besonders festlich und prächtig geschmückt. Die wahren Stars unter der Weihnachtsbaum-Dekos sind zweifelsohne schöne Christbaumkugeln und Anhänger. Sie prägen je nach Farbe, Form und Stil den Look eines Christbaums. Der Klassiker unter den Weihnachtskugeln ist dabei die Kugel aus Glas.

Erfunden wurde sie der Überlieferung nach im 19. Jahrhundert von einem armen Glasbläser im thüringischen Lauscha, der sich damals den üblichen Baumschmuck -Äpfel und Walnüsse- nicht leisten konnte. Stattdessen fertigte er angeblich aus sogenannten Olitätenfläschchen (Fläschchen für wohlriechendes Öl) Glaskugeln in verschiedenen Farben. Den ersten Beleg über eine Weihnachtskugel-Bestellung findet man im Auftragsbuch eines Glasbläsers aus dem Jahre 1848. Seither sind Glaskugeln als Christbaumschmuck nicht mehr wegzudenken.

Damit der Christbaum stabil steht, braucht es einen Christbaumständer mit guter Sicherungsmechanik. In den vergangenen Jahren hat sich die Rundum-Einseil-Technik mit Fußhebel bewährt. Dazu muss der Baum einfach in den Ständer gestellt werden, das Pedal betätigt und schon steht er sicher im Ständer. Die meisten Christbaumständer verfügen über einen Wasserbehälter. Dieser führt dem Weihnachtsbaum nicht nur Wasser zu, er sorgt auch für mehr Gewicht und weitere Stabilität.

Gern gesehen ist wie anno dazumal den Baum in den traditionellen Farben Grün, Rot und Gold zu halten. Neue Trendfarben sind 2022 Beige, Braun, Creme und Grau. Dieses Jahr sind wohl allen voraus die Farben Blaugrau und Pink das Must-have. Schwarze, transparente und petrolfarbene Weihnachtskugeln sowie Wabenbälle aus Papier geben der Weihnachtsdeko einen modernen Look. Klassisches Gold trifft auf edles Petrol – eine ausdrucksstarke Kombination für einen „Wow-Effekt“. Ferner sind die neuen Farbtöne in Scandinavian Touch, Traditional Charm, Champagne Chique oder Berry Christmas in.

Zurück zu den Anfängen: „Wissen Sie noch, was bei Oma und Opa am Christbaum hing?“ Strohsterne, Lebkuchen, rote Äpfel – und hunderte kleine Holzfigürchen. Heute gibt es die liebenswerten Miniaturen wieder in der Neuauflage. Oder: Warum soll es nicht einmal der Christbaumschmuck im skandinavischem Design, wie Rentier-Anhänger aus Holz-Metall sein? Familienfreundlich sind auch Bastel-Sets zum Selbstgestalten. Selbstgebastelter, kostengünstiger Christbaumschmuck wird der nächste Trend am Weihnachtsbaum 2022 sein.

Natürliche Materialien wie zum Beispiel Polyresin, Wollfilz, Holz oder Stroh kommen heutzutage vermehrt zum Einsatz. Gerade natürliche Materialien passen gut in die heutige Zeit, in der schlichtes Design und ein nachhaltiger Lebensstil gefragter denn je sind.

Echte Kerzen kommen allerdings aufgrund der hohen Brandgefahr nur noch selten zum Einsatz. Stattdessen beleuchten zunehmend Lichterketten den Weihnachtsbaum. Stromsparende LEDs zaubern warmes, schönes Licht und sorgen für eine besinnliche wie magische Weihnachtsstimmung.

Neulingen, die erstmals den Weihnachtsbaum richten, ein kleiner Tipp: Für einen 1,50 Meter hohen Baum braucht es ungefähr 30 Kugeln. Für den Baum in einer Größe von zwei Meter werden 50 Weihnachtskugeln und bei einer Baumhöhe von 2,50 Meter 70 Kugeln als angemessen betrachtet.