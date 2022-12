Bei Kindern und Teenagern stehen Smartphones, Tablets, Spielkonsolen und Co. ganz oben auf dem Weihnachtswunschzettel. Doch was ist für das eigene Kind schon geeignet? Dazu gibt der Medienratgeber „Schau hin! Was Dein Kind mit Medien macht“. Eltern Tipps, welche Mediengeschenke für welches Alter geeignet sind:

Einen ganz besonders edlen Tropfen hält das Getränkeland Wagner in Waldshut-Tiengen für den Gewinner des elften Preises beim großen Weihnachtsgewinnspiel bereit. Der Oban21 wurde 1996 destilliert und im Jahr 2018 abgefüllt. Somit reift der Single Malt Whisky 21 Jahre in Refill European Oak Butts. Dadurch ist ein ganz besonderer Whisky im Wert von 595 Euro entstanden. Die goldene Bernsteinfarbe und die leicht dickflüssige Beschaffenheit des Oban21 spiegeln seinen besonderen Reichtum wider. Somit ist er ein Single Malt Scotch Whisky von höchster Qualität und Güte. „Kenner schätzen an dem Whisky vor allem den runden und harmonischen Geschmack“, erklärt Getränke-Betriebswirt Maximilian Wagner.

Kundennah, traditionsbewusst, servicestark und kundenorientiert – dahinter steht ein Name Getränkeland Wagner. Das Unternehmen mit einer über 120-jährigen Unternehmensgeschichte und einem ebenso großen Erfahrungsschatz wird heute in der fünften Generation von Joachim und Sohn Maximilian Wagner geleitet. Bekanntes und Exotisches von Klein- bis Großlieferung sind ihr Ding und das Sortiment wächst ständig weiter. „Wir halten immer Ausschau nach neuen Produkten und bestellen auf Wunsch gerne nach“, verspricht Maximilian Wagner. Das Unternehmen arbeitet eng mit Weingütern, Brennereien und Saftkeltereien aus der Region zusammen, bieten aber auch eine internationale Auswahl an Weinen, Champagner, Schaum- und Perlweinen, Spirituosen oder Bieren. Zu den Kunden zählen Restaurants, Bars und Szenekneipen ebenso wie Hotels, Clubs und Cafés.

„Als erfahrener und starker Partner der Gastronomie finden wir für jedes Gastronomiekonzept das passende Sortiment“, verspricht Wagner. Auch einen eigenen Dry Gin hat das Getränkeland Wagner mit örtlichen Brennereien umgesetzt und hat diesen exklusiv im Sortiment. Darüber hinaus unterstützt das Getränkeland Wagner die Kunden mit individueller Beratung zu Lösungen in den Bereich Schankanlagentechnik, Kühltechnik, Trinkgefäße und Gläser. So wird nichts dem Zufall überlassen.

12. Preis

