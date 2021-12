Wie schon angesprochen, steht die Vernetzung bei uns im Vordergrund und hier haben wir viele Ideen und Pläne. Es ist doch so, dass wir alle in einer attraktiven Stadt leben wollen, da braucht es Engagement von allen Seiten. Regionalität und Heimatliebe muss in den Vordergrund gestellt werden. Das sollen beispielsweise auch die Stammtische unterstützen. Wir wollen unsere Arbeit bündeln und die Treffpunkte gemeinsam beleben.

Herr Wartner, was konnte in diesem Jahr vom Werbe- und Förderkreis Waldshut e.V. umgesetzt werden?

Natürlich verlässt kein Kunde das Geschäft ohne ausführliche und maßgeschneiderte Beratung. Kostenlose Sehtests vorab sind eine Selbstverständlichkeit und mit modernster 3D-Technik werden die Augen ausgemessen. Gerade jetzt in dieser ungewöhnlichen Zeit, sorgt Andreas Mayerhöfer für mehr Sicherheit für seine Kunden. Unter anderem mit einem Lufterfrischer im Geschäft oder mit einem Infrarot-Reiniger für eine saubere und desinfizierte Brille. Kein Wunder also, dass die Bewertungen in den Onlineforen für den Optikermeister ausschließlich gut ausfallen. Dies, gepaart mit hervorragender Qualität, umfangreichen Serviceleistungen sowie kundenorientiertes Denken und Handeln, ist der Schlüssel zum Erfolg von Brille & Design.

Eine Besonderheit ist die Clip-On-Sonnenbrille. Somit erhält der Kunde eine Fassung und zwei Funktionen. Der Sonnenclip hält sich mit unsichtbaren Magneten direkt an der Brillenfassung wahlweise aus Metall oder Kunststoff fest und bildet eine formschöne Einheit. So muss auch der Brillenträger nicht auf den richtigen Sonnenschutz verzichten und bietet einen exklusiven Tragekomfort.

Vor vier Jahren hat sich der erfahrene Optikermeister Andreas Mayerhöfer mit seinem Geschäft selbstständig gemacht. Und wer sich beim ihm in der Rheinstraße 33 umsieht, wird so manche Besonderheiten entdecken. Darunter viele außergewöhnliche Modelle. „Bei mir gibt es eine Auswahl aus 1000 Brillen verschiedener Designs von namhaften Herstellern wie Dolce Gabbana, Armani, Joshi, Guess, Mitho und mehr“, erklärt er. Auch handgemachte Brillen von Ci Celle aus der Schweiz sind mit dabei.

Zu tragen ist sie nur mit Fassung. Das Optikerfachgeschäft Optiker Brille & Design in Waldshut hat jede Menge davon. Für jeden Tag, zu jedem Anlass, an jedem Ort und damit die besten Voraussetzungen ein besonderer Begleiter zu werden: Die Brille.

Edelmetalle wie Gold und Silber üben seit Jahrtausenden eine große Faszination aus. Schon früh dienten sie als Zahlungsmittel und schmücken seit damals Frau wie Mann. In Form von Münzen und Barren stellen sie für Anleger eine sichere Kapitalanlage dar – und sind Sammelobjekt für Numismatiker.

Akzeptanz und Wertstabilität

Sie zeichnen sich durch ihre langfristige Wertstabilität und hohe internationale Akzeptanz aus. Gleich elf Goldbarren zu je 1 Gramm im Gesamtwert von 610 Euro, stellt deshalb die Sparkasse Hochrhein in Waldshut-Tiengen, dem Gewinner des achten Preises beim großen Weihnachtsgewinnspiel zur Verfügung.

Weil Goldbarren einfacher zu fertigen sind als Münzen, sind diese günstig zu erwerben. Meist sind als Motive nur der Name des Herstellers, die Feinheit, das Gewicht und eine Seriennummer eingeprägt. Eine Auswahl an Edelmetallen finden sich auf der Homepage unter http://www.sparkasse-hochrhein.de/edelmetalle und können dort auch bequem und sicher per Online-Banking eingekauft werden.

Natürlich ist das Thema Edelmetalle nur ein geringer Anteil der Finanzdienstleistungen der Sparkasse Hochrhein. Egal, welche Pläne es im Leben gibt: Mit der Sparkasse sind die Kunden in allen Finanzfragen gut aufgehoben.

Dank vielfältiger Leistungen und individueller Beratung können so Vorhaben einfach in die Tat umgesetzt werden. „Machen Sie mit uns Ihren Finanz-Check und entwickeln Sie Ihre ganz eigenen Strategien für die Zukunft: unsere Beraterinnen und Berater sind gerne für Sie da, wenn es um Ihre finanzielle Planungen geht“, erklärt die Direktorin Privatkunden, Silvia Knöpfle. Von der Bau- und Immobilienfinanzierung über Sparen und Anlegen, Privatkredit und Finanzierung oder das Girokonto bis hin zum Mobilen Bezahlen.

„Der Mensch und Kunde steht bei uns im Mittelpunkt“, fügt der Leiter des Sparkassencenters Waldshut, Thomas Bommer an. Und das seit über 160 Jahren. „Unser dichtes Netz an SparkassenCentern und SB-Standorten zwischen Jestetten und Wehr – wir sind ganz in Ihrer Nähe“, so Thomas Alex, Leiter des SparkassenCenters in Tiengen.

Hier gibt’s

Rubbellose

Tiengen: E-Center, Engel Apotheke, MEDIMAX, Getränkeland Wagner, mein Bett, Autohaus Waser, Automarkt 2000, Shell Brunner, Stadtwerke, Apotheke am Seidenhof, QuickSchuh, Nähzentrum Hug, EDEKA City-Markt Prem, Storchenapotheke, MAY fashion, Buchhandlung Kögel, Kaufhaus Stocker, Max-Fritz, Foto Schilling, Die Optiker, Bäckerei Preiser, Simon Select, Marktapotheke, Cafe-Konditorei Oberle, Uhren Flaig GmbH, OstiOptik, Schertle-Schmidt-Sport, Seipp Wohnen, B-K Baucenter Kiener e. K., Wieland GmbH, Fressnapf, Parkhausgesellschaft.

Waldshut: Sparkasse Hochrhein, Simon Select, SPORTHOUSE, Seipp Wohnen, Metzgerei Mühlhaupt, Jack & Jones, Metzgerei Ebner, ZETT, Konditorei Ratsstüble, VERO MODA, Rümmele, prooptik, Cafe-Konditorei Albrecht GmbH, stulz-mode:genuss:leben, Elektrohaus Reinhard, Sperl Juwel, Lederwaren Wegeler, Stil und Ambiente, Engel Apotheke, Edeka Fechtig, Albiez Creativ & Designbau, Foto Schilling, Brille & Design, expert OCTOMEDIA GmbH

Albbruck: Autohaus Ebner