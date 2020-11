von Susanne Eschbach,SAndra Holzwarth

Die Erfolgsgeschichte des Skoda Fabia nimmt kein Ende: Bereits mehrfach zum „Auto des Jahres“ gekürt und unangefochten auf Platz 1 der beliebtesten Importwagen Deutschlands sorgt er jetzt als Hauptpreis im Weihnachtsgewinnspiel für Furore. Gestiftet wird der sportlich-elegante Flitzer vom Autohaus Waser in Tiengen und dem SÜDKURIER Medienhaus. Ein schicker roter Skoda Fabia Cool Plus im Wert von 16.500 Euro ist der diesjährige Hauptgewinn. In rassigem rot, ausgestattet mit 60 Pferdestärken, 44 kW, 5-Gang-Getriebe, und einer tollen Ausstattung präsentiert sich der Skoda Fabia seit einigen Tagen bereits in den Innenstädten von Waldshut und Tiengen. Die Simply Clever Ausstattung, permanentes LED Tagfahrlicht, umklappbare Rücksitzbank, fünf Sitze mit Kopfstützen, vollwertiges Airbag-System, Isofix System für Kindersitze, Klimaanlage, elektrische Fensterheber, Höhen-und Längenverstellbare Sitze, Servolenkung und Zentralverriegelung sind nur einige der vielen Ausstattungsmerkmale die der schicke Fünftürer mitbringt. Ein Radio mit MP3 sorgt für den passenden Sound. Der Skoda Fabia ist ein sportlich-frischer Kleinwagen, der dank seines beeindruckenden Raumangebotes nicht nur für trendbewusste junge Menschen, sondern auch für Familien ein echter Gewinn ist. Der dynamische Fünftürer überzeugt nicht nur mit seinem schicken Design, perfekten Proportionen und verschiedenen Ausstattungsvarianten sondern auch mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis, Spitzenwerten in Leistung und Verbrauch, einem wartungsarmen Motor und großem Fahrspaß. Gerade einmal vier Liter Sprit benötigt der flotte Flitzer und ist im Stadtverkehr wie auch auf Langstrecken ein zuverlässiger Partner. Viele Fahrer haben sich bereits in den beliebtesten Kleinwagen der Skoda-Geschichte verliebt und er wird noch unzählige Herzen im Sturm erobern. Auch Georg Frohm, Geschäftsführer im Autohaus Waser, zeigt sich begeistert „Beim Skoda Fabia bekommt man ganz viel Auto für wenig Geld. Er punktet sowohl mit äußeren wie auch mit inneren Werten und ist ein wahres Raumwunder, mit viel Platz auch für große Menschen oder Familien.“ Der glückliche Gewinner bekommt seinen Hauptpreis mit fünf Jahren Garantie und bereits zugelassen überreicht. Wer noch mehr Skoda sehen und erleben will ist in der Erlebniswelt beim Autohaus Waser in Tiengen jederzeit herzlich willkommen. 2017 ist das Traditionsunternehmen von der Tiengener Industriestraße in einen modernen Neubau am neuen Standort direkt an der Bundesstraße umgezogen. Nicht nur als Skoda Haupthändler, sondern auch als Service-Partner von VW, Honda und Seat ist das Autohaus Waser ein zuverlässiger Partner rund ums Auto. Neben der mit modernster Technik ausgestatteten Werkstatt sind im Autohaus Waser kompetente Beratung sowie ein zuverlässiger und freundlicher Service eine Selbstverständlichkeit. Der Kunde steht mit seinen Wünschen im Mittelpunkt und wird während seines Aufenthalt bestens betreut. Rund 50 geschulte, freundliche, oft langjährige Mitarbeiter, sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Der beginnt bereits bei der Terminvergabe, die innerhalb sieben Tage erfolgt. Ist eine Reparatur notwendig, wird sie nicht nur im Vorfeld besprochen, der Kunde kann sich auch selbst vor Ort ein Bild machen. Nach dem Werkstattbesuch wird jedes Auto sorgfältig von Hand geputzt zurückgegeben. Beim Autokauf kann der Kunde mit jedem Modell vor Ort auf Tuchfühlung gehen und es dann mittels modernster 3D-Konfiguration in unterschiedlicher Ausstattung und verschiedenen Fahrsituationen visuell erleben. Im lichtdurchfluteten Showroom herrscht Wohlfühlatmosphäre und bequeme Lounges laden dazu ein, bei einer Tasse Kaffee eine kompetente Beratung zu genießen. Familienfreundlichkeit wird groß geschrieben, deshalb dürfen sich die kleinen Besucher über eine Spielecke, Playstation und persönliche Betreuung freuen. 50 Jahre Erfahrung zahlen sich eben aus und so dürfen sich die Kunden vom Autohaus Waser bei jedem Besuch über eine perfekte Rundum-Betreuung freuen. Hier gibt’s

So gelingen die Plätzchen

Backen im Advent gehört dazu wie der Christbaum an Heiligabend. Mit den richtigen Zutaten gelingen die Köstlichkeiten garantiert. Bild:

Susanne Eschbach

Weihnachtszeit ist Plätzchenzeit. Zu den jährlich wiederkehrenden Weihnachtsritualen, gehört auch das Plätzchen backen am ersten Adventswochenende. Und das Plätzchen backen ist nicht alleine den Profis vorbehalten. Damit die süßen Leckereien gelingen braucht es nicht alleine Geschick und die richtigen Zutaten. Zusätzlich ein paar Tipps und Kniffe sorgen für ein tolles Ergebnis in der Keksdose. Mehl Dass die Plätzchen gelingen, fängt bereits bei den richtigen Zutaten an. Für den Teig ist das Weizenmehl Typ 405 genau richtig. Wer lieber Dinkelmehl mag, sollte auf Typ 630 zurückgreifen. Diese beiden Mehlsorten verfügen über einen hohen Anteil Klebeiweiß und sorgen für die bessere Bindung der Teige. Wer lieber mit Vollkornmehl backt, sollte dies in Verbindung mit Nüssen tun und mehr Flüssigkeit wie Ei oder Milch nehmen. Denn das Vollkornmehl nimmt viel Flüssigkeit auf und der Teig kann bröselig werden. Nüsse und Co In keiner Weihnachtsbäckerei dürfen Nüsse, Mandeln oder Pistazien fehlen. Diese Produkte sollten möglichst im Ganzen gekauft werden. Erst Zuhause vor der Anwendung die Nüsse mahlen. Und wer einen aromatischen Geschmack haben möchte, kann die Nüsse vor dem Mahlen noch anrösten. Bereits gemahlene Nüsse oder Mandeln werden durch den hohen Fettgehalt, schnell ranzig und schmecken muffig. Ganze Nüsse hingegen, sind länger haltbar. Weihnachtsgewürze Gewürze wie Nelken, Kardamom, Zimt oder Anis machen die Plätzchen zu Weihnachtsplätzchen. Diese Gewürze sollten grundsätzlich frisch und luftdickt verpackt sein. Bei der Aufbewahrung muss auch darauf geachtet werden, dass die Gewürze produktspezifisch, also einzeln abgepackt, aufbewahrt werden. Trotzdem sollten die Gewürze vom vergangenen Jahr eher nicht mehr benutzt werden. Denn sie sind oft nicht mehr brauchbar, weil sie im Laufe der Zeit ausduften. Trockenfrüchte Wer sich an die leckeren Christstollen oder Früchtekuchen wagt, sollte die Trockenfrüchte wie Rosinen oder Feigen, aber auch das Zitronat und Orangeat bereits am Vortag in Wasser einlegen. Kommen die Früchte einfach so in den Teig, können sie im Backvorgang keine Flüssigkeit aufnehmen und werden noch trockener. Eischnee und Glasuren Für die Herstellung des Eischnees, ist Puderzucker am besten geeignet. Der Eischnee wird damit viel weißer. Metall- oder Glasgefäße eigenen sich besser zum Aufschlagen des Eischnees, denn in den Plastikschüsseln bleibt immer ein Rest von Fett und der Eischnee wird nicht so fest. Lieblingsplätzchen Die Zutaten für den Mürbteig immer zimmerwarm verarbeiten. Und statt Teig nur für eine Stunde in den Kühlschrank legen, ist es besser, ihn am Vortag herzustellen und ihn über Nacht im Kühlschrank zu lassen. Der Teig hat so eine bessere Bindung und lässt sich dünner ausrollen. Nach dem Ausrollen des Teigs für die Zimtsterne, gleich den Eischnee auftragen und danach erst die Sterne ausstechen. Die Teigreste mit der Glasur einfach mit ein paar gemahlenen Haselnüssen vermengen, dann kann er gleich weiterverarbeitet werden. Die große Herausforderung bei den Anisplätzchen oder „Springerle“ sind die Füßchen. Diese gelingen, wenn der Teig in einer absolut ruhigen Atmosphäre backen kann. Das heißt, diese Plätzchen auf keinen Fall mit Umluft backen. Besser noch: Den Backofen hochheizen, dann ausschalten. Erst dann die Plätzchen in den Ofen.

