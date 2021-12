Eine Woche vor Weihnachten steht noch längst nicht bei allen Familien fest, was an Weihnachten auf die Festtafel kommt. Verschiedene kulinarische Vorlieben sorgen manchmal sogar für Zwist, wenn es um das perfekte Festtagsmenü geht.

Dabei gibt es eine unkomplizierte Lösung, unterschiedlichste Geschmäcker, Vegetarier und sogar Veganer glücklich zu machen, ohne dafür stundenlang mit den Vorbereitungen beschäftigt zu sein. Wir präsentieren unseren Lesern in diesem Jahr ein komplettes Weihnachtsmenü aus den Raclettepfännchen.

Kartoffeln, Schinken und natürlich Käse gehören zum klassischen Raclette-Abend einfach dazu. Wer einmal nicht auf die klassischen Zutaten setzen will, der sollte unbedingt einen Blick auf unsere kreativen Ideen werfen. Mit unserem Menü bekommen Sie Fleisch-Fans, Vegetarier, Veganer und sogar Gäste mit Lebensmittel-Unverträglichkeiten satt. Da die Portionen in den kleinen Pfännchen nicht so groß sind, kann man jedes Pfännchen anders variieren und immer wieder neue Geschmacksexplosionen erleben. Darüber hinaus ist diese Leckerei im Vorfeld schnell vorbereitet und bietet einen ganzen Abend lang Genuss in geselliger Runde. Die Variationen sind erprobt und für sehr lecker befunden worden. Es sind Vorschläge, die jeder nach seinem persönlichen Geschmack variieren kann. Alle Käse-Obst und Fleischsorten sind beliebig mit den übrigen Zutaten kombinierbar. Käse kann durch vegane Varianten ausgetauscht werden. Entsprechend muss die Zutatenliste angepasst werden.

Zutaten für 4 Personen

1. Gang: Schwarzwälder-Schinken-Birne-Pfännchen mit Camembert und Wallnusskernen

- 8 bis 12 Scheiben Schwarzwälder Schinken

- 200 Gramm Camembert

– 2 Birnen

- 230 Gramm Wallnusskerne

2. Gang: Käse-Spätzle-Pfanne

- 250 Gramm Spätzle selbstgemacht oder Fertigprodukt, vorgegart

- 1 Zwiebeln

- 1 EL Mehl

- 2 EL Geriebener Bergkäse

- 1 EL Butter

3. Gang: Filet-oder Steak Variationen

Hier kann nach Herzenslust und mit jedem Pfännchen anders variiert werden.

Vorschlag:

- 300 Gramm Rinderfilet oder Rindersteak, auch Geflügel oder Kalb schmeckt lecker

- Birne, Apfel, Mango, Feigen, verschiedene Gemüsesorten

- 150 Gramm Gorgonzola, Camembert, Ziegenkäse, Mozzarella oder andere Käsesorten

Nach belieben gekochte Kartoffeln oder Baguettebrot

4. Gang: Süßes aus dem Pfännchen

Wer sagt, dass Raclette immer herzhaft sein muss, hat unsere Dessertvariationen noch nicht probiert. Die Vielfalt ist auch hier groß und garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.

Zutaten für Schokobananen und Früchte mit warmer Dessertcreme:

- 2 Bananen

- Frisches Obst nach Wahl

- 1 Tafel Schokolade

- 1 Becher Creme Fraiche

- 1 EL Puderzucker

- 2 Eigelb

Schwarzwälder-Schinken-Birne-Pfännchen mit Camembert und Walnüssen

Nüsse hacken, Birnen vierteln und in Scheiben schneiden, dabei das Kerngehäuse entfernen. Am Tisch die Birnenspalten, Schinken, Camembert und Nüsse in die Pfännchen geben und 34 Minuten überbacken. Wer Fleischlos bevorzugt lässt den Schinken einfach weg.

Käse-Spätzle-Pfanne:

Spätzle vorgaren, Zwiebeln in Ringe schneiden, in Mehl wenden und in Butter ausbraten. Lässt sich alles schon vor dem Festessen vorbereiten. Am Tisch werden die Pfännchen jeweils mit Spätzle, geriebenem Käse und Röstziebeln gefüllt und überbacken.

Filet oder Steak-Variationen:

Das Fleisch, Obst, Gemüse und Käse in mundgerechte Scheiben schneiden. Ist eine Grillplatte oder ein heißer Stein im Raclette integriert, kann man das Fleisch dort vorgrillen, es schmeckt aber auch sehr gut, wenn es roh ins Pfännchen kommt und dort überbacken wird. Nach wenigen Minuten ganz nach Geschmack Obst-und Gemüse sowie den Käse zugeben und überbacken. Auf Kartoffelscheiben oder Brot ein Genuss.

Fleischlose Varianten:

Feigen mit Ziegenkäse (evtl. ein wenig Honig dazu) Tomate mit Mozarella

Süßes aus dem Pfännchen:

Bananen in Scheiben, restliches Obst in mundgerechte Stücke schneiden.

Schokolade in Rippchen brechen. Für die Sauce Creme Fraiche mit Eigelb und Puderzucker verrühren.

Am Tisch kann fröhlich gemixt werden. Besonders lecker sind die Variationen von Bananenscheiben und Schokolade oder auch buntes Obst mit der feinen Dessertsoße, die dann unter dem Grill zu einer genialen Creme wird.