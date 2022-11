Der Hauptpreis im Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiel ist eine echte Premiere: Erstmals führt ein Hybrid-Auto die Liste an attraktiven Preisen an. Der Fiat Panda 1,0 GSE Hybrid wird vom Autohaus Tiefert und dem SÜDKURIER Medienhaus gestiftet und ist eine echte Schatzkiste.

Vor 40 Jahren hat der Panda als „die tolle Kiste“ die Autowelt erobert, als Hybridversion sorgt der Kult-Klassiker in der Neuzeit für Furore. Der kantige Kleinwagen ist der beste Beweis dafür, dass Großartiges nicht immer viel Raum benötigt. Mit 70 PS und 92 NM Spitzendrehmoment präsentiert sich der knapp 3,7 Meter kurze, smarte Dreizylinder als funktionales, wendiges und zuverlässiges Raumwunder. Vor allem im Stadtverkehr überzeugt er mit seinem fröhlichen Charakter und sucht sich im dichten Verkehr flott und keck seine Lücken. Auch in Sachen Nachhaltigkeit hat der kühne Flitzer aus Turin die Nase vorne. So werden beispielsweise die Sitze des Panda Hybrid aus dem Öko-Material Seaqual bezogen, für den aus dem Meer gefischtes Plastik recycelt wird. In rassigem schwarz schickt Fabian Tiefert den Fiat Panda als Hauptpreis des großen Weihnachtsgewinnspieles ins Rennen: „Wir freuen uns, mit dem FIAT Panda erstmals unsere neue Marke im Rahmen des Weihnachtsgewinnspiels präsentieren zu können. Der Panda ist ein Klassiker von Fiat, der erstmals 1980 gebaut wurde. Und dennoch können wir etwas Neues bieten, da es sich um ein Hybridauto handelt“. In dritter Familiengeneration führen Zara und Fabian Tiefert das Traditionsautohaus mit Standorten in Waldshut, Lauchringen und Jestetten. Der Firmenslogan, „Familiär-fair-Tiefert“ spiegelt dabei die Philosophie des Unternehmens wieder.

Nicht nur die Mitarbeiter gehören zur großen Tiefert-Familie, sondern auch die Kunden, die das gute Gefühl genießen, einen zuverlässigen und serviceorientierten Partner an ihrer Seite zu haben. Das umfangreiche Dienstleistungsangebot, ein gut ausgebildetes Werkstatteam und starke Marken sorgen dafür, dass alle automobilen Wünsche erfüllt werden.

Auch die Fahrzeug-Familie wächst weiter: Zu den Marken Opel, Toyota und Crosscamp präsentiert das Autohaus ab sofort mit Fiat, Fiat Professional und Abarth in Verkauf und Service eine noch größere Vielfalt und eine Fahrzeug- und Modellpalette, die auch individuelle Wünsche und besondere Bedürfnisse erfüllt. „Selbstverständlich bleibt der gewohnte Tiefert Service erhalten, lediglich unser Angebot wird etwas umfangreicher“, verspricht Fabian Tiefert. Auch die Welt der Reisemobile gibt es bei Tiefert zu erleben. Die Marke Crosscamp steht für attraktive, kompakte Camper und Fiat Professional bietet alle Servicedienstleistungen. Günstige Konditionen sowie Zubehör und Original Ersatzteile gibt es für die Kunden selbstverständlich dazu.