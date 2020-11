Bei jedem Einkauf in den teilnehmenden Geschäften dürfen sich die Kunden jetzt auf die begehrten Lose freuen. Der Hauptpreis ist auch in diesem Jahr wieder ein schicker Flitzer. Der Skoda Fabia Cool Plus im Wert von 16 500 Euro, ist nicht nur wegen seiner leuchtenden Farbe ein echter Hingucker, er punktet auch mit 44 kW, fünf Türen und einem spritzigen Fünf-Gang-Schaltgetriebe. Die Chancen auf eine Gewinn sind in diesem Jahr noch besser wie bisher, denn erstmals in der Geschichte des Weihnachtsgewinnspieles werden neben den Hauptpreisen noch 4000 Sofortgewinne verlost. Dafür dürfen die Teilnehmer auf dem Los noch ein zweites Feld freirubbeln und wer dabei ein glückliches Händchen hat, kann sich über einen Sofortgewinn freuen und diesen direkt oder bis 31. März 2021 einlösen. Diese Preise sind vielfältig und reichen von kleinen Einkaufsgutscheinen bis hin zu einer Tasse Kaffee.

Umso schöner ist es, dass die Stadtbesucher auf eine liebgewordene Tradition nicht verzichten müssen: Das große Weihnachtsgewinnspiel, welches die Adventszeit in der Region seit 22 Jahren begleitet und für Spannung und Freude sorgt, findet auch in diesem Jahr statt. Organisiert wird es von einem starken Trio, dem SÜDKURIER Medienhaus, der Aktionsgemeinschaft Tiengen und dem Werbe- und Förderungskreis Waldshut. „Dank dem Engagement und der tollen Zusammenarbeit aller beteiligten Firmen ist es möglich, das Weihnachtsgewinnspiel auch in diesem schwierigen Jahr zu realisieren und noch attraktiver zu gestalten“ erklärt Heiko Spitznagel, SÜDKURIER-Anzeigenverkaufsleiter Hochrhein. Mit einer Gesamtgewinnsumme von mehr als 58.000 Euro wird ein neuer Rekord erzielt und mit den Sofortgewinnen, die in diesem Jahr Premiere feiern, werden noch viel mehr Gewinne ausgeschüttet. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Weihnachtsgewinnspiel gerade während Corona, wo die Menschen auf so vieles verzichten müssen, einen Glanzpunkt setzen können.“

Die Vorweihnachtszeit während Corona wird in diesem Jahr definitiv ganz anders, wie wir sie sonst kennen und genießen. Vieles, was wir sonst untrennbar mit Weihnachten verbinden, kann in diesem Jahr nicht stattfinden.

Fast schon sind wir im Advent angekommen – und was darf am 1. Dezember auf keinen Fall fehlen? Richtig – der Adventskalender. Er gehört zur Vorweihnachtszeit wie der Nikolaus und die Weihnachtsbäckerei. In verschiedensten Varianten hängt er im Advent in unzähligen Kinderzimmern und auch viele Erwachsene freuen sich darauf, jeden Tag ein Türchen zu öffnen. Wir können uns den Advent ohne die beliebten Kalender gar nicht vorstellen, aber tatsächlich gibt es sie noch gar nicht so lange – jedenfalls nicht in der Form, wie wir sie kennen. Die ersten Schokoladen-Adventskalender wurden erst Ende der 1950er Jahre verkauft. Allerdings gab es vorher schon zahlreiche Bräuche, mit denen sich die Menschen das Warten aufs Christkind versüßt hatten.

Den ersten richtigen Adventskalender gestaltete im Jahr 1838 Heinrich Wicher, Leiter eines evangelischen Kinderrettungshauses in der Nähe von Hamburg. In der Adventszeit wurden seine Schützlinge nicht müde, ihn zu fragen, wann endlich Weihnachten sei. Um es den Kinder zu veranschaulichen, baute er aus einem alten Holzrad einen Kranz und bestückte diesen mit 20 kleinen roten und vier großen weißen Kerzen. Ab dem 1. Dezember wurde täglich zur Andacht eine weitere Kerze angezündet, an den Adventssonntagen immer eine große. So konnten die Kinder die Tage bis Weihnachten an den kleinen Flammen abzählen. Aus diesen Anfängen entwickelten sich zahlreiche verschiedene Bräuche. In einer Weihnachtsgeschichte aus dem Jahre 1850 ist beispielsweise zu lesen, dass evangelische Familien in der Adventszeit täglich ein christliches Bild aufgehängt haben so dass an Heilig Abend dann 24 Bilder die Wohnstube zierten. Aus anderen Erzählungen geht hervor, dass Eltern 24 Kreidestriche an die Tür malten und ab dem 1. Dezember durften die Kinder täglich einen Strich entfernen. Ein bekannter Brauch war um diese Zeit auch, täglich einen Strohhalm in die Krippe des Jesuskindes zu liegen, damit es bis Weihnachten weich gebettet lag.

Erst 1902 veröffentlichte die Hamburger Buchhandlung Friedrich Trümpler in Hamburg den ersten gedruckten Adventkalender in Form einer Weihnachtsuhr. Um das Jahr 1920 erst kamen die Adventskalender mit Fenstern auf, hinter denen damals ein Bildchen oder ein kleiner Vers versteckt war. Und so wie heute, haben auch in früher Zeit viele Mütter schon eigene Adventsrituale entwickelt, indem beispielsweise 24 Weihnachtsguzele auf einen Wandbehang genäht wurden, von denen die Kinder täglich eines genießen durften. Und früher wie heute ist der Adventskalender etwas sehr Besonderes und bei allen Generationen beliebt. Deshalb schreibt er auch seit vielen Jahrzehnten eine echte Erfolgsgeschichte. Immerhin hatten im Jahr 2019 zwei Drittel aller Bundesbürger einen Adventskalender, einen gekauften, einen selbst gebastelten oder, die wohl modernste Form, die in den letzten Jahren Einzug gehalten hat, einen im digitalem Format.

Hier gibt’s Rubbellose

Waldshut

Albiez Creativ- & Designbau, Café Konditorei Ratsstüble, Edeka-Aktiv-Markt Fechtig, Elektrohaus Reinhard, Parkhausgesellschaft Waldshut-Tiengen, Rümmele Glas-Porzellan, Seipp Wohnen, Schilling Digital-Foto-Video, Sparkasse Hochrhein, Sperl Juwel, Stil und Ambiente, stulz-mode:genuss:leben, Vero Moda, Jack & Jones, Zett, Engel-Apotheke, expert Octomedia, Café -Konditorei Albrecht, Brille & Design, Simon Select, MC Lederwaren, Bioland Metzgerei Mülhaupt, Waldshuter Hof, Barbershop Mens Time, Lederwaren Wegeler, Möbelarena, Sporthouse

Tiengen

Apotheke Am Seidenhof, B-K Baucenter Kiener e.K., Bäckerei Preiser, Die Optiker, Edeka City-Markt Prem, Essbahn, Fischer Küchenatelier, Uhrenfachgeschäft Flaig, Fressnapf Fachmarkt Wieland, Hug Nähzentrum,

May fashion, Modehaus Stocker, Buchhandlung Kögel, Max Fritz Spiel&Schreibwaren, Markt-Apotheke, Mein Bett Bettenfachmarkt, E-Center, Cafe-Konditorei Oberle, Optik Osti, Schertle & Schmidt Sportgeschäft,

Schilling Digital-Foto-Video, Simon Select, Sparkasse Hochrhein, Quick Schuh, Stadtwerke Waldshut-Tiengen, Storchenapotheke, Wagner Getränkeland, Seipp Wohnen, Medimax Electronic, Heizung-Sanitär Schwarz, Shell Station Brunner, Klamotte Boutique, Autohaus Waser, Balz Hut- und Brautmode, Engelapotheke

Albbruck

Autohaus Peter Ebner