Der Gabentisch beim 23. Weihnachts-Gewinnspiel ist reich gefüllt: Ein schickes Auto und 15 weitere attraktive Sachpreise warten in diesem Jahr wieder auf glückliche Gewinner. Das Weihnachts-Gewinnspiel ist seit 21 Jahren eine feste Größe in der Adventszeit von Waldshut und Tiengen. Die Idee, sich den Einkauf in der Vorweihnachtszeit mit der Chance auf einen Gewinn versüßen zu lassen, kommt bei den Stadtbesuchern jedes Jahr sehr gut an. Sie ist zu einer liebgewordenen Tradition gewachsen, die seit vielen Jahren immer wieder neue Kunden in die attraktive Geschäftswelt der Doppelstadt zieht.

Veranstaltet wird das Weihnachts-Gewinnspiel von der Aktionsgemeinschaft Tiengen, dem Werbe-und Förderungskreis Waldshut und dem SÜDKURIER Medienhaus.

„Der Einkauf im stationären Einzelhandel wird mit dieser Aktion zusätzlich belohnt – mit der Chance auf einen von über 160 Preisen“ so Heiko Spitznagel, Regionalmanager bei SK ONE, der Werbevermarktung des SÜDKURIER Medienhauses. Der Gesamtwert der Preise beläuft sich in diesem Jahr auf 43.300 Euro.

Das Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiel startet am Freitag, 19. November in die 23. Runde. In 55 Waldshut-Tiengener Geschäften erhalten Kunden die begehrten Rubbellose lose zu ihrem Einkauf. Mitmachen lohnt auf jeden Fall, denn mit ein wenig Glück dürfen sich viele Gewinner, noch bevor der Weihnachtsmann kommt, über ein oder sogar mehrere tolle Geschenke freuen.

Als Hauptpreis sucht ein schicker Flitzer wieder einen neuen Besitzer: Der Skoda Scala cool+ im Wert von 21.200 Euro besticht nicht nur mit seiner sportlichen Optik in Brillant-Silber-Metallic, sondern auch mit seiner Power, die er aus 95 Pferdestärken zieht. Gestiftet wird der Skoda vom Autohaus Waser und dem Südkurier Medienhaus. Neben dem PS-starken Hauptpreis gibt es bei der diesjährigen Aktion außerdem noch 15 attraktive Sachpreise und 144 Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 50 oder 100 Euro zu gewinnen.

Bei jedem Einkauf in den teilnehmenden Geschäften dürfen sich die Kunden jetzt auf die begehrten Rubbellose freuen. Bis zum 21. Dezember werden die Lose ausgegeben. Die Teilnahme ist ganz einfach: Bei jedem Einkauf in einem der 55 teilnehmenden Geschäfte erhält der Kunde ein Los. Dann heißt es für die Losbesitzer, kräftig rubbeln, bis ein Code im Feld erscheint.

Dieser Code wird im Internet auf der Seite „rubellos.suedkurier.de“ zusammen mit Namen und Emailadresse eingetragen. Dort finden sich auch weitere Informationen zum Gewinnspiel. Damit ist das Los aktiviert und nimmt an den jeweiligen Zwischen-und an der Hauptverlosung teil.

Wer gewonnen hat, wird per E-Mail vom SÜDKURIER informiert und zusätzlich werden die Gewinner und Gewinnerinnen der Verlosungen im SÜDKURIER und Alb-Bote veröffentlicht.

Glückliche Gewinner

Im Rahmen der digitalen Zwischenverlosungen werden am 29. November, 6. Dezember, 13. Dezember und 20. Dezember die Einkaufsgutscheine verlost. Ende des Gewinnspiels ist der Dienstag, 21. Dezember, die Eingabe der Glückscodes ist an diesem Tag bis 23.59 Uhr möglich.

Die Verlosung des Hauptgewinns findet am Mittwoch, 22. Dezember, 14 Uhr, unter notarieller Aufsicht und Einhaltung der Corona-Regeln voraussichtlich vor dem Rathaus in Waldshut statt.

Weitere Infos zum Gewinnspiel, den Preisen und dem weihnachtlichen Geschehen in der Einkaufsstadt gibt es ab heute bis 18. Dezember jeweils mittwochs bis samstags auf einer Doppelseite im SÜDKURIER und dem Alb-Boten oder online auf http://www.suedkurier.de unter den Lokalnachrichten aus Waldshut-Tiengen.

Attraktive Sachpreise

Hauptpreis

Skoda Scala cool+ im Wert von 21.200 Euro, gestiftet vom Autohaus Waser und dem Südkurier Medienhaus

1. Preis

Kamera FUJI XT4 inklusive Objektiv, Tasche und Speicherkarte, Wert 2199¦Euro, gesponsert von Foto Schilling, Waldshut-Tiengen.

2. Preis

Collier Aquamarin Gold 585, Wert 1898¦Euro, Sperl Juwel, Waldshut.

3. Preis

Eine Woche Fahrspaß mit dem Volkswagen ID.4, Wert 990¦Euro, Autohaus Ebner, Albbruck.

4. Preis

Jahres-Parkkarte „Freiparken“, Wert 850¦Euro, Parkhausgesellschaft Waldshut-Tiengen.

5. Preis

Gin-Tasting für 15 Personen, Wert 825¦Euro, Getränke Wagner, Tiengen.

6. Preis

Aleon Aluminiumkoffer 80 Liter, Wert 745¦Euro, Lederwaren Wegeler, Waldshut.

7. Preis

Gutschein für eine Brille, Wert 700¦Euro, Brille & Design, Waldshut.

8. Preis

Goldbarren, Wert 610¦Euro, Sparkasse Hochrhein, Waldshut-Tiengen.

9. Preis

Gesundheitskorb, Wert 600¦Euro, Markt-Apotheke, Tiengen.

10. Preis

Rodenstock Brille, Wert 599¦Euro, Die Optiker, Tiengen.

11. Preis

Panasonic Fernseher, Wert 599¦Euro, Albiez Creativ- & Designbau, Waldshut.

12. Preis

Schaukelstuhl Eames Chair, Wert 560¦Euro, Seipp Wohnen, Waldshut-Tiengen.

13. Preis

Nintendo Switch OLED inkl. 200 Euro Spielegutschein, Wert 560¦Euro, Medimax, Tiengen.

14. Preis

Siebträger-Espressomaschine von Sage, Wert 519 Euro, Expert Octomedia, Waldshut.

15. Preis

Jimmy Choo Sonnenbrille für Sie, Hugo Boss Sonnenbrille für Ihn, Wert 514 Euro, Pro Optik, WT.