Alle Jahre wieder artet bei vielen Weihnachtsfreunden die Zeit vor dem Fest in ein Fiasko aus. Stress an allen Ecken und Enden. Wunschzettel wollen abgearbeitet werden, ein opulentes Weihnachtsmenü geplant und die Gäste stilvoll eingeladen sein. Plätzchen backen gehört im Advent einfach dazu, ebenso die selbst gebastelten Weihnachtspräsente. Die Wohnung muss mit dem reich geschmückten Tannenbaum am 24. Dezember um die Wette glänzen, deshalb ist ein Großputz wenige Tage vor dem Fest einfach Pflicht.

Von dem Mammutprogramm abrücken geht nicht. Man will doch alles schön und besinnlich haben. Wenn nur die Zeit im Advent nicht so rennen würde. Mit der wachsenden Vorfreude steigt alljährlich auch die Panik, dass die Tage nicht mehr ausreichen, um die lange To-Do-Liste abzuarbeiten. Dabei lässt sich mit guter Vorbereitung der Festtagsstress perfekt im Zaum halten.

Ein Fahrplan durch die Weihnachtszeit kann eine große Hilfe sein, um die Adventszeit gemütlich zu gestalten und das Weihnachtsfest in Ruhe zu genießen. Die wichtigste Regel hierbei: Frühzeitig planen! Last Minute verträgt sich einfach nicht mit einer besinnlichen Vorweihnachtszeit. Sie haben noch keine Listen erstellt? Dann ist es jetzt Zeit damit zu beginnen. Fangen Sie doch gleich damit an: Notieren Sie alles, was bis zu den Festtagen erledigt sein sollte. Geschenke besorgen, Lebensmittel einkaufen, Weihnachtspost schreiben, Besuche abstatten, Gäste einladen. Alles aufschreiben und dann sinnvoll sortieren. Was kann jetzt schon erledigt werden, für was muss später Zeit eingeplant sein? Dabei kann ruhig die ganze Familie mit eingespannt werden. Jeder kann bestimmte Aufgaben erledigen und damit zum Gelingen der Festtage beitragen. Ganz Wichtig: Auf der Liste sollten unbedingt auch regelmässige Auszeiten Platz finden: Diese können Alternativ auch „Zeit für mich“, „Basteln mit dem Kindern“, „Adventskaffe mit der besten Freundin“ oder ein „Winterspaziergang mit den Liebsten“ lauten.

Die Weihnachtsbäckerei gehört an den Beginn des Fahrplanes, ebenfalls das Basteln haltbarer Geschenke aus der Küche. Das macht ganz ohne Zeitdruck viel mehr Spaß und stimmt gleich wunderbar auf die Festtage ein. Auch das Weihnachtsmenü kann bereits geplant werden, haltbare Zutaten gleich auf dem Einkaufszettel notieren, das erspart den Großeinkauf direkt vor Weihnachten. Eine Bestandsaufnahme von Geschirr und Tischwäsche ist ebenso sinnvoll wie eine Inspektion des Baumschmucks. Ist alles da? Funktionieren die Lichterketten? Sind genügend Kerzen im Haus? Liegt Geschenkpapier, Tesafilm und alles schmückende Beiwerk parat? Bis Mitte Advent sollten Fisch und Fleisch bestellt und die Getränkevorräte gecheckt sein. Auch Weihnachtspost und Päckchen können um diese Zeit noch mit Muße und ohne Stress fertig gestellt werden. Danach wird es schon Zeit den Weihnachtsbaum auszusuchen und die finale Einkaufsliste zu erstellen

Die letzten Tage vor dem Fest: Wenn der Countdown eingeläutet wird, sollten alle Aufgaben bereits verteilt sein. Wer kocht das Weihnachtsessen? Wer schmückt den Baum? Wer deckt den Tisch? Wer holt die bestellten Lebensmittel ab? Wenn jeder in der Familie mit anpackt macht alles viel mehr Spaß und Stress kommt gar nicht erst auf. Mit der richtigen Vorbereitung lässt sich die schönste Zeit des Jahres in vollen Zügen genießen. In diesem Sinne wünschen wir allen eine besinnliche Weihnachtszeit.