von Susanne Eschbach,Sandra Holzwarth

Ein besonderer Begleiter für gutes Sehen: Augenoptikermeister Andreas Mayerhöfer von Brille & Design in der Waldshuter Rheinstraße 33 stellt einen Gutschein für eine Gleitsichtbrille im Wert von 600 Euro als neunten Preis zur Verfügung. Die entsprechend auf den Gewinner abgestimmten Gläser sorgen dafür, dass der Träger immer den richtigen Durchblick hat. Vor fünf Jahren hat sich der erfahrene Optikermeister mit seinem Geschäft selbstständig gemacht. Und wer sich in dem kleinen Brillengeschäft umsieht, wird so manche Besonderheiten entdecken. Darunter viele außergewöhnliche Modelle. „Bei mir gibt es eine Auswahl an 1000 Brillen verschiedener Designs von namhaften Herstellern wie Armani oder Dolce Gabbana und mehr“, erklärt er. Ein Highlight und besonders nachhaltig sind Brillenfassungen aus Gras, Weizenkleie und recyceltem Plastik. Eine Besonderheit, für die „Brille & Design“ der größte Anbieter ist, ist die Clip-On-Sonnenbrille. Der Kunde erhält mit diesem System eine Fassung und zwei Funktionen. Der Sonnenclip hält sich mit unsichtbaren Magneten direkt an der Brillenfassung wahlweise aus Metall oder Kunststoff fest und bildet mit dieser eine formschöne Einheit. So muss auch der Brillenträger nicht auf den richtigen Sonnenschutz verzichten und kann sich auf einen exklusiven Tragekomfort freuen. Modische Trends inspirieren – und das ist Teil des Anspruchs. Im Mittelpunkt der Fassungsberatung steht jeder Typ und sein ganz persönlicher Stil. Natürlich verlässt kein Kunde das Geschäft ohne ausführliche und maßgeschneiderte Beratung. Für die optimale Brille sind die Gläser von entscheidender Bedeutung. Kostenlose Sehtests vorab sind eine Selbstverständlichkeit und mit modernster 3D-Technik werden die Augen ausgemessen. Kein Wunder also, dass die Bewertungen in den Onlineforen für den Optikermeister ausschließlich gut ausfallen. Dies, gepaart mit hervorragender Qualität, umfangreichen Serviceleistungen sowie kundenorientiertem Denken und Handeln, ist der Schlüssel zum Erfolg von Brille & Design.

Kinder schmücken Weihnachtsbäume

Auch in diesem Jahr haben pünktlich zum Beginn der Adventszeit Kindergarten und Grundschulkinder die Tannenbäume der Aktionsgemeinschaft in der Tiengener Innenstadt geschmückt. Seit 2015 dürfen sich die Stadtbesucher über diese besondere Weihnachtsdekoration in der Fußgängerzone freuen. Während in den Kindergärten und Schulen Sterne und Nikoläuse gemalt, Baumscheiben verziert und noch viel mehr schöner Weihnachtsschmuck gebastelt wurde stellten von der Aktionsgemeinschaft Kurt Reckermann und sein Team die Bäume in der Stadt auf. Am Donnerstag vor dem 1. Advent war es dann endlich so weit: Die Kinder spazierten mit ihren selbstgemachten Schätzen in die Stadt, wo Projektleiterin Sabine Finkbohner von der Aktionsgemeinschaft sie bereits erwartete. Jede Gruppe hatte große Freude dabei ihren eigenen Baum zu schmücken. Die Stadtbesucher hatten ihre Freude an dem schönen Bild.