Bis zum 2. Dezember kann man noch ein Foto vom fertigen Häuschen und eine kleine Bewerbung im Internet hochladen.

Mit ihrem Hexenhäuschen Wettbewerb sorgen die Gewerbevereine von Waldshut und Tiengen auch in diesem Jahr für eine süße Aktion für Familien in der Adventszeit.

Viele kleine Baumeister und ihre Familien sind bereits im Bastelfieber und mit Feuereifer am Schmücken und Verzieren, denn die Aktionsgemeinschaft Tiengen und der Werbe- und Förderungskreis Waldshut haben bereits am 18. November die begehrten Häuschen-Bausätze in den Fußgängerzonen von Waldshut und Tiengen ausgegeben.

In diesem Jahr sind es keine süßen Lebkuchen, aus denen die Häuschen gebaut werden. Aus Gründen der Nachhaltigkeit setzen die Gewerbevereine in diesem Jahr auf den natürlichen und nachhaltigen Baustoff Holz.

In den Caritas-Werkstätten wurden die 200 Bausätze hergestellt. Somit bleib alles in der Region. Auf Holz können die kleinen, geschickten Hände der Architekten und Baumeister ebenso gut kleben und mit süßem Naschwerk verzieren, wie bisher auf dem süßen Backwerk. Nur kann man die fertigen Häuschen länger aufbewahren und mehrmals aufstellen!“

Wer beim Gewinnspiel mitmachen möchte, kann in der Zeit vom 20. November bis 2. Dezember ein Foto vom fertigen Häuschen und eine kleine Bewerbung im Internet auf www.willkommen-in-wt.info hochladen.

Einer Jury obliegt die schwere Aufgabe, aus den vielen Kunstwerken, die jedes Jahr mit dabei sind, die schönsten 100 auszuwählen, die dann in den Schaufenstern beider Innenstädte ausgestellt werden und gleichzeitig am Gewinnspiel teilnehmen.

Wer hat das schönste Häuschen?

Und auch die Stadtbesucher dürfen sich freuen, denn die handverzierten weihnachtlichen Märchenhäuser können während der Adventszeit in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte bewundert werden. Wer möchte, darf außerdem Teil einer großen Jury werden und vom 7. bis 16. Dezember seine Stimme für die schönsten Häuschen abgeben. Abstimmungskarten liegen in den Geschäften aus, die Losboxen stehen in den Fußgängerzonen von Waldshut und Tiengen bereit. Die Baumeister der 24 Häuschen mit den meisten Stimmen gewinnen einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro.

Die Aktion Hexenhäuschen ist Teil der gemeinsamen Willkommens-Aktion des W+F und der Aktionsgemeinschaft.

Tolle Preise

Mitmachen ist ganz einfach. Bei jedem Einkauf in einem der teilnehmenden Geschäfte in Waldshut und Tiengen erhalten die Stadtbesucher bis zum 19. Dezember ein Rubbellos. Dann heißt es für die Losbesitzer kräftig rubbeln, bis ein Code lesbar ist.

Dieser Code wird im Internet auf der Webseite www.rubbellos.suedkurier.de zusammen mit dem eigenen Namen und der E-Mail-Adresse eingetragen. Wer gewonnen hat, wird auch per E-Mail informiert. Im Rahmen der vier Zwischenverlosungen werden bereits viele Einkaufsgutscheine verlost. Die digitale Hauptziehung findet dann live und unter notarieller Aufsicht am Mittwoch, 20. Dezember, um 14 Uhr vor dem Rathaus in Waldshut statt.

Außerdem gibt es noch 130¦Einkaufsgutscheine in Höhe von 50¦und 100¦Euro.