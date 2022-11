Man kann jeden Monat etwas in unserer Stadt erleben. So hoffen wir, dass wir nach zweijähriger Pause endlich wieder unsere beliebte Straßenfasnacht „Hoorige Mess“ durchführen können. Wir denken über eine Neuauflage der Kunstausstellung LuftArt nach. Es wird sicher eine Frühjahrsaktion geben. Verkaufsoffene Sonntage und unser Handwerkermarkt im Herbst sind fest eingeplant – um nur einiges zu nennen. Die Besucher wird eine Mischung aus alt Bekanntem und Neuem erwarten. Ein erster Höhepunkt wird 2023 sicher das Hochrhein Narrentreffen, welches die Zunft in Tiengen austragen wird. Da ich ein großer Fasnachtsnarr bin, freue ich mich auch persönlich besonders auf die Fünfte Jahreszeit! Und im Sommer freuen wir uns auf swingende Sommernächte beim Jazzfest.

Ja, das habe ich mir damals anders vorgestellt, als ich den Vorsitz übernommen habe. Da war von Krisenmanagement noch keine Rede. Dennoch hat uns die schwierige Zeit, die von einem intensiven Austausch mit den Mitgliedern geprägt war, enger zusammenwachsen lassen. Auch hat es unserer Kreativität, die mit Ideen im Innovationslabor ihren Anfang hatte, keinen Abbruch getan, da wir uns ständig neue, an die Pandemie angepasste, Aktionen einfallen lassen haben. Nicht zuletzt sind unsere Werbekampagne „Tiengener Spitzen“ und die sehr beliebte „Tiengener (Wunder-)Tüte“ in dieser Zeit entstanden. Darüber hinaus sind wir als Region zusammengewachsen und begrüßen unsere Gäste heute mit den Nachbargemeinden im Rahmen unserer Kampagne „Willkommen am Hochrhein“ in unseren Städten.

Wir spüren dass die Menschen wieder gerne in die Stadt kommen und einkaufen. Das freut uns, auch wenn wir aufgrund der Weltsituation noch nicht wieder auf Vor-Corona-Niveau angekommen sind. Wichtig ist es, den lokalen Handel zu unterstützen, bewusst vor Ort einzukaufen, sodass wir unsere schönen Innenstädte erhalten können. 2022 haben in Tiengen einige neue Betriebe eröffnet, die es sich lohnt kennenzulernen!

Kindergärten und Grundschulen haben wieder unsere Weihnachtsbäume entlang des Stadtbaches mit selbstgebasteltem Schmuck dekoriert. Seit dem 18. November erhält man in allen teilnehmenden Geschäften ein Rubbellos und kann am 24. Weihnachtsgewinnspiel teilnehmen. In den Schaufenstern können Besucher Lebkuchenhäuschen entdecken, die im Rahmen der „Knusper Knusper Häuschen“- Aktion ausgestellt werden. Und am 6. Dezember kann endlich auch der Nikolaus wieder Kinder glücklich machen, wenn er in Tiengen Einzug hält. Zudem gibt es an allen Adventssamstagen Weihnachtsstände mit selbst gebastelten Geschenken und Leckereien.

Wir sind froh, dass wir in diesem Jahr keine Beschränkungen oder Auflagen mehr haben. Wir haben zum Glück schon vor längerer Zeit auf LED umgerüstet, deshalb freuen wir uns auch, dass wir trotz der aktuellen Energiekrise mit festlicher Beleuchtung weihnachtliche Stimmung in Waldshut und Tiengen schaffen können.

Ein umfassender Kundendienst, von der fundierten Fachberatung bis hin zu Reparaturen und Beschaffung individueller Einzelstücke, sind eine Selbstverständlichkeit und die Richtpunkte des geschäftlichen Auftretens und Handelns bei Lederwaren Wegeler. Auch das Erstellen von Gutachten und Expertisen sind ein selbstverständlicher Service des Hauses. „Für unsere Kunden wünschen wir uns, dass sie recht lange Freude an unserem Produkt haben“, so Arlyn Kersten-Reck.

Bei Lederwaren Wegeler gibt es Qualität aus Tradition. Denn das Geschäft blickt auf eine über 150-jährige Firmengeschichte zurück. Geführt wird das Geschäft seit 20 Jahren in fünfter Generation von Arlyn Kersten-Reck, die das Geschäft gemäß der langen Geschichte mit einem ausgefeilten Sortiment und höchstem Anspruch an Lederwaren für Damen und Herren führt. Damen- und Herrentaschen in vielen Farben und Modellen, aber auch jede Menge Reisegepäck für Urlaubs- oder Geschäftsreisen, auf den Kunden zugeschnitten und in allen Preislagen oder Größen, sind in der Kaiserstraße 73 zu haben. Businessgepäck wie Akten- oder Laptop-Taschen vervollständigen das Angebot. Sie erfüllen alle Anforderungen eines Geschäftsalltages.

Einen schicken Begleiter für Kurzreisen oder einen Wochenendtrip stellt in diesem Jahr Lederwaren Wegeler in der Kaiserstraße 73 für das Weihnachtsgewinnspiel zur Verfügung. Die Leder-Reisetasche „The Bridge“ präsentiert sich mit minimalistischem und elegantem Design. Die geräumige Tasche bietet eine rationale Aufteilung und ist perfekt für alles, was für eine kurze Reise oder ein Wochenende benötigt wird. Die vielseitige Tasche kann in der Hand und mit dem abnehmbaren Trageriemen auf der Schulter getragen werden. Der vielseitige Preis hat einen Wert von 950 Euro.

Etwas für seine Fitness und Gesundheit tun, kann der Gewinner oder die Gewinnerin des dritten Preises beim Weihnachtsgewinnspiel Waldshut-Tiengen. Das Bronze-Jahresabo im Wert von 960 Euro, gestiftet von Kraftpack GmbH-Heldenschmiede in Tiengen ermöglicht ein Jahr lang die Welt der Funktionalen Fitness zu entdecken. Dieses Training beinhaltet eine ganzheitliche Methode, mit der man die Muskeln, Koordination, Beweglichkeit und Ausdauer trainieren kann.

Die beiden Geschäftsführer Markus Schmid und Matthias Kurpjuweit haben das frühere Crossfit in Tiengen im August 2021 übernommen und bieten verschiedene Mitgliedschaften und Kurse an. So gibt es zum Beispiel den Mini & Me Kurs für (werdende) Eltern bei dem das Baby/Kind gerne zum Training mitgenommen werden kann. Der Teen Classes Kurs richtet sich an Jugendliche im Alter von 1zwölf bis 17 Jahren. Funktionale Fitness wird auch als Wettkampfsport betrieben. Matthias Kurpjuweit belegte bei der deutschen Bundesmeisterschaft Rang drei und in Kairo an der Weltmeisterschaft Rang vier. Die Kraftpack GmbH ist auch Mitglied im Deutschen Bundesverband funktionaler Fitness.

Workshop: Wer Lust hat Funktionale Fitness kennenzulernen, der kann dies bei einem Workshop am 21. und 22 Januar 2023 bei der Kraftpack-Heldenschmiede, Waldshuterstraße 25 in Tiengen tun. Mitmachen kann jeder zwischen 18 und 99 Jahren. Infos und Anmeldungen zum Workshop unter Whatsapp 0173¦2¦97¦11¦53 oder per E-Mail (info@heldenschmiede-wt.de).