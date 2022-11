Unvergessliche Momente eingefangen in einzigartigen Bildern, darüber freut man sich nicht nur selber, es sind Erinnerungen, die man mit der Familie und Freunden teilen kann. Der Gewinner oder die Gewinnerin des ersten Preises beim Weihnachtsgewinnspiel darf sich auf eine Fotoreportage für ein Event nach Wahl im Wert von 2000 Euro freuen, gestiftet von Foto Schilling in Tiengen.

Ob Geburtstag, Hochzeit, Taufe, Kommunion, Konfirmation, Jubiläum, Abi-Feier oder einer anderen Feierlichkeit, Eventfotograf Daniel Zaus (Foto Schilling) begleitet die Veranstaltung einen ganzen Tag lang und wird die stimmungsvollen Augenblicke in ausdrucksstarken, professionellen Bildern festhalten, sodass man immer wieder gerne an diese Momente zurückdenken wird.

Es lohnt sich also beim 24. Weihnachtsgewinnspiel des Werbe- und Förderungskreises Waldshut, der Aktionsgemeinschaft Tiengen sowie von SÜDKURIER und Alb-Bote mitzumachen.

Sollten Sie noch auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk sein, dann lohnt sich ein Besuch in den Fachgeschäften Foto Schilling in der Hauptstraße 58-60 in Tiengen oder in der Filiale in Waldshut, Wallgraben 47. Fachkundige Mitarbeiter stehen mit Rat und Tat zur Seite. Wie wäre es zum Beispiel mit einem individuellen Fotobuch, Fotokalender oder Grußkarte. Foto Schilling bietet auch das Digitalisieren von alten Fotos, Negativen oder Dias an, so dass keine Erinnerung verloren geht. Auf Fachkompetenz zählen können die Kunden auch beim Kauf einer neuen Kamera, Objektiv oder wenn es um neue Pass- oder Bewerbungsbilder geht.

Weiter Infos über Foto Schilling gibt es im Internet unter:

www.fotoschilling.de