Am Freitag, 11. Dezember präsentiert Hobbykünstler Clemens Isele am weihnachtlichen Stand der Aktionsgemeinschaft in der Tiengener Fußgängerzone seine Werke. In liebevoller Handarbeit entstehen in seiner heimischen Werkstatt das ganze Jahr über außergewöhnliche Holzarbeiten, die zu Weihnachten auch Geschenkideen sind.

Es sind sehr besondere Kunstwerke, die der gelernte Schreiner entwirft und fertigt. Nicht nur, weil sie wirklich perfekt ausgearbeitet sind, es geht auch ein besonderer Zauber von ihnen aus, der nicht leicht in Worte zu fassen ist. Wenn Clemens Isele eine Figur oder einen Gegenstand schafft, dann tut er es mit vollem Herzen und diese Leidenschaft kann man fühlen, wenn man die fertigen Gegenstände in Händen hält. „Ich arbeite in meiner Werkstatt, wenn ich Lust dazu habe. Ich habe ja keinen Druck, muss meinen Lebensunterhalt nicht damit verdienen“, erklärt Clemens Isele.

Hauptberuflich ist er im Rathaus Waldshut für die Gemeindesteuern zuständig. Die Arbeit in seiner häuslichen Werkstatt bedeutet für ihn einen perfekten Ausgleich. „ Sie ist spannend und entspannend zugleich“, verrät der Hobbykünstler. Fast täglich zieht es ihn in seine Werkstatt im Untergeschoss seines Hauses in Tiengen.

Ab Herbst sind es Engel und Sterne, denen sich der Hobbykünstler widmet, im Frühling entstehen unter seiner geschickten Händen wunderschöne Hasen und auch Vögel, aber die Bandbreite seines Schaffens ist viel größer und an seinem Weihnachtsstand wird vieles davon zu sehen sein. Von kleinen Tischdekorationen bis hin zu 1,60 Meter großen Skulpturen fertigt Clemens Isele verschiedenste Objekte. Was alle gemeinsam haben: Sie sind aus massivem Holz. Das Material stammt aus der Region, oft sogar aus dem Wald der Familie Isele, mit dem er groß geworden ist. Schön früh hat er in seinem Heimatdorf Aichen die Liebe zum Werkstoff Holz und zur Handarbeit entdeckt. „ In meiner Kindheit war fertiges Spielzeug noch Luxus, so war ich schon früh kreativ und habe mir aus dem, was die Natur geboten hat, vieles selbst gebaut“, erinnert sich der Vater von zwei erwachsenen Kindern zurück. Zum elterlichen Hof gehörte auch Wald, der bot ihm einen unerschöpflichen Reichtum an Holz, mit dem er besonders gerne arbeitete.

So war es nicht verwunderlich, dass er nach der Schulzeit den Beruf des Schreiners erlernt hat. Nach einigen Jahren hatte er allerdings mit gesundheitlichen Folgen zu kämpfen und als zu der Zeit ein Verwaltungsangestellter für den Bürgerservice seiner Heimatgemeinde gesucht wurde, entschied er sich zu einem Berufswechsel. Seit 1985 arbeitet er in der Verwaltung, zuerst im Bürgerservice, später im Rathaus. Er legte die Verwaltungsprüfung ab und ist glücklich in seinem Beruf. Aber auch der Arbeit mit Holz ist er treu geblieben, hat zuerst Möbel für seinen eigenen Hausstand und den seiner Geschwister gebaut und nachdem er sein Haus in Tiengen saniert hatte und die Kinder größer wurden, blieb auch Zeit um sich weiteren schönen Arbeiten zu widmen. Spezialisiert hat er sich auf Massivholz, sein Material sucht er immer noch selbst in der Natur, sein Bruder, der den elterlichen Wald übernommen hat, deckt ihn ebenfalls mit Material ein oder Clemens Isele findet es dort selbst, wenn er ihm beim Baumfällen zur Hand geht. „Oftmals arbeite ich mit Holz von Bäumen, die meine Eltern einmal gepflanzt hatten Es ist schön, daraus etwas Bleibendes zu fertigen.“ Das empfinden auch andere Menschen so, die einen liebgewordenen Baum fällen müssen und Clemens Isele bitten, daraus etwas zu fertigen. „Diese Wünsch erfülle ich gerne.“ Eine besondere Vorliebe hat er für Nussbaum oder Zwetschgen, „das Farbenspiel dieser Hölzer ist faszinierend.“ Es kommt aber auch vor, dass er ein Stück Brennholz zur Seite legt, weil es ihn inspiriert. Seine Engel arbeitet er aus Astgabeln, die in seinem Vorrat dann auch entsprechend oft zu finden sind. So manches Stück Holz liegt länger, andere Ideen werden sofort umgesetzt. „ Ich gehe da ganz nach meinem Gefühl an die Arbeit heran, so macht es mir einfach Freude und das ist für mich dabei das wichtigste.“ Wer so verbunden ist mit seiner Arbeit trennt sich nicht immer leicht von seinen Werken, „ doch wenn ich sehe, wie sich die Menschen darüber freuen, kann ich sie leichteren Herzens weitergeben“ Seine Handarbeiten verkauft er auf Kunsthandwerker-oder Weihnachtsmärkten in der Region und auch darüber hinaus.

In diesem Advent ist der Weihnachtsstand in Tiengen die einzige Möglichkeit seine Arbeiten live zu sehen. Wer möchte kann aber privat Kontakt zu Clemens Isele aufnehmen unter:rcisele@t-online.de