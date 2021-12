Die Lebkuchenhaus-Aktion der Waldshut-Tiengener Gewerbevereine war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. 300 Bausätze hatten der W+F in Waldshut und die Aktionsgemeinschaft in Tiengen in den beiden Städten an Kinder verschenkt und mindestens genauso viele kleine Baumeister waren mit großem Eifer und sehr viel Spaß dabei, die Lebkuchenhäuschen zusammenzubauen und schließend kunterbunt und mit sehr viel Fantasie zu dekorieren.

„Es ist eine ganz wunderbare Aktion vom W&F und der Aktionsgemeinschaft“, lobt Sandra Seipp. Ihre Kinder Clara und Evi haben mit Freundin Jetta Giebels zusammen gebastelt und dekoriert. „Die Kinder waren voller Vorfreude aufs verzieren und hatten verschiedenste Ideen zur Gestaltung ihres Knusperhäuschen“, verrät die junge Mutter und fügt hinzu: „Einen herzlichen Dank auch an die drei hiesigen Konditoreien.“ Dieser Dank geht an das Café Oberle in Tiengen sowie an das Kaffeehaus Ratsstüble und das Café Albrecht, in deren Backstuben die Bausätze produziert worden sind.

Während bei den kleinen Baumeistern die Eltern oder die ganze Familie mit Hand anlegen, dekorieren die größeren Teilnehmer/innen schon ganz alleine. So, wie die zwölfjährige Laura Bauer, die sich über die tolle Aktion riesig gefreut hat: „Ich hab letztes Jahr schön bei der Lebkuchenhaus-Aktion mitgemacht und fand es total schön. Deshalb wollte ich in diesem Jahr unbedingt nochmals dabei sein.“

Inzwischen zieren die süßen Kunstwerke die weihnachtlichen Schaufenster in den Innenstädten von Waldshut und Tiengen. Ein Bummel durch die schön geschmückten Straßen lohnt also derzeit ganz besonders. Bis zum 12. Dezember können die Stadtbesucher die schönen Häuschen nicht nur bewundern, sondern für ihren Favoriten auch eine Stimme abgeben. Abstimmungskarten liegen in den Geschäften aus, die Losboxen stehen in den Fußgängerzonen von Waldshut und Tiengen bereit. Die Baumeister mit den meisten Stimmen dürfe sich über tolle Preise freuen.

Auch die Organisatoren der Gewerbevereine freuen sich über die tolle Resonanz: „Die Bausätze der Häuschen waren im Nu ausgegeben, obwohl wir die Zahl vom Vorjahr verdoppelt hatten“, verrät Nikola Kögel, Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft Tiengen, „Die Ergebnisse sind überwältigend. Unglaublich, wie fantasievoll die kleinen Baumeister und ihre Familien waren. Ein Stadtbesuch zum Bewundern der Lebkuchen-Häuschen lohnt sich.“

Auch in Waldshut waren die Bausätze in Rekordzeit ausgegeben. „Nächstes Jahr müssen wir wahrscheinlich eine zentrale Ausgabestelle einrichten, weil die Konditoreien diese Mengen fast nicht mehr händeln können“, erklärt Thomas Wartner, Vorsitzender des W+F. Sein Resümee ist rundum positiv: „ Es ist schön, dass unsere Aktion bei den Familien und den Kindern so toll ankommt. Sehr viele Kinder haben mitgemacht und dabei enorme Kreativität bewiesen. Vielleicht bekommen wir viele talentierte Häuslebauer in unserer Region. Es würde uns freuen, wenn wir dazu einen Beitrag geleistet haben“, scherzt Wartner. „Es freut uns einfach sehr, dass wir etwas für die Heimatregion zu können, sie mit Leben erfüllen. Das ist uns wichtig, wir möchten das Zentrum, ein Treffpunkt für Familien sein. Das wollen wir mit dieser und anderen Aktionen fördern.“