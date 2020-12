Wenn auch vieles in dieser Vorweihnachtszeit währen der Corona-Pandemie nicht möglich ist, die Tiengener Weihnachtswunschaktion des Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen und der Wirtschaftsjunioren Hochrhein setzt auch in diesem Jahr ein Zeichen der Nächstenliebe.

„Gerade für die Kinder soll Weihnachten doch ein freudiges Fest bedeuten, deshalb ist es uns ganz wichtig, auch in diesem Jahr bedürftige Familien zu unterstützen“, erklärt Toni Elbert, Projektverantwortlicher der Kiwanis. Die schöne Aktion für Kinder aus Tiengen findet in diesem Jahr bereits zum 10. Mal statt. Und nie waren es mehr Wünsche wie in diesem Jahr, was deutlich zeigt, wie wichtig die Aktion ist. „Durch Corona sind noch mehr Familien von finanzieller Not betroffen – in diesem Jahr sind bereits fast 80 Wünsche bei uns eingegangen“, erklärt Toni Elbert und berichtet weiter, „Auch die Wünsche selbst haben sich verändert, standen in früheren Jahren meist Spielsachen auf den Wunschlisten , sind es heute oft praktische Dinge wie Kleidung und Schuhe.“ Kiwanis und Wirtschaftsjunioren sind sich einig:“ Es ist ein besonderes Jahr, das unser aller Engagement verlangt. Wir werden diese Wünsche erfüllen, sollten wir nicht für alle einen Stifter finden, springt unser Hilfsfond ein.“

Trotz Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln haben die beiden Clubs einen Weg gefunden, um die Aktion durchzuführen. In diesem Jahr werden die Wünsche an den kommenden beiden Samstagen, 5. und 12. Dezember von 10 bis 14 Uhr in der Fußgängerzone, vor dem Geschäft von „Jürgens Mode“, verkauft. Einen Stand wird es nicht geben, aber der Weihnachtsbaum steht schon bereit, um die Wünsche bedürftiger Kinder zu tragen. Dort darf sich jeder Stadtbesucher, der mitmachen möchte, einen Wunsch aussuchen und den entsprechenden Betrag bei den Organisatoren vor Ort entrichten. „Das Besorgen der Geschenke übernehmen die Clubs, die gute Kontakte zu den Tiengener Geschäften unterhalten. „Wir erfahren dort große Unterstützung für unsere Aktion“, lobt Elbert. Hübsch verpackt stapeln sich die bunten Päckchen dann bis zu ihrer Verteilung zentral im Lager des Cityhauses bei Kiwanis-Mitglied Markus Reckermann. Bedacht werden bei der Weihnachtswunschaktion ausschließlich bedürftige Familien und damit die Gaben auch wirklich ankommen, wo sie benötigt werden, arbeiten die Organisatoren mit dem Jobcenter zusammen. Von dort aus werden die Familien ermittelt und angeschrieben, beiliegend erhalten sie den Wunschzettel der Weihnachtswunschorganisation. Bis dahin läuft alles anonym ab, erst mit Rücksendung des Wunschzettels werden Adressen an die Organisatoren übermittelt. „Auch in Tiengen leben Familien, die gerade zum Weihnachtsfest finanziell an ihre Grenzen stoßen“, weiß Toni Elbert, „ Wir wollen diesen Familien helfen, die Wünsche ihrer Kinder zu erfüllen, denn gleichzeitig gibt es genug Menschen, die anderen gerne eine Freude bereiten möchten. Mit unserer Aktion bringen wir beide Gruppen zusammen“.

Kurz vor Weihnachten treffen sich Mitglieder beider Clubs, um die Geschenke an die Kinder zu verteilen. „Für uns alle ist das eine Herzensangelegenheit. Die Freude der Kinder, wenn wir mit den Päckchen vor der Haustüre stehen, ist überwältigend“, verrät Toni Elbert. Auch während Corona darf die Geschenkübergabe persönlich erfolgen. Wir bleiben natürlich vor der Haustüre, tragen Mundschutz und halten den nötigen Abstand ein“, betont Toni Elbert. Vor zehn Jahren hat er die Aktion mit ins Leben gerufen und wird alljährlich von einem tüchtigen Projektkomitee unterstützt, zu dem Ralph Schulz, Udo Strittmatter, Fabian Tiefert und Jan Tschentscher von den Kiwanis und Maximilian Wagner von den Wirtschaftsjunioren gehören. „Natürlich sind auch alle anderen Mitglieder unserer Clubs mit dabei, wenn es darum geht die Weihnachtswünsche für Kinder zu erfüllen“, betont Elbert. In den vergangenen zehn Jahren hat die Weihnachtswunschaktion für viele leuchtende Kinderaugen gesorgt.

„Dank der jedes Jahr sehr großen Unterstützung aus der Bevölkerung konnten wir in den zehn Jahren über 700 Kinderwünsche erfüllen“ freut sich Toni Elbert. Alle an der Aktion beteiligten leisten einen wertvollen Beitrag um Familien zu unterstützen und mit jedem verkauften Wunsch wird dafür gesorgt, dass in Tiengen kein Kind traurig unterm Weihnachtsbaum sitzen muss, weil das Familienbudget für Geschenke nicht ausgereicht hat.