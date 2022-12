Etwas handfester sind selbst gemachte Schokoriegel. Dazu ebenfalls die Schokoreste einschmelzen, Reste aus Cornflakes, Samen, Nüsse oder Haferflocken und Rosinen oder andere getrocknete Beeren hinzugeben. Alles vermischen und dann in eine Silikonform für Riegel geben. Alternativ kann auch eine Eiswürfelform verwendet werden oder die Schokomasse einfach flach in eine Auflaufform drücken und fest werden lassen und nach dem Auskühlen in Riegel schneiden.

Eine leckere Idee sind getrocknete Aprikosen mit Mandeln im Schokomantel. Dazu die Schokofiguren- und Kugeln einfach in Stücke brechen und über einem Wasserbad schmelzen. Eine Mandel in die Aprikose drücken und beides einfach zu Hälfte in die geschmolzene Schokolade tauchen. Auf einem Bogen Backpapier ablegen und bei Zimmertemperatur trocknen lassen. Bitte nicht im Kühlschrank trocknen, sonst wird die Schokolade grau.

Wer kennt das nicht? Advent, Nikolaus und Weihnachten - eine Zeit, in der auch viele Süßigkeiten verschenkt werden. Erst recht, wenn Kinder mit im Haushalt leben. Sind die Feiertage dann vorbei, ist von den süßen Gaben in weihnachtlicher Form immer noch jede Menge übrig und keiner mag sie mehr wirklich essen.

