Möchten Sie ihren Lieben zum Weihnachtsbrunch oder an der festlichen Kaffeetafel einmal eine besondere Spezialität servieren? Dann ist ein Panettone einfach perfekt. In Italien gehört der Hefe-Früchtekuchen zu Weihnachten wie bei uns der berühmte Christstollen. Ursprünglich kommt das kuppelförmige Gebäck aus Mailand und bis heute ranken sich mehrere Legenden um seine Entstehung, die ins 15. Jahrhundert zurückgeht.

So soll einst Antonio Cova, ein schwer verliebter Mailänder Bäckerlehrling, den Kuchen erfunden haben, um damit das Herz seiner Angebeteten zu erobern. Nicht nur die schöne Signorina, sondern ganz Mailand verzauberte er mit seiner Eigenkreation. Bald kannte jeder das „Pane di tonio“, aus dessen Name dann die „Panettone“ entstanden sein soll. Dank diesem Ansehen konnte er seine standeshöhere Herzdame zu seiner Frau machen.

Die zweite Legende spielt ebenfalls in Mailand: Dem Koch am Hof des Herzogs Ludovico Sforza passierte ausgerechnet am Weihnachtsabend ein Missgeschick: Der Dessertkuchen war angebrannt. Der Küchengehilfe Toni rettete die Situation, indem er aus Teigresten und Trockenfrüchten ein süßes Brot herstellte. Das „Pane di Toni“ kam bei den Gästen so gut an, dass es seit dieser Zeit zum traditionellen Mailänder Weihnachtsessen gehörte.

Nicht nur als Symbol für das Weihnachtsfest und die Familie ist das Früchtebrot in ganz Italien beliebt, sondern auch zu Sylvester wird der Panettone als Glücksbringer zusammen mit einem Glas süßen Wein gereicht.

Diverse Füllungen und Varianten des Panettone bieten heute für jeden Geschmack etwas.

Wer keine kandierten Früchte mag, kann das „Brot von Toni“ auch in einer anderen Variante genießen. Beispielsweise mit gehackten Nüssen, Schokolade oder in Alkohol eingelegten Rosinen.

Für die Zubereitung einer Panettone gibt es spezielle Backformen. Genauso gut eignet sich aber ein mit Backpapier ausgekleideter Blumentopf.

Probieren Sie es aus. Wir wünschen Ihnen Buon appetito!

Rezept Panettone

Zutaten: 750 g Mehl, 1 Würfel Hefe, 150 ml Milch, 150 g zerlassene Butter, fünf Eigelb, ein ganzes Ei, 250 g Zucker, eine Prise Salz, Mark einer Vanilleschote, geriebene Zitronenschale, 80 g kandierte Früchte oder Orangeat, 75 g Rosinen, 75 g Korinthen

Zubereitung

Tag 1: Ein Drittel des Mehls mit der Hefe und der lauwarmen Milch zu einem Teig kneten, abdecken und über Nacht an einem warmen Ort ruhen lassen.

Tag 2: Weitere 200 g Mehl und ein wenig warme Milch zugeben. Den Teig wieder mindestens zwei Stunden ruhen lassen. Den Vorgang noch einmal wiederholen, wieder 200 g Mehl und etwas Flüssigkeit dazugeben, Teig ausgiebig ruhen lassen.

Die geschmolzene Butter mit Zucker, Salz, Vanillemark, Eier und Eigelb aufschlagen. Das restliche Mehl langsam dazugeben, langsam verrühren. Den Teig wieder kräftig kneten, dann kommen Rosinen, Korinthen und die kandierten Früchte dazu. Weiterkneten. Jetzt erst wird der Hefeteig dazugegeben und gut mit eingeknetet. Den Teig in die gefettete Backform oder den Blumentopf geben, mit einem Tuch abdecken und wieder mindestens drei weitere Stunden gehen lassen. Den Ofen auf 200 vorheizen und bei 180 Grad 45 Minuten backen. Wenn die Oberfläche zu dunkel wird, den Kuchen nach der halben Backzeit abdecken. Gut auskühlen lassen und dann stürzen. Vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben. Dieses Grundrezept kann nach Belieben abgewandelt werden indem man Pistazien, Mandeln, klein geschnittene Feigen oder Schokolade dazu gibt.