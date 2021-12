Götz Franke, Betriebsleiter in Waldshut ergänzt: „Ein zusätzliches Plus bei pro optik ist das pro optik Allianz-Brillenversicherungs-Paket: Jede gekaufte Korrektionsbrille ist bei pro optik zwei Jahre lang weitgehend gegen Verlust oder Zerstörung geschützt.

Chimmy Choo bietet eine breite Auswahl von eleganten und sportlichen Modellen, die gerne ins Auge stechen. Präzise gefertigte Brillen von Hugo Boss kennzeichnen den Look für Ihn. Die Brillen von Hugo Boss bestechen durch moderne Designs und einen hervorragenden Tragekomfort. Sie eignen sich perfekt für Arbeit und Freizeit. Natürlich können die beiden Brillen auch mit Gläsern in gewünschter Sehstärke ausgestattet werden.

Seit vielen Jahren ist pro optik eine feste Größe in Waldshut.pro optik bietet eine große Auswahl an Damen-, Herren- und Kinderbrillen sowohl im Korrektions- als auch im Sonnenbrillenbereich.

Die Vielfalt der Käsetheke mit rund 600 verschiedenen Sorten wurde von der Zeitschrift Lebensmittelpraxis ausgezeichnet. Ebenfalls ein besonderes Highlight ist die Weinabteilung, welche seit 2013 zu den besten Deutschlands im Lebensmittelhandel gehört. Allein die exklusive Auswahl an deutschen und internationalen Weinen ist bemerkenswert und lässt Weinkennerherzen schneller schlagen. Über 2000 Weine und Schaumweine und natürlich die dazugehörige Weinfachberatung sind in dem großzügigen Bereich zu finden. Gerade in der Vorweihnachtszeit, sind es diese Besonderheiten, welche die Vorfreude auf das Familienfest noch wachsen lassen. Wenn sich dann noch die Besucherin oder der Besucher über einen Gutschein aus dem Hause E center freuen darf und nach Herzenslust einkaufen kann, steht den gelungenen Feiertagen nichts mehr im Weg.

Das Einzelhandelsunternehmen der EDEKA-Kette ist bekannt für ein sehr breites Angebot an Produkten des täglichen Bedarfs. Ein großes Sortiment an regionalen und nachhaltigen Lebensmitteln ist nur ein Bereich, der kaum Wünsche offenlässt. Die gute Beratung und Kundenfreundlichkeit gehören ebenfalls zum Standard des Hauses und machen aus dem notwendigen Wocheneinkauf schnell ein Erlebnis.

Zehn Gutscheine, jeweils im Wert von 100 Euro, werden in diesem Jahr von dem E center Tiengen zur Verfügung gestellt für das Weihnachtsgewinnspiel.

Einfach mal shoppen gehen, ohne sich große Gedanken um den Kassenbeleg machen zu müssen. Das ermöglichen die von MAY fashion gespendeten Gutscheine, welche es im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsaktion zu gewinnen gibt. Egal ob Mann, Frau oder Kind, auf den vier Etagen des gut sortierten Hauses wird garantiert jeder fündig. Jeder Gutschein hat einen Wert von 100 Euro und kann selbstverständlich auch im direkt angrenzenden Fachgeschäft für Taschen, Reisebegleiter und Schulaccessoires eingesetzt werden.

Als erstes Unternehmen in Deutschland wurde bei MAY fashion, in Zusammenarbeit mit dem Einkaufsverband EK/ servicegroup, im September eine neue Verkaufsfläche eröffnet. „Green Change“ ist das Motto und bietet moderne Kleidungsstücke von nicht im konventionellen Modehandel gelisteten Labels. Bei der Auswahl der Marken wurde auf Kompetenz und Fairness, Nachhaltigkeit, Regionalität oder die Unterstützung sozialer Projekte geachtet.

Während eines Besuchs im Traditionshaus fallen auch bei weiteren Artikeln renommierter Marken die Etiketten auf, die auf den nachhaltigen Gedanken hinweisen. Es lohnt sich also gleich mehrfach, bei MAY fashion auf Entdeckungsreise zu gehen. Sei es, um das passende Weihnachts-, oder Silvester-Outfit zu finden, etwas für „jeden Tag“ oder um zu schauen, was mit dem gewonnenen Gutschein alles möglich ist. Immer zur Verfügung steht das gut geschulte Team des Hauses. Egal ob Hosen, Wäsche oder Pullover, Kundinnen und Kunden dürfen sich auf eine professionelle Beratung und einen entspannten Einkauf freuen.