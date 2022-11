Thomas Wartner ist der Vorsitzende des Werbe- und Förderungskreises (W+F) Waldshut. Im Interview verrät er uns, welche Pläne der W+F für das kommende Jahr verfolgt, wo sich der Verein mehr Unterstützung wünscht und was seine ganz persönlichen Highlights in der Weihnachtszeit sind.

Seit Sommer 2021 sind sie Vorsitzender des Werbe- und Förderungskreis Waldshut. Wie haben Sie die die Zeit im Amt bisher erlebt?

Nach einer bereits über zehnjährigen Vorstandstätigkeit als 2. und 3. Vorstand wusste ich sehr gut, dass es um mehr geht als einen Verein. Mir macht es Freude und Spaß als Vorsitzender die Weiterentwicklung einer attraktiven Innenstadt mit großer Intensität voranzutreiben

Kann man Ende 2022 feststellen, dass nach den schwierigen Jahren der Corona-Pandemie bei Handel und Gewerbe wieder einigermaßen Normalität eingekehrt ist?

Ja, das schon. Aber 2020 war mit einem Umsatzrückgang von bis zu 30 Prozent ein Genickschlag für jeden Unternehmer. Dieses Defizit aufzuholen, dauert ein paar Jahre. Wir versuchen alles für eine erlebnisreiche Innenstadt zusammen mit Vereinen als Team zu gestalten. Es geht aktuell alles in eine gute Richtung.

Der W+F war im ablaufenden Jahr wieder sehr aktiv und hat mit schönen Veranstaltungen ein großes Publikum in die Stadt gelockt. Was waren aus Ihrer Sicht die Höhepunkte, was ist bei den Besuchern besonders gut angekommen?

Ich möchte gerne drei große Events hervorheben, das sind die Familiensamstage, die Filmnächte und der Weihnachtsmarkt. Die Familiensamstage sind ein großes Highlight unseres Konzeptes, gemeinsam mit Vereinen das Interesse für eine lebendige Innenstadt zu wecken und mit spannenden Mitmachevents für Familien und Kindern etwas tolles zu bieten. Das Konzept ist gut angekommen und wird im kommenden Jahr noch weiter ausgebaut. Die Filmnächte waren ein riesiger Erfolg, auch wegen des guten Wetters.

Es ist ein toller Event, welches der gesamte W+F mit vielen Helfern stemmt. Der Weihnachtsmarkt mit neuem Konzept ist wertiger geworden, luftiger, bietet mehr Platz zum Bummeln und wir haben seit der Eröffnung vor wenigen Tagen bereits positives Feedback von Besuchern erhalten.

Was macht für Sie den besonderen Charme der Einkaufsstadt Waldshut aus?

Waldshut ist mit Glück durch das feine Händchen der Habsburger so etwas wie eine Natur-Mall geworden. Mittendrin gibt es ein großartiges Portfolio und einen Mix an vielen Konzepten, was weit und breit selten zu finden ist.

Immer noch gibt es eine Vielzahl an familiengeführten Einzelhandels- und Gastrobetrieben, was eine tolle Besonderheit dieser Stadt ist.

Und was würde der W+F in der Stadt gerne noch weiterentwickeln?

Die Zusammenarbeit mit Tiengen möchten wir noch steigern, so dass wir noch mehr zusammenwachsen und die Stadtentwicklung mit Handel und Gastro als großes und ganzes mit uns gesehen wird.

Bei welchen Themen würde sich der W+F mehr Unterstützung wünschen?

Wir als Ehrenamtliche kommen bei der intensiven Einsatzzeit schon an unsere Grenzen und fordern, zusammen mit Tiengen, Unterstützung in Form von einem Stadtentwickler/in der das große Ganze mit uns angeht.

Auf was dürfen sich Besucher im Dezember in Waldshut freuen?

Auf einen wundervollen Weihnachtsmarkt mit neuen Ständen und luftigeren Passagen, um die Aufenthaltsqualität zu steigern. Und natürlich auf unseren 3. Lebkuchenwettbewerb „Knusper, knusper Häuschen“ der sehr gut ankommt, was uns wahnsinnig freut.

Was sind Ihre persönlichen Highlights in der Vorweihnachtszeit?

Sich unbeschwert mit Freunden zu Treffen und die gemeinsame Zeit zu genießen.

Die Zusammenarbeit mit der Aktionsgemeinschaft Tiengen läuft seit Jahren sehr gut und wurde mit der gemeinsamen Willkommens-Aktion noch intensiviert. Gibt es weitere Pläne?

Ja, wir wollen unsere Lebkuchenaktion weiterentwickeln und besonders gestalten. Ganz groß gewachsen ist auch die überregionale Tätigkeit, wo wir in stetigem Austausch miteinander sind. Aktuell planen wir bereits die Hasenaktion fürs Frühjahr gemeinsam mit den Kindergärten und sehr aktiv auch im Willkommen am Hochrhein-Team um die Aktion auch überregional voranzubringen.

Was hat sich der W+F für 2023 vorgenommen?

Das Feintuning unseres Vorstandskonzept von 2021 wollen wir vorantreiben und gemeinsam mit allen Mitgliedern noch enger zusammenzurücken und zusammenzuwachsen.

Welche Themen haben Sie persönlich 2022 besonders bewegt?

Das meine Idee und Initiative zu „Willkommen am Hochrhein“ sehr gut aufgenommen wurde hat mich sehr bewegt. Dass wir acht Gemeinden inzwischen schon ein sehr gutes Team sind, welches die Idee verfolgt, sich am Hochrhein verstärkt gemeinsam zu präsentieren. In dieser Zusammenarbeit erfolgten auch gelungene Gespräche mit der Hochrheinkommission.

Was gehört für Sie zu einem gelungenen Weihnachtsfest?

Familie, Familie, Familie…zusammen kochen, reden, lachen und nichts planen. Dazu gehört für mich auch das passende Ambiente mit schöner Dekoration und Kerzenschein.