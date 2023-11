Das große Weihnachtsgewinnspiel von Waldshut-Tiengen feiert sein 25. Jubiläum und sorgt damit für eine ganz besonders festliche und glanzvolle Adventszeit in der Doppelstadt. Vor einem Vierteljahrhundert haben das SÜDKURIER Medienhaus, die Aktionsgemeinschaft Tiengen und der Werbe- und Förderungskreis Waldshut das Weihnachtsgewinnspiel zum ersten Mal aufgelegt und mit diesem Gemeinschaftsprojekt eine echte Erfolgsgeschichte geschrieben. In jedem Jahr durfte sich der Gewinner des Hauptpreises über ein neues Auto freuen und unzählige weitere attraktive Preise sorgten in jedem Jahr bereits kurz vor den Feiertagen für eine besondere Bescherung.

„25 Jahre Weihnachtsgewinnspiel Waldshut-Tiengen – wow!“, freut sich Heiko Spitznagel, Regionalmanager der SK ONE, der Werbevermarktung des SÜDKURIER Medienhauses. Seit vielen Jahren organisiert er mit seinem Team und den Gewerbevereinen von Waldshut und Tiengen das Weihnachtsgewinnspiel und blickt auf viele schöne Momente zurück: „Ich denke gerne an jede Preisübergabe-Feier zurück, an die vielen, glücklichen Gesichter der Gewinner und Gewinnerinnen, einfach nur schön.“

Viele schöne Preise

Auch im Jubiläumsjahr bringt das Weihnachtsgewinnspiel Glanz, Vorfreude und Spannung in die beiden Einkaufsstädte: 143 Preise im Gesamtwert von über 42.000 Euro warten auf die Stadtbesucher in Waldshut und Tiengen. Mit dem Kia Picanto 1.2 Vision Design im Wert von 20.380 Euro stiften das SÜDKURIER Medienhaus und der Automarkt 2000 in Tiengen ein ganz besonderes Schmuckstück als Hauptpreis. Der schicke Flitzer mit starken 62kW/84PS ist ein echter Hingucker. In der Farbe schneeweiß und einem eleganten schwarzen Innenleben macht er eine großartige Figur. Der Vorzeigekleinwagen der Kia-Familie überzeugt außerdem mit einem vielfältigen Ausstattungspaket und überzeugenden inneren Werten. Schon bald können die Stadtbesucher den Kia Picanto in den Innenstädten von Waldshut und Tiengen live erleben. „Aber auch die vielen weiteren Preise im Weihnachtsgewinnspiel, die von örtlichen Unternehmen gestiftet werden, können sich sehen lassen“, verrät Heiko Spitznagel.

So können Sie mitmachen

Der Startschuss fürs Weihnachtsgewinnspiel ist bereits gefallen. Mitmachen ist ganz einfach. Bei jedem Einkauf in einem der teilnehmenden Geschäfte in Waldshut und Tiengen erhalten die Stadtbesucher bis zum 19. Dezember ein Rubbellos. Dabei ist es unerheblich, wie viel Produkte an der Kasse bezahlt werden, oder wie hoch deren Wert ist. Dann heißt es für die Losbesitzer kräftig rubbeln, bis ein Code lesbar ist. Dieser Code wird im Internet auf der Webseite www.rubbellos.suedkurier.de zusammen mit dem eigenen Namen und der Emailadresse eingetragen. Damit ist das Los aktiviert und nimmt an der Verlosung teil. Wer gewonnen hat, wird auch per E-Mail informiert. Im Rahmen der vier Zwischenverlosungen werden im Advent bereits viele Einkaufsgutscheine verlost. Die digitale Hauptziehung findet dann live und unter notarieller Aufsicht am Mittwoch, 20. Dezember, um 14 Uhr vor dem Rathaus in Waldshut statt.

Preise

Die Weihnachtsgeschenke in Waldshut-Tiengen besorgen und mit Glück ein Auto oder viele weitere Sachpreise gewinnen – das ist seit 25 Jahren Devise beim Weihnachtsgewinnspiel von SÜDKURIER Medienhaus, Werbe- und Förderungskreis Waldshut und Aktionsgemeinschaft Tiengen.

Hauptpreis: Kia Picanto (Wert: 20.380 Euro), gestiftet von Automarkt 2000 Tiengen und SK-ONE.

1. Preis: 125 Kisten regionaler Biergenuss (Wert: 2730 Euro), gestiftet von Getränkeland Wagner Tiengen.

2. Preis: Foto-Reportage für ein Event nach Wahl (Wert: 2000 Euro), gestiftet von Foto Schilling Waldshut-Tiengen.

3. Preis: Colliert 18 Karat Gelbgold Omegareif mit Einhänger Gelbgold 8 Brillianten (Wert: 1890 Euro), gestiftet von Sperl Juwel Waldshut.

4. Preis: Jahres-Parkkarte (Wert: 850 Euro), gestiftet von Parkhaus-Gesellschaft Waldshut-Tiengen.

5. Preis: Lenovo IdeaPad Flex 5 (Wert: 800 Euro), gestiftet von Expert Octomedia Waldshut.

6. Preis: Fernglas Eschenbach Farlux APO (Wert: 699 Euro), gestiftet von Pro Optik Waldshut.

7. Preis: Armlehnstuhl Eames Chair DAW (Wert: 615 Euro), gestiftet von Seipp Wohnen.

8. Preis: Gleitsichtbrille (Wert: 600 Euro), gestiftet von Brille & Design Waldshut.

9. Preis: Wohnmobil-Erlebnistage (Wert: 600 Euro), gestiftet von Autohaus Waser Tiengen.

10. Preis: Sparkassenbrief im Wert von 600 Euro, gestiftet von Sparkasse Hochrhein.

11. Preis: Einkaufsgutschein (Wert: 555 Euro), gestiftet von Möbelarena Waldshut.

12. Preis: PS5-Konsole inklusive Dual-Sense- Controller (Wert: 549 Euro), gestiftet von Medimax Tiengen.



Außerdem gibt es noch 130¦Einkaufsgutscheine in Höhe von 50¦und 100¦Euro.