Seit 1974 fördert die Aktionsgemeinschaft Tiengen viele Aktivitäten rund um die Stadt. Die Fäden des 180 Mitglieder starken Vereins laufen seit dem vergangenen Jahr in den Händen der Vorsitzenden Zara Tiefert zusammen. Wir sprachen mit ihr über das Jahr Corona Jahr 2020 und die Zukunft von Tiengen.

Frau Tiefert, als Sie vor einem Jahr zur neuen Vorsitzenden der Aktionsgemeinschaft gewählt wurden, hat noch niemand geahnt, welch schwierige Zeit dem Handel und Gewerbe bevorsteht. Wie haben Sie die ersten Monate im Amt erlebt?

Die ersten Monate verliefen ja noch ganz normal. Wir haben unsere Veranstaltungen geplant und diese zusammen mit unseren Beiräten umgesetzt. Sogar meine erste Hoorige Mess konnte ich dieses Jahr im Rathaus eröffnen. Ab März war dann auf einmal alles ganz anders. Veranstaltungen traten in den Hintergrund und es galt in erster Linie unsere Mitglieder mit aktuellen Informationen zu versorgen. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Wir waren in regem Austausch mit dem Ordnungsamt und haben die Informationen unserer Politiker, Verbände etc. weitergegeben. Es galt oft kurzfristig zu reagieren und neue Auflagen umzusetzen.

Seit mehr als einem dreiviertel Jahr befinden wir uns nun in einer Ausnahmesituation, die wir so noch nie erlebt haben. Ständig wechselnde Einschränkungen und Maßnahmen machen die Planung und Durchführung von Veranstaltungen zu einer großen Herausforderung. Wie gehen Sie damit im Verein um?

Ja, viele geplante Veranstaltungen wie etwa die Sonntagsverkäufe, Kindertag, Handwerkermarkt oder auch das Jazzfest sind der Pandemie zum Opfer gefallen. Aber wir sind ein Vorstand mit vielen kreativen Köpfen und so ist es uns gelungen, immer wieder Alternativen zu schaffen. Statt dem Jazzfest gab es dieses Jahr die Jazz-Days im Schlosshof, die live vor Ort und digital besucht werden konnten. Über die Sommermonate war die LuftArt in Tiengen wieder zu sehen. Statt Feuerabend haben wir TiengenLEUCHTET ins Leben gerufen – ein äußerst stimmungsvoller Einkaufsabend unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln.

Für Handel und Gewerbe sind es schwere Zeiten. Wie kann die Aktionsgemeinschaft während der Pandemie unterstützen?

Wir versuchen auf verschiedenen Wegen den Handel zu unterstützen. Zum einen die oben angeführten Aktionen oder auch das in Vorbereitung befindliche Weihnachtsstädtle, das hoffentlich viele Kunden dazu veranlassen wird, ihre Weihnachtseinkäufe hier vor Ort zu tätigen und nicht online. Zum anderen sind wir beratend tätig oder haben auch beispielsweise während des ersten Lockdowns eine digitale Soforthilfe für unsere Mitglieder initiiert und wöchentlich in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsregion Südwest Angebote geschaffen, bei denen Referenten über verschiedene Themen wie Social Media, digitales Marketing etc. gesprochen haben.

Gab es in dieser Zeit auch Lichtblicke?

Was mich persönlich sehr gefreut hat, ist der unheimlich gute Zusammenhalt unter den Händlern in diesen schwierigen Zeiten. Man hat sich zusammen getan und gemeinsame Lieferdienste umgesetzt und sich einfach gegenseitig unterstützt, wo es möglich war. Darüber hinaus entstand in Kooperation mit dem W+F Waldshut und der IGS Gewerbepark+Schmittenau eine gemeinsame Werbekampagne für den Handelsstandort Waldshut-Tiengen.

Trotz Corona und Lockdown tut sich in Tiengen gerade eine Menge. Mit dem Neubau der Volksbank und dem anstehenden Baubeginn des Klettgau-Carrés bekommt die Stadt ein neues Gesicht. Wie könnte die Entwicklung in Tiengen weitergehen?

Wir freuen uns auf diese neuen Bauprojekte, die die Tiengener Innenstadt sicherlich bereichern werden. Wir hoffen, dass auf den neuen Gewerbeflächen eine attraktive Erweiterung des Warenangebots in Tiengen geschaffen wird. Uns ist es natürlich wichtig eine gute fußläufige Verbindung herzustellen zwischen den Bauprojekten am südlichen Innenstadtrand und der Fußgängerzone.

Dazu sind wir im Austausch mit der Stadt und guter Dinge, dass dies auch so realisiert wird. Ein Wunsch der Aktionsgemeinschaft ist auch die Aufwertung der Oberen und Unteren Hauptstraße sowie des Marktplatzes. Nicht zuletzt gibt es auch Überlegungen zur Erweiterung der Parkmöglichkeiten in Tiengen. Der Vorstand und die Arbeitsgruppe Stadtentwicklung trifft sich regelmäßig, um diese Themen voranzubringen.

Welche Ziele stehen bei der Aktionsgemeinschaft im Fokus?

Wir möchten eine lebenswerte Innenstadt erhalten, in der die Bürger und Kunden unserer Stadt sich gerne aufhalten. Dies tun wir auf verschiedenste Weise, ob durch unsere schönen Fest und Aktivitäten, aber auch Stadtentwicklungsthemen, die wir bearbeiten.

Weihnachten steht vor der Türe. Ohne die liebgewordenen Veranstaltungen im Advent wird es eine andere Vorweihnachtszeit sein, wie wir sie sonst erleben. Worauf dürfen sich die Stadtbesucher in Tiengen dennoch freuen?

Es wird wieder ein wunderschön geschmücktes Weihnachtsstädtle geben, in dem es Spaß macht, seine Weihnachtseinkäufe zu tätigen. An unseren Long Fridays wird das stimmungsvolle Ambiente durch eine dezente weihnachtliche Beschallung ergänzt und die Geschäfte bleiben bis 20 Uhr geöffnet. Diese Woche schmücken die Kindergärten und Schulen die Bäumchen entlang des Stadtbachs. Der Nikolaus kann dieses Jahr leider nicht einziehen, aber stattdessen haben wir mit dem W+F Waldshut und der IGS eine Lebkuchenaktion ins Leben gerufen. 150 Häuschen werden von Kindern aktuell verziert und dann ab dem 30.11. in den Geschäften in Tiengen und Waldshut ausgestellt. Die Besucher unserer Städte können per Teilnahmekarte über das schönste Häuschen abstimmen. Und selbstverständlich wird wieder fleißig gerubbelt bei unserem 22. Weihnachtsgewinnspiel, das wir zusammen mit dem Südkurier und dem W+F durchführen.

Auch in diesem Jahr ist der Hauptgewinn ein nagelneues Auto. Es lohnt sich somit, seine Weihnachtseinkäufe in Tiengen zu machen.

Verraten Sie uns ihr persönliches Weihnachts-Highlight?

Ich freue mich auf unser heimelig geschmücktes Weihnachtsstädtle. Besonders die vielen tausend Lichter an der Schlossmauer sind für mich jedes Jahr ein Highlight.