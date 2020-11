Lebkuchenhäuser sind gerade der große Hit in der Doppelstadt. In Waldshut und in Tiengen werden derzeit 150 der süßen Häuschen von eifrigen kleinen Baumeistern mit viel Liebe zusammengebaut und dekoriert.

Die Weihnachtlichen Auftraggeber sind nicht etwa Nikolaus oder das Christkind sondern die Gewerbevereine von Waldshut und Tiengen, die mit ihrer besonderen Aktion den Kindern auch im Corona-Advent Weihnachtsstimmung und zauberhafte Unterhaltung bescheren möchten. Und das mit großem Erfolg: Die 150 Lebkuchenbausätze, die in den Konditoreien Ratsstüble und Albrecht in Waldshut sowie Oberle in Tiengen entstanden und kostenlos ausgegeben wurden, waren dort bereits am ersten Tage vergriffen.

In diesem Jahr fallen die Weihnachtsmärkte, Nikolausbesuche und alle sonstigen vorweihnachtlichen Veranstaltungen Corona zum Opfer. Deshalb haben sich der Werbe- und Förderungskreis Waldshut, die Aktionsgemeinschaft Tiengen und die Interessengemeinschaft Schmittenau (IGS) zusammengetan und die Lebkuchenhausaktion ins Leben gerufen, die trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, in den Familien die Vorfreude auf Weihnachten verschönern soll. So wie die drei Gewerbevereine sich für diese tolle Aktion zusammengetan haben, so soll auch das Lebkuchenhaus in den Familien ein Gemeinschaftsprojekt sein. Gummibärchen, Smarties, oder Zuckergussschnee-der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Die Gewerbevereine freuen sich, dass die Aktion so große Begeisterung ausgelöst hat und sie ihre gemeinsame Stadt Waldshut -Tiengen, die Familien und die Innenstadtgeschäfte während der Adventszeit gleichermaßen unterstützen können. „Der Werbe-und Förderungskreis Waldshut ist glücklich, mit der Aktionsgemeinschaft Tiengen und der IGS Schmittenau ein so erfolgreiches Event gestartet zu haben“, freut sich Thomas Wartner, Vorstand des W+F, „ Es ist ein weiterer gelungener Baustein für unsere gemeinsame Einkaufsstadt.“ Auch bei der Aktionsgemeinschaft Tiengen ist die Resonanz durchweg positiv: „ Es ist so schön zu sehen, wie viel Spaß die Kids und ihre Familien haben, die Häuschen zu dekorieren“, so Geschäftsführerin Nikola Kögel, „ Eine tolle Aktion für die Vorweihnachtszeit.“

Bis zum 28. November haben die weihnachtlichen Baumeister noch Zeit, dann sollten die fertigen Häuschen in den vorab zugeordneten Geschäften abgegeben werden. Dort erfüllen sie dann einen ganz wichtigen Auftrag, sie werden nämlich in den Schaufenstern und Geschäften ausgestellt und damit zu einem wichtigen Teil der Weihnachtsdekoration.

Bei der Abgabe ihrer Häuschen werden die Kinder in den Geschäften mit einer kleinen Weihnachtsüberraschung belohnt. Und auch die Stadtbesucher dürfen sich freuen, denn die handverzierten Lebkuchen-Märchenhäuser können vom 30. November bis zum 14. Dezember in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte bewundert werden. Ab dem 30. November können auch alle Stadtbesucher teil einer großen Jury werden und ihre Stimme für das Lieblingshäuschen abgeben. Abstimmungskarten liegen in den Geschäften aus, sie können ausgefüllt direkt dort abgegeben oder in eine der beiden Sammelboxen in den Fußgängerzonen von Tiengen und Waldshut eingeworfen werden. Unter allen Lebkuchenhäuschen werden die zehn, die am meisten Stimmen bekommen haben, mit einem Hauptpreis im Wert von 40 Euro belohnt. Unter allen Abstimmenden werden außerdem viele weitere Gutscheine von Restaurants und Geschäften verlost.

Hier gibt’s

Rubbellose

Bei jedem Einkauf in den nachfolgend genannten Geschäften – bis einschließlich 21. Dezember – erhält der Kunde ein Rubbellos.

Waldshut

Albiez Creativ- & Designbau, Café Konditorei Ratsstüble, Edeka-Aktiv-Markt Fechtig, Elektrohaus Reinhard, Parkhausgesellschaft Waldshut-Tiengen, Rümmele Glas-Porzellan, Seipp Wohnen, Schilling Digital-Foto-Video, Sparkasse Hochrhein, Sperl Juwel, Stil und Ambiente, stulz-mode:genuss:leben, Vero Moda, Jack & Jones, Zett, Engel-Apotheke, expert Octomedia, Café -Konditorei Albrecht, Brille & Design, Simon Select, MC Lederwaren, Bioland Metzgerei Mülhaupt, Waldshuter Hof, Barbershop Mens Time, Lederwaren Wegeler, Möbelarena, Sporthouse

Tiengen

Apotheke Am Seidenhof, B-K Baucenter Kiener e.K., Bäckerei Preiser, Die Optiker, Edeka City-Markt Prem, Essbahn, Fischer Küchenatelier, Uhrenfachgeschäft Flaig, Fressnapf Fachmarkt Wieland, Hug Nähzentrum, May fashion, Modehaus Stocker, Buchhandlung Kögel, Max Fritz Spiel&Schreibwaren, Markt-Apotheke, Mein Bett Bettenfachmarkt, E-Center, Cafe-Konditorei Oberle, Optik Osti, Schertle & Schmidt Sportgeschäft, Schilling Digital-Foto-Video, Simon Select, Quick Schuh, Sparkasse Hochrhein, Stadtwerke Waldshut-Tiengen, Storchenapotheke, Wagner Getränkeland, Seipp Wohnen, Medimax Electronic, Heizung-Sanitär Schwarz, Shell Station Brunner, Klamotte Boutique, Autohaus Waser, Balz Hut- und Brautmode, Engelapotheke

Albruck

Autohaus Peter Ebner