Schon bald beginnt die Adventszeit und vor allem Kinder warten voller Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Ein reich geschmückter Tannenbaum unter dem bunt verpackte Geschenke darauf warten ausgepackt zu werden, ist wohl für jedes Kind der Höhepunkt des Weihnachtsfestes. Aber nicht in jeder Familie kann dieser Wunsch erfüllt werden.

Der Kiwanis Club Waldshut-Tiengen und die Wirtschaftsjunioren Hochrhein wollen deshalb an die erfolgreiche Weihnachtswunschaktion der vergangenen Jahre anknüpfen, um auch den Kindern ein Leuchten in die Augen zu zaubern, die sonst vielleicht keine Geschenke unter dem Christbaum finden würden.

Die Zeichen für eine unbeschwerte Adventszeit mit vorweihnachtlichen Veranstaltungen für die Kinder stehen auch in diesem Jahr nicht gut. „Umso wichtiger ist es uns, dass Kinder ein schönes Weihnachtsfest in ihren Familien erleben“, erklärt Toni Elbert, der die Organisatorischen Fäden der Weihnachtswunschaktion zieht. Seit elf Jahren unterstützen der Kiwanis-Club und die Wirtschaftsjunioren bedürftige Familien, indem sie mit Hilfe zahlreicher Stadtbesucher, Kinderwünsche zu Weihnachten erfüllen.

„Durch Corona sind noch mehr Familien von finanzieller Not betroffen – in diesem Jahr sind rund 90 Wünsche bei uns eingegangen“, erklärt Toni Elbert und berichtet weiter, „Auch die Wunschzettel zeigen, dass es den Familien oft an notwendigem fehlt. Wurden in früheren Jahren meist Spielsachen gewünscht, sind es heute oft auch praktische Dinge wie Kleidung und Schuhe.“

Wer die Weihnachtswunschaktion unterstützen und damit ein Zeichen der Nächstenliebe setzen möchte, kann am 27. November von 10 bis 14 Uhr in der Innenstadt von Tiengen am Weihnachtsbaum gegenüber von Jürgens Mode persönlich einen Kinderwunsch auswählen und den entsprechenden Betrag bei den Organisatoren vor Ort entrichten. Das Besorgen der Geschenke übernehmen die Clubs, die gute Kontakte zu den Tiengener Geschäften unterhalten und dort große Unterstützung erfahren. „Alle eingegangenen Kinderwünsche sollen auch in diesem Jahr erfüllt werden“, betont Toni Elbert. „Wenn wir nicht genügend Mitstreiter finden, springt unser Hilfsfonds ein“, verspricht der Projektverantwortliche. Dem Projektkomitee gehören neben Elbert auch Fabian Tiefert, Ralph Schulz, Jan Tschenscher und Udo Strittmatter an. Von den Wirtschaftsjunioren ist Nicole Gut federführend dabei. Rund 30 Helfer beider Clubs engagieren sich tatkräftig für die Weihnachtswunschaktion.

Bedacht werden bei der Weihnachtswunschaktion ausschließlich bedürftige Familien und damit die Gaben auch dort ankommen, wo sie benötigt werden, arbeiten die Organisatoren mit dem Jobcenter zusammen. Von dort aus werden die Familien ermittelt und angeschrieben. „Auch in Tiengen leben Familien, die gerade zu Weihnachten finanziell an ihre Grenzen stoßen“, weiß Elbert, „Wir wollen diesen Familien helfen, die Wünsche ihrer Kinder zu erfüllen, denn gleichzeitig gibt es genug Menschen, die anderen gerne eine Freude bereiten. Mit unserer Aktion bringen wir diese Menschen zusammen“.

Kurz vor Weihnachten treffen sich Mitglieder beider Clubs, um die Geschenke an die Kinder zu verteilen. „Für uns alle ist das eine Herzensangelegenheit. Auch während Corona darf die Geschenkübergabe persönlich erfolgen. Wir bleiben natürlich vor der Haustüre, tragen Mundschutz und halten Abstand“, betont Toni Elbert.

„Dank der großen Unterstützung aus der Bevölkerung konnten wir in den vergangenen elf Jahren fast 800 Kinderwünsche erfüllen“ freut sich Toni Elbert. Alle an der Aktion beteiligten leisten einen wertvollen Beitrag um Familien zu unterstützen und mit jedem verkauften Wunsch sorgen wir dafür, dass in Tiengen kein Kind traurig ohne Geschenk unter dem Weihnachtsbaum sitzen muss.

Sie möchten einen Wunsch erfüllen?

Am 27. November von 10 bis 14 Uhr können Weihnachtswünsche in der Fußgängerzone erfüllt werden. Wer die Aktion unterstützen möchte, kann auch gerne über info@kiwanis-wt.de Kontakt aufnehmen.