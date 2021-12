In diesem Jahr tummeln sie sich in fast jeder Weihnachtsdekoration herum. Kleine, süße Wichtel mit einer riesigen Mütze und einer Knubbelnase gehören zum diesjährigen Trend.

Wer noch eine schöne Bastelidee für Kinder sucht, dem sei dieser kleine Gnom empfohlen. Er eignet sich wunderbar für die stimmungsvolle Gestaltung der eigenen Räume, sowie auch als kleines Geschenk zu Weihnachten für Familie und Freunde. Je nach Alter und Geschicklichkeit können die Aufgaben verteilt werden und der Phantasie sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Auch das notwendige Bastelzubehör ist sehr übersichtlich, selbst Upcycling ist hier und da möglich.

Wir haben uns bewusst für eine sehr einfache Variante entschieden, auch um zu sehen, ob der Wichtel ohne Heißklebepistole gelingt. Von daher wird folgendes benötigt:

Einen Socken für den Körper – hier beginnt schon das Upcycling. Ausrangierte Socken bekommen schnell eine neue Aufgabe.

Füllmaterial für den Körper – wir haben Reis verwendet.

Fellstoff für den Bart – da haben wir glücklicherweise ein reduziertes Dekofell ergattern können.

Stoff für die Mütze – wir haben Flies verwendet. Der Stoff ist eher weich. Somit kippt die Mütze schnell. Filz hingegen hat etwas mehr Stabilität und eignet sich auch gut.

Eine Halbkugel aus Holz für die Nase.

Weiter wird noch, je nach Geschmack, eine Bommel, ein Glöckchen oder eine Holzgugel für die Mütze benötigt. Und natürlich Kleber, Nadel und Faden.

Liegt alles parat, kann mit dem Basteln begonnen werden. Zunächst muss der Körper entstehen. Am besten füllt man den Reis in ein Glas und stülpt den Socken darüber. Einmal umgedreht (bitte den Socken gut am Glas festhalten) und der Reis ist im Körper. Die Socke wird nun oben verknotet und dann etwas in Form gebracht.

Nun muss ein Dreieck aus dem Fell geschnitten werden, dass den Körper zu drei Viertel bedecken soll. Nur die obere „Kappe“ ist noch frei. Mit Hilfe des Klebers wird der Bart dann am Körper befestigt. Die Spitze des Bartes muss nach unten zeigen.

Die Holzkugel wird als nächstes benötigt. Auf die Rückseite kommt etwas Kleber und sie wird als Nase am oberen Ende des Fellbartes befestigt. Zu einer Hälfte sollte sie noch auf dem Bart sein, die andere Hälfte sollte auf dem Körper (dem Socken) kleben. Jetzt ist schon sehr deutlich der kleine Wichtel zu erkennen.

Die Mütze ist eigentlich die größte Herausforderung. Sie sollte etwas locker sitzen, so dass sie über die Nase rutschen kann. Für die typische Zipfelmützenform wird „ein Viertel Kreis“ benötigt. Die runde Seite ist der Teil, der auf den Wichtel gesetzt wird. Der Ausschnitt wird dann kegelförmig zusammengerollt. Die Mütze kann gut mit Bastelkleber verschlossen werden. Bevor die Mütze ihren finalen Platz auf dem Wichtel bezieht, sollte die Spitze noch etwas dekorativ gestaltet werden. Hier eignen sich eben die erwähnten Bommeln, Glöckchen oder vielleicht auch Holzperlen. Sie werden am besten kurz mit Nadel und Faden an der Spitze festgenäht. Jetzt kann die Mütze auf dem Wichtel festgeklebt werden. Wer noch mehr kreativ sein will, kann beispielsweise die Mütze mit kleinen ausgestanzten Schneeflocken dekorieren oder den Abschluss mit einem anderen Stoff aufpeppen.