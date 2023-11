Herta Oster war die strahlende Gewinnerin des Hauptpreises beim ersten Weihnachtsgewinnspiel, welches das SÜDKURIER Medienhaus mit dem Werbe- und Förderungskreis Waldshut und der Aktionsgemeinschaft Tiengen 1999 zum ersten Mal organisiert hat.

Einen froschgrünen VW Lupo hat die dreifache Mutter damals gewonnen und bis heute ist der kleine Flitzer Herta Oster ein treuer und zuverlässige Begleiter. „Im Januar waren wir beim TÜV und mein Lupo ist wieder ohne Beanstandungen durch die Kontrolle gekommen“, verrät die rüstige Seniorin. Für ein Auto, das bereits ein Vierteljahrhundert auf der Haube hat, ist der kleine VW noch super in Schuss. Der Alarm des Blinklichtes funktioniert nicht mehr und auch das Radio hat sich verabschiedet – aber damit kann Herta Oster gut Leben. „Der Lupo war immer Zweitauto, mit dem wir keine langen Strecken gefahren sind. Da ist dieser Komfort nicht so wichtig.“ 111.000 Kilometer hat der grüne Flitzer jetzt auf dem Tacho und wenn es nach Herta Oster geht, werden sie beide noch manchen Kilometer miteinander fahren.

Herta Oster, die damals mit ihrer Familie in Reckingen lebte, konnte ihr Glück kaum fassen, als SÜDKURIER Anzeigenverkaufsleiter Meinrad Winkler sie kurz vor Weihnachten anrief und ihr am Telefon die frohe Botschaft vom Gewinn des Hauptpreises mitteilte. Auch heute, 25 Jahre später, lächelt die rüstige Seniorin noch ungläubig, wenn sie sich an den Moment zurückerinnert. „Ich hatte noch nie etwas gewonnen – und dass es jetzt gleich der Hauptpreis war, das konnte ich zuerst kaum glauben.“ Vom Gewinnspiel hatte sie damals aus der Zeitung erfahren und als sie kurz darauf bei ihrem samstäglichen Einkauf in Tiengen die ersten Goldpunkte erhielt, wollte sie erst gar nicht teilnehmen,

„ich gewinne ja sowieso nichts, dachte ich damals“, erzählt Herta Oster. Doch die Teilnahme war so einfach, dass sie die Teilnehmerkarte dann doch ausfüllte und in die Sammelbox in der Innenstadt einwarf. Im Laufe der Adventssamstage kamen dann noch weitere dazu. „ Es gab ja schöne Preise und viele Gutscheine zu gewinnen, darüber hätte ich mich schon gefreut. Dass es dann der Hauptpreis ist, der zu ihr nach Hause rollt, dass hätte sie im Traum nicht zu hoffen gewagt. An die feierliche Preisverleihung im Autohaus Hochrhein in Tiengen denkt sie noch gerne zurück. „ Ich habe den Lupo auch immer dorthin in die Werkstatt gebracht, so lange das Autohaus noch existierte. Der neue Lupo war für Familie Oster im wahrsten Sinne des Wortes ein Hauptgewinn. Denn die dreifache Mutter war tatsächlich auf einen kleinen Zweitwagen angewiesen. „Mein Mann war damals beruflich viel mit unserem Familienwagen unterwegs und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln war die Verbindung von und nach Reckingen schlecht. Mit den Kindern musste ich flexibel sein“, erklärt Herta Oster. Der älteste Sohn Dirk ist behindert und es waren oft Fahrten zum Arzt und zur Spezialschule nötig. Als das Ehepaar Oster 2008 nach Dogern umgezogen ist, siedelte natürlich auch der VW Lupo mit um. Dort traf Familie Oster dann auch wieder auf Meinrad Winkler, der ebenfalls in Dogern lebt. „Ich habe mich sehr gefreut, dass unser erstes Hauptpreis-Auto nach so vielen Jahren noch in tadellosem Zustand durch mein Heimatdorf rollt.

