Meinrad Winkler hat vor

25 Jahren als damaliger Anzeigenverkaufsleiter des SÜDKURIER Medienhauses das große Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiel (WGS) etabliert und über fünf Jahre bis zu seinem Ruhestand organisiert. Im Interview erinnert er sich zurück an die Anfänge.

Sie haben vor mehr als 25 Jahren das WGS in Waldshut-Tiengen aus der Taufe gehoben. Wie ist die Idee damals entstanden?

In einigen größeren Städten des SÜDKURIER-Verbreitungsgebietes wie Singen und Donaueschingen gab es das WGS bereits und ich wollte es für unsere Region ebenfalls einführen. Im Gegensatz zu den anderen Städten hatte ich allerdings eine große Herausforderung zu stemmen – ich musste Waldshut-Tiengen als Doppelstadt mit ins Boot holen. Damals haben die Zentren der beiden Städte noch sehr gegeneinander konkurriert. Ich wusste, dass es schwer werden wird, beide unter einen Hut zu bekommen – aber es war auch klar, dass es nur ein gemeinsames Gewinnspiel geben kann.

Wie ist Ihre Idee bei den Vereinen angekommen?

Ich hatte in den Vorsitzenden der beiden Gewerbevereine, Kurt Reckermann in Tiengen und Horst Seipp in Waldshut, große Befürworter. Mit deren Unterstützung habe ich bei den Mitgliederversammlungen der Aktionsgemeinschaft Tiengen und des Werbe- und Förderungskreises Waldshut vorgesprochen und in beiden Städten bin ich auf Zustimmung gestoßen immer mit der Aussage verbunden: „Ja, wir würden beim WGS schon mitmachen, aber die Händler der Nachbarstadt ganz bestimmt nicht.

So war die erste und wichtigste Hürde genommen. Wie ging es weiter?

Wir luden die Mitglieder beider Vereine zu einer gemeinsamen Versammlung ein und legten dort den Grundstein für das WGS.

Und dann lief alles wie am Schnürchen?

Winkler (lacht) ganz so einfach war es dann doch nicht. Gerade in den ersten drei Jahren war es schon richtig harzig und wir mussten bei manchem Skeptikern und Querläufern Überzeugungsarbeit leisten. Die Sorge, dass eine Stadt bevorzugt wird, war doch immer groß. Aber wir waren stets darauf bedacht, beide Städte gleich zu behandeln – sei es bei den Berichterstattungen in den Weihnachtsbeilagen zum Gewinnspiel, wie auch bei den Preisen oder bei der Örtlichkeit der Hauptziehung. Da stand die Gleichberechtigung stets im Focus. Und der Erfolg des WGS ließ die Skeptiker dann auch bald verstummen.

Vom Start weg hat das WGS mit attraktiven Preisen geglänzt, die von den Mitgliedern gestiftet wurden. Mussten Sie dafür viel Überzeugungsarbeit Leistungen?

Oh ja, da mussten wir gerade in den Anfängen sehr überzeugend sein. Wir hatten bereits im ersten Jahr ein Auto als Hauptpreis und auch viele weitere hochwertige Gewinne im Gesamtwert von 78.000 D-Mark. Ich hatte damals ein starkes Anzeigenverkaufsteam im Rücken, dass ich mit meiner Begeisterung fürs WGS angesteckt habe. Das gesamte Team hat tolle Arbeit geleistet und es verstanden, den Kunden den Imagegewinn, den ein Unternehmen als Preisstifter hat, aufzuzeigen. Dank dem großen Erfolg bei der Premiere wurde es dann einfacher. Schon im zweiten Jahr hatten wir zwei Unternehmen, die gerne das Auto stiften wollten.

Sie haben es eben schon angesprochen. Die Premiere des WGS im Jahr 99 war bereits ein riesiger Erfolg.

Ja, das WGS schrieb bereits im ersten Jahr Erfolgsgeschichte. Wir konnten nicht zählen, wie viele Teilnehmerkarten eingegangen sind, aber Horst Seipp hat für die Hauptverlosung eine Badewanne vor das Waldshuter Rathaus gestellt die nicht groß genug war, um alle Karten aufnehmen.

Hätten Sie gedacht, dass das WGS ein solcher Dauerbrenner werden wird?

Nein, damit hatte ich nicht gerechnet. Aber es freut mich natürlich sehr, dass es auch nach einem Vierteljahrhundert bei vielen Menschen für Spannung und Freude in der Adventszeit sorgt.

Tolle Preise

Der Startschuss fürs Weihnachtsgewinnspiel ist bereits gefallen. Mitmachen ist ganz einfach. Bei jedem Einkauf in einem der teilnehmenden Geschäfte in Waldshut und Tiengen erhalten die Stadtbesucher bis zum 19. Dezember ein Rubbellos. Dabei ist es unerheblich, wie viel Produkte an der Kasse bezahlt werden, oder wie hoch deren Wert ist. Dann heißt es für die Losbesitzer kräftig rubbeln, bis ein Code lesbar ist.

Dieser Code wird im Internet auf der Webseite www.rubbellos.suedkurier.de zusammen mit dem eigenen Namen und der E-Mail-Adresse eingetragen. Damit ist das Los aktiviert und nimmt an der Verlosung teil. Wer gewonnen hat, wird auch per E-Mail informiert. Im Rahmen der vier Zwischenverlosungen werden im Advent bereits viele Einkaufsgutscheine verlost. Die digitale Hauptziehung findet dann live und unter notarieller Aufsicht am Mittwoch, 20. Dezember, um 14 Uhr vor dem Rathaus in Waldshut statt.

Preise: Hauptpreis: Kia Picanto (Wert: 20.380 Euro), gestiftet von Automarkt 2000 Tiengen und SK-ONE.

1. Preis: 125 Kisten regionaler Biergenuss (Wert: 2730 Euro), gestiftet von Getränkeland Wagner Tiengen.

125 Kisten regionaler Biergenuss (Wert: 2730 Euro), gestiftet von Getränkeland Wagner Tiengen. 2. Preis: Foto-Reportage für ein Event nach Wahl (Wert: 2000 Euro), gestiftet von Foto Schilling Waldshut-Tiengen.

Foto-Reportage für ein Event nach Wahl (Wert: 2000 Euro), gestiftet von Foto Schilling Waldshut-Tiengen. 3. Preis: Collier, 18 Karat Gelbgold, Omegareif mit Einhänger Gelbgold, 8 Brillianten (Wert: 1890 Euro), gestiftet von Sperl Juwel Waldshut.

Collier, 18 Karat Gelbgold, Omegareif mit Einhänger Gelbgold, 8 Brillianten (Wert: 1890 Euro), gestiftet von Sperl Juwel Waldshut. 4. Preis: Jahres-Parkkarte (Wert: 850 Euro), gestiftet von Parkhaus-Gesellschaft Waldshut-Tiengen.

Jahres-Parkkarte (Wert: 850 Euro), gestiftet von Parkhaus-Gesellschaft Waldshut-Tiengen. 5. Preis: Lenovo IdeaPad Flex 5 (Wert: 800 Euro), gestiftet von Expert Octomedia Waldshut.

Lenovo IdeaPad Flex 5 (Wert: 800 Euro), gestiftet von Expert Octomedia Waldshut. 6. Preis: Fernglas Eschenbach Farlux APO (Wert: 699 Euro), gestiftet von Pro Optik Waldshut.

Fernglas Eschenbach Farlux APO (Wert: 699 Euro), gestiftet von Pro Optik Waldshut. 7. Preis: Armlehnstuhl Eames Chair DAW (Wert: 615 Euro), gestiftet von Seipp Wohnen.

Armlehnstuhl Eames Chair DAW (Wert: 615 Euro), gestiftet von Seipp Wohnen. 8. Preis: Gleitsichtbrille (Wert: 600 Euro), gestiftet von Brille & Design Waldshut.

Gleitsichtbrille (Wert: 600 Euro), gestiftet von Brille & Design Waldshut. 9. Preis: Wohnmobil-Erlebnistage (Wert: 600 Euro), gestiftet von Autohaus Waser Tiengen.

Wohnmobil-Erlebnistage (Wert: 600 Euro), gestiftet von Autohaus Waser Tiengen. 10. Preis: Sparkassenbrief im Wert von 600 Euro, gestiftet von Sparkasse Hochrhein.

Sparkassenbrief im Wert von 600 Euro, gestiftet von Sparkasse Hochrhein. 11. Preis: Einkaufsgutschein (Wert: 555 Euro), gestiftet von Möbelarena Waldshut.

Einkaufsgutschein (Wert: 555 Euro), gestiftet von Möbelarena Waldshut. 12. Preis: PS5-Konsole inklusive Dual-Sense-Controller (Wert: 549 Euro), gestiftet von Medimax Tiengen.

Außerdem gibt es noch 130¦Einkaufsgutscheine in Höhe von 50¦und 100¦Euro.