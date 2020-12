Weihnachten ist immer ein besonderes Fest, doch in diesem Jahr beschert es uns auch ganz außergewöhnliche Herausforderungen. Die Corona-Pandemie erlaubt es uns nicht Christi Geburt wie gewohnt zu feiern. Viele liebgewordene Traditionen rund ums Weihnachtsfest sind nicht möglich. Auch in der Seelsorgeeinheit St. Verena – Mittlerer Hochrhein werden andere Wege gesucht, das Weihnachtsfest im christlichen Glauben zu feiern.

Eine ganz zauberhafte Idee hat das Kinderkirchenteam Tiengen aufgenommen und realisiert. Mit ihrem digitalen Weihnachtsweg „Machet euch auf und werdet Licht – online auf dem Weg zur Krippe“ schaffen die acht Organisatorinnen die Möglichkeit, an den Festtagen begleitet von sehr sorgfältig gewählten und liebevoll vorbereiteten WhatsApp Impulsen einen sehr besonderen Familiengottesdienst zu feiern – jeder für sich und doch gemeinsam – im Herzen verbunden.

Der besondere Weihnachtsweg 2020 wird von der Tiengener Kinderkirche initiiert, lädt aber Menschen von überall her dazu ein, sich am 24. Dezember, ab 16 Uhr, für eine Stunde gemeinsam auf den Weg zum Licht zu machen. Dabei wählt jeder selbst seinen ganz eigenen Weg, dieser kann durch den Wald, das Wohngebiet oder auch durch das heimische Wohnzimmer führen. Die ehrenamtlichen Organisatorinnen des Kinderkirchenteams Vera Giebels, Hanna Günther, Anne Bacher, Stefanie Caiani, Anna Lehr, Stefanie Reckermann und Kathrin Winkler haben gemeinsam mit der Organistin Anne Roosmann die Impulse zu diesem besonderen Gottesdienst auf den Weg gebracht. Wie in einer Christmette in der Kirche gibt es eine Liturgie, die Weihnachtsgeschichte wird erzählt und es erklingt festliche Musik, die live aufgenommen wurde. Wer sich für den „Besonderen Weg“ im Vorfeld anmeldet, erhält dann an Heiligabend ab 16 Uhr, zeitlich abgestimmt die Impulse über WhatsApp auf das Smartphone, so dass die Menschen auf ihrem persönlichen Weg für eine feierliche Stunde begleitet werden. Von den Teilnehmern werden keine Interaktionen verlangt, wie Vera Giebels betont, „es geht wirklich nur darum gemeinsam dem Stern zu folgen.“ So kann das Ziel des selbst erwählten Weges dann auch die heimische Krippe unterm Weihnachtsbaum sein.

Die Impulse hat das Orga-Team gemeinsam erarbeitet, jede hat sich einem Part besonders gewidmet und in einer bereits erfolgten Generalprobe wurden dann alle zusammengefügt. Vera Giebels zeigte sich sehr glücklich über den reibungslosen Verlauf der Generalprobe. „Es hat wunderbar funktioniert, der zeitliche Ablauf hat sehr gut gepasst, das Konzept steht“, freut sich die vierfache Mutter aus Breitenfeld und verrät, „uns war es ganz wichtig, dass wir einen stimmungsvollen Gottesdienst feiern, der eine festliche Atmosphäre verbreitet, das Wesentliche des Weihnachtsfestes hervorhebt und die Herzen berührt. Ich glaube, dies ist uns sehr gut gelungen.“ Die Menschen, die den besonderen Weg dann gemeinsam gehen, dürfen sich auf Lieder, Geschichten und Basteleien freuen. Wie bereits erprobt werden die Impulse an Heiligabend ab 16 Uhr zeitlich abgestimmt etwa alle 3 bis 8 Minuten an die Handynummern verschickt, die bis zum 18. Dezember registriert worden sind. Im Vorfeld werden die Teilnehmer*Innen per Mail über den Ablauf informiert.

Der besondere Weg ist bereitet für alle, die ihn an Heiligabend gerne gemeinsam gehen möchten. Er richtet sich nicht ausschließlich an Familien, auch jeder andere Christ sowie Menschen, die einfach einmal unverbindlich in eine kirchliche Veranstaltung hineinschnuppern möchten, sind herzlich eingeladen. Auch soll der Weihnachtsweg nicht in Konkurrenz zu anderen Gottesdiensten treten. Ziel ist es, dass sich möglichst viele Menschen gemeinsam an Heiligabend von 16 bis 17 Uhr auf den Weg machen. Wem es aber gerade dann nicht passt, kann die Impulse zu jeder anderen Zeit abrufen, sie bleiben auf dem Handy erhalten.

Anmelden kann man sich bis zum 18. Dezember im katholischen Pfarramt, Telefon 07751/8 31 42 10, tiengen@st-verena.de oder direkt über die WhatsApp Nummer 0177/6 53 89 13. Wichtig ist dabei, dass man eine Emailadresse hinterlässt, auf die vorab das Material und Infos zum Ablauf verschickt werden können. Außerdem muss jeder Teilnehmer die WhatsApp Nummer als Kontakt auf seinem Handy speichern, nur so können die Impulse zum Weihnachtsweg übermittelt werden. Auch bei dieser digitalen Veranstaltung müssen die gültigen Corona Bestimmungen eingehalten werden.